“Te meten preso y después corrigen”: Reacciones desde el Congreso ante la excarcelación de Martín Vizcarra

El exmandatario enfrentaba una investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio relacionado con obras ejecutadas durante su gestión como gobernador de Moquegua

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)
La tarde del miércoles 3 de septiembre, la Tercera Sala Penal Nacional de Apelaciones dispuso la libertad inmediata del expresidente Martín Vizcarra, al resolver que no existen fundamentos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva.

El exmandatario enfrentaba una investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio relacionado con obras ejecutadas durante su gestión como gobernador de Moquegua.

La resolución dejó sin efecto la decisión del 13 de agosto que ordenaba su encarcelamiento. Los jueces señalaron que la Fiscalía no logró demostrar que Vizcarra representara un riesgo de fuga ni que existiera un debilitamiento de sus arraigos familiar, conyugal y laboral.

También indicaron que la argumentación del juez de primera instancia presentó inconsistencias al cuestionar los vínculos personales y profesionales del exmandatario, por lo que la medida restrictiva resultaba desproporcionada.

El tribunal ordenó que los trámites para la excarcelación se realicen de manera inmediata, salvo que exista otra disposición judicial en su contra. La decisión fue recibida con entusiasmo por sus allegados.

Su hermano, Mario Vizcarra, afirmó que se trata de un acto de justicia y que confía en que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), validen la medida.

Estamos muy contentos. Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde, devolverle su libertad. Yo me acabo de enterar por los medios. He estado con él hasta las 3:50 nos despedimos con mucho optimismo y pasaron menos de 2:30 y ya teníamos esta grata noticia. Poco importa cómo me enteré, sino que se hizo justicia”, manifestó en entrevista con RPP.

Mario Vizcarra asegura que se "hizo justicia" con la orden de liberación del expresidente | RPP TV

Reacciones de la política peruana

Tras la resolución judicial que ordenó la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra, no tardaron en llegar las reacciones desde diversos sectores políticos.

Guillermo Bermejo, congresista de la República por Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, expresó su rechazo a la decisión: “En el Perú te meten preso y después corrigen. Hoy también liberan a Martín Vizcarra. Ya basta de jueces que se quieren hacer famosos o juegan en pared con enemigos políticos pisoteando la ley, las normas y el sentido común”.

Congresista Guillermo Bermejo.
Por su parte, Alejandro Muñante, parlamentario por Renovación Popular, consideró la situación como un retroceso para la justicia peruana.

“Día negro para la justicia de nuestro país: liberan a una exministra golpista (en relación a Betssy Chávez) y a un corrupto expresidente. Nefastos precedentes por la falta de una sentencia oportuna”, manifestó.

Alejandro Muñante.
Mientras tanto, desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, fundador y secretario general del partido Perú Libre, aunque no desempeña actualmente cargo público por estar inhabilitado, comentó con ironía acerca del doble estándar judicial.

“Qué tal diferencia en los fundamentos sobre la prisión preventiva, respecto de los casos de Cerrón y Vizcarra, por el mismísimo tribunal, a la luz de la gravedad de los elementos de convicción. Increíble selectividad cuando se quiere ser garantista o carcelero. Cuestiono la resolución, más no la libertad del imputado”, dijo a través de sus redes sociales.

Vladimir Cerrón.| Diario Viral
