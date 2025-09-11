Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

El intercambio entre los exmandatarios peruanos sigue generando atención. El expresidente Martín Vizcarra relató que, durante su reclusión en el penal de Barbadillo, recibió un encargo de Pedro Castillo, aunque ha negado algún tipo de contacto personal durante el tiempo compartido en el centro penitenciario. Exitosa Noticias informó sobre estas versiones opuestas, que ponen bajo la lupa las relaciones entre los exjefes de Estado en circunstancias de privación de libertad.

Según detalló Martín Vizcarra, un funcionario del penal le entregó una bolsa con frutas y una frazada, procedente de Pedro Castillo. La entrega ocurrió durante la primera noche del exmandatario en Barbadillo, cuando la temperatura descendió y, según las propias palabras de Vizcarra el gesto buscaba mitigar el frío. “Uno de los trabajadores me llevó en la noche una bolsita con una mandarina, un plátano, una manzana, y con una frazada. Me dice: Hace frío, quizás no has pensado que hace frío”, narró Vizcarra al citado medio.

La repercusión de este episodio aumentó cuando diversos sectores asociaron el encargo a la existencia de un encuentro directo entre los exjefes de Estado. Vizcarra, líder del movimiento Perú Primero, negó haber sostenido una conversación o contacto físico con Castillo dentro del penal. El exmandatario subrayó que la arquitectura del recinto imposibilitaba un acercamiento personal. “Dos puertas de acero eran las que separaban”, explicó.

El exjefe de Estado, investigado por presuntamente recbir millonarías coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua, contó en redes sociales como fue recibido por el golpista Pedro Castillo en el penal Barbadillo. (Crédito: X/@melrodr68987891)

Pedro Castillo, quien sucedió a Vizcarra en la presidencia de Perú, tampoco habría protagonizado un encuentro cara a cara. El propio Vizcarra aclaró que su celda se encontraba separada de la de Castillo, hecho que, según mencionó, hacía inviable cualquier tipo de reunión.

Durante su estadía, Martín Vizcarra también detalló que el único contacto personal que mantuvo fue con Ollanta Humala, dado que sus habitaciones se hallaban contiguas dentro de Barbadillo. “Es un gesto importante y no lo veo malo, no lo veo malo. Simplemente describe a una persona, a un ser humano, pensando en otro ser humano. Porque esa noche que pasé, esa primera noche fue la peor”, compartió Vizcarra.

El gesto de Ollanta Humala

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, compartió nuevos detalles sobre su experiencia en el penal de Barbadillo en una serie de transmisiones publicadas en la plataforma TikTok. Durante el periodo en el que cumplió prisión preventiva por presuntos sobornos asociados a obras en Moquegua, el exmandatario describió un gesto de solidaridad recibido de Ollanta Humala, también recluido en el mismo centro.

Según narró Vizcarra, en los primeros días tras su ingreso, Humala le ofreció su saldo telefónico para que pudiera comunicarse con sus familiares. Vizcarra relató que Humala marcó su número de identificación y la clave para habilitar el crédito, y luego le cedió el teléfono para que pudiera llamar por sí mismo. “Me dijo: ‘Usa mi crédito, llama a quien quieras’. Con ese gesto pude comunicarme con mi esposa y con mi hermano Mario”, afirmó Vizcarra, agregando que esta llamada le permitió recobrar cierta calma durante los momentos iniciales de incertidumbre en prisión. Infobae reportó que este episodio fue relatado de manera detallada durante una de las recientes transmisiones del exmandatario en TikTok.

Martín Vizcarra conversó con Ollanta Humala en Barbadillo: “Me dijo que use su crédito para llamar” | 24 Horas

El penal de Barbadillo acoge a expresidentes como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Los internos tienen derecho a llamadas telefónicas, aunque cada uno debe gestionar su crédito de forma independiente. Vizcarra permaneció 22 días entre Barbadillo y Ancón II, hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) autorizó su excarcelación. Desde su liberación, Vizcarra utiliza sus relatos digitales para documentar tanto su proceso judicial en curso como las dinámicas internas entre exjefes de Estado dentro del penal.

Mientras enfrenta un juicio por presuntos pagos ilícitos y la Fiscalía solicita 15 años de prisión en su contra, Vizcarra sigue buscando apoyo ante instancias internacionales y mantiene activa su presencia pública mediante plataformas digitales.