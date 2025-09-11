Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

El músico peruano celebró un lleno total en la Sala B de Madrid, confirmando su éxito internacional antes de llevar su gira a Barcelona y regresar a los escenarios de Lima y Arequipa (Facebook)

La carrera de Jaze atraviesa una etapa de gran impulso internacional. El artista peruano ha conseguido agotar entradas para su concierto en la Sala B de Madrid, programado para el 11 de septiembre, como parte de su gira Quizá no es para tanto.

Este logro se suma a la distinción obtenida al ingresar en la lista Forbes 30 Under 30 en Colombia y al reconocimiento de su colaboración con Caloncho, “Pensé en Ti”, entre los temas más reproducidos en Spotify.

Tras el paso por la capital española, continuará en Barcelona y luego regresará a Perú para presentarse en Lima y Arequipa, donde volverá a compartir en directo su propuesta con el público que lo vio nacer.

Sold out en Madrid y consolidación internacional

La confirmación de un lleno total en la Sala B de Madrid significa un nuevo hito para Jaze. El concierto, previsto para el 11 de septiembre, marca su primera visita con espectáculo propio a la capital española, una ciudad clave en la proyección de artistas latinoamericanos hacia Europa. El respaldo del público ratifica la solidez de su propuesta y la expansión de un proyecto que, desde Perú, busca consolidar un espacio en el circuito musical internacional.

El anuncio del sold out ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales, donde seguidores españoles celebraron la llegada del rapero. “La expectativa era muy alta y se cumplió. Conseguir entradas fue casi una carrera”, compartió una fan madrileña en foros especializados en música urbana. Este interés confirma que la conexión de Jaze trasciende fronteras y se abre a nuevas audiencias.

Barcelona y el retorno al Perú

Luego de su paso por Madrid, el itinerario de Jaze incluye una fecha en Barcelona el 13 de septiembre. La ciudad catalana se ha convertido en uno de los centros más vibrantes de la escena musical urbana en Europa, lo que convierte a su concierto en una cita clave para reforzar la visibilidad del tour Quizá no es para tanto.

Tras el cierre de sus presentaciones en España, el artista regresará a Perú. En Lima se presentará el 26 de septiembre y un día después lo hará en Arequipa. Ambas ciudades recibirán en directo su más reciente producción discográfica, un álbum que ha despertado comentarios favorables por su madurez lírica y por la mezcla de sonidos que integran influencias del rap, el pop alternativo y la música latina contemporánea.

Para sus seguidores peruanos, estas fechas representan un esperado reencuentro. “Volver a cantar en mi país siempre será especial. Es donde todo empezó y donde sigo sintiendo el apoyo más genuino”, ha declarado en entrevistas recientes.

Reconocimiento y proyección artística

El presente de Jaze está marcado por logros que lo colocan en un lugar destacado dentro de la música latinoamericana. Ser incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en Colombia lo posiciona como referente de una generación de artistas que trascienden el ámbito musical y proyectan influencia en la cultura juvenil.

Otro de los hitos recientes ha sido la colaboración con el cantautor mexicano Caloncho en el tema “Pensé en Ti”, canción que se instaló entre las más escuchadas en Spotify durante el año. Este trabajo conjunto reflejó su versatilidad para adaptarse a distintos géneros y expandir su propuesta hacia audiencias más amplias.

El recorrido internacional actual, con paradas en España y posteriores presentaciones en Perú, se entiende como parte de una estrategia de crecimiento que busca consolidar su nombre en escenarios de habla hispana. Cada concierto refuerza la identidad de un proyecto que apuesta por el talento peruano en diálogo con la música global.