Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”.

La controversia en torno a las tiktokers Zully y Milenka Nolasco ha encendido el debate en redes sociales, luego de que una joven identificada como April las acusara públicamente de no devolver prendas y zapatos prestados para una fiesta.

La denuncia, difundida en TikTok, generó una ola de reacciones divididas, aunque la mayoría de los comentarios apuntaron contra las influencers. “Honestamente, me llega altamente cuando la gente no devuelve las cosas que no son suyas. No comprendo a veces cómo la gente puede actuar así”, expresó April en su video.

Joven acusa a Zully de no devolverle sus prendas

La joven relató que el incidente ocurrió en noviembre del año pasado, cuando se encontraba en Lima y, junto a sus amigas, decidió salir a una discoteca. “Mi amiga Gabi invitó a una amiga que invitó a dos amigas influencers que se llaman Zully y Milenka. Y obviamente estas chicas no estaban adecuadamente para la discoteca”, comienza a contar.

Según explica, fue por ese motivo que decidieron prestarles sus ropas. “Entonces Gabriela haciendo de buena persona le prestó un vestido y una casaca que le costó como 300 dólares y encima que ese vestido gris era su vestido favorito. Y yo también siendo buena persona, le preste a la otra chica, Milenka, mis tacos de Zara, unos stilettos que ni siquiera tenía seis meses y no los usaba tanto, pero igual eran mis tacos”, narró April en su cuenta de TikTok.

La joven detalló que, tras la fiesta, tanto ella como Gabi regresaron a su departamento, mientras que Zully y Milenka desaparecieron sin devolver las prendas. “Después yo y Gabi regresamos al depa y Zully y Milenka desaparecieron por completo, de la nada. Entonces luego, Gabi le escribe a Zully: ‘Oye, porfa, si tienes nuestras cosas, cuando puedas que lo devuelvas’. Ninguna respuesta. Ya varios días así que le escribe y le escribe, cero respuestas”, afirmó April en su video.

La indignación de la joven se intensificó al ver que, tiempo después, una de las influencers exhibía los zapatos en una transmisión en vivo. “Yo me recuerdo hace unos meses que Gabriela me dijo que Milenka estaba en live y agarra un par de los tacones y alguien en sus comentarios le pregunta: ‘Ay, qué lindos tacos, ¿de dónde son?’ Y ella dice: ‘Ay, no sé, creo que son de Zara, pero no sé dónde está el otro par. Creo que lo perdí’. ¡Qué! ¿cómo que perdiste mis tacones que no eran tuyos? Es una locura”, denunció en su relato.

El video fue compartido también por el tiktoker Ric La Torre, quien acotó que April modificó la descripción de su video para eximir a Milenka Nolasco de la acusación. “April habría modificado la descripción de su video para aclarar que Milenka no se quedó con ninguna prenda, sino que la supuesta apropiación correspondería únicamente a Zully”, explicó Ric La Torre en sus comentarios sobre la situación.

En la nueva descripción, April precisó: “Aparentemente Milenka no se llevó nada, así que ninguna crítica para ella, PERO ZULLY LO TIENE TODO, pero no hay crítica para Milenka”.

Zully responde a joven que acusó de llevarse su vestido: “Se me perdió”

La respuesta de Zully no tardó en llegar. En un video compartido en TikTok, la influencer abordó el tema junto a sus amigos, en un tono que muchos usuarios consideraron burlón. No obstante, Zully ofreció disculpas y se comprometió a resarcir el daño.

“Gente, en verdad, eso fue hace tiempo, yo me lo puse porque me lo prestaron y yo le presté a ella”, declaró Zully en su video, refiriéndose al vestido y que se lo había prestado a su amiga amiga Yaniz.

Más adelante, admitió no saber cómo comunicar la pérdida del vestido: “Le voy a pagar. Igual perdón, disculpas a la chica, solo que se me perdió y no sabía cómo decirle. Perdón, lo siento, te juro que no sabía cómo decirte que se me perdió. Lo siento, pero te voy a pagar”, afirmó Zully en su declaración pública.

Las reacciones al video de Zully fueron inmediatas y mayoritariamente críticas. Entre los comentarios destacados se leía: “¿Fue disculpa o burla?”, “Si la chica nunca hubiese hablado ella nunca hubiera devuelto”, “Eso no es disculpa”, y “Así haya pasado años fue prestado y se tiene que devolver. Lo toman a la broma”. Otros usuarios, aunque en menor número, sugirieron que April buscaba notoriedad al exponer el caso, pero la mayoría de las opiniones se centraron en cuestionar la actitud de la influencer.