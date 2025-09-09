Supuesto hacker que filtró datos de inteligencia de PNP asegura tener en la mira a Dina Boluarte y “más objetivos corruptos”

La filtración, llamada DirinLeaks, incluye información confidencial sobre planes de seguridad presidencial, agentes encubiertos y seguimientos a periodistas

El supuesto hacker conocido como InkaRoot, quien se atribuye la reciente filtración masiva de datos sensibles de la Policía Nacional (PNP), afirmó este martes que sus próximos objetivos son la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios a quienes califica de “corruptos”.

En una comunicación escrita con el diario La República, el presunto responsable, vinculado al grupo DeFace Perú, señaló que el ataque a la Dirección de Inteligencia (Dirin) “fue solo el comienzo” y prometió revelar “las conexiones de poder y corrupción que aún se esconden en el Estado”.

Parte de la información difundida —que incluye planes de seguridad para presidentes, datos de agentes encubiertos y seguimientos a periodistas, políticos y jueces— fue publicada en redes sociales bajo el nombre de DirinLeaks.

“Me dedico al hacktivismo porque estoy cansado de la corrupción normalizada y de la indiferencia de la élite. Busco lo mismo que cualquier peruano de a pie: justicia, transparencia y un país más digno (...) Tenemos en la mira a más objetivos corruptos, incluida Dina Boluarte”, agregó.

La Policía Nacional activó un plan de contingencia y comenzó una investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque cibernético

Para el supuesto ciberatacante, la vulnerabilidad del sistema estatal no es accidental, sino estructural. “La ciberseguridad del Estado peruano es débil. Existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas no solo por peruanos, sino también por actores extranjeros interesados en desestabilizar al gobierno”, afirmó.

InkaRoot explicó que eligieron vulnerar la Dirin “porque era una unidad clave: controlaba la vigilancia sobre periodistas y opositores. Además, era un blanco fácil. Queríamos demostrar lo vulnerables que están nuestras instituciones frente a ataques cibernéticos”.

“Todo salió como planeamos: que la población vea el mal uso de recursos y las presiones políticas sobre la opinión pública. Eso es ser hacktivista: señalar, exponer y atacar la corrupción, sin importar el nombre de la institución. No me interesa lo que digan los medios; mi objetivo es que el pueblo conozca la verdad sobre la corrupción y la vigilancia, y no se deje engañar”, mencionó.

Al ser consultado sobre qué otras instituciones podrían convertirse en blanco, respondió escuetamente: “Descúbranlo”. La PNP confirmó la semana pasada que la base de datos de su Dirección de Inteligencia fue comprometida, por lo que inició una investigación.

La institución informó que la División de Seguridad Digital de la Dirin alertó “sobre una posible vulneración” de sus servidores, lo cual fue confirmado posteriormente a través de publicaciones en la aplicación de mensajería Telegram.

“Inmediatamente, se activó el plan de contingencia, procediéndose a la suspensión de los servicios”, añadió antes de mencionar que también que adoptó otras medidas de seguridad y que la Dirección de Ciberdelincuencia “inició las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a (...) lograr la identificación y posterior captura del o los posibles autores”.

El grupo DeFace Perú anunció el fin de la operación DirinLeaks, rechazó vínculos con redes criminales y se definió como un colectivo de hacktivistas

El programa La Encerrona, dirigido por el periodista Marco Sifuentes, reveló que la información filtrada incluye detalles sobre acciones de protección a la presidenta Dina Boluarte y a exmandatarios como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

También se divulgaron datos personales de cientos de agentes de inteligencia, reportes sobre los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, y seguimientos a periodistas —entre ellos Sifuentes—, así como a políticos y jueces que investigaron casos relevantes en el país, como el vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

La revelación de esta filtración ocurrió un día después de que el pleno del Congreso aprobara interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver, debido a una aparente inacción frente a la creciente inseguridad ciudadana y los ataques del crimen organizado en diversas regiones del país.

Fin de operación

El último domingo, DeFace Perú anunció el cierre de la operación DirinLeaks y aseguró que no divulgará documentos “ultrasecretos” por responsabilidad ética. “No nos tomen como una amenaza. […] Considérense ustedes mismos la verdadera amenaza”, se lee en un comunicado filtrado.

Además, negaron cualquier vínculo con redes criminales y se definieron como “un colectivo de hacktivistas cuyo objetivo es la libre expresión y la difusión de hechos”.