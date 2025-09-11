Perú

Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

Los eventos se realizarán en la Biblioteca Estuardo Núñez Hague del Instituto Cultural Peruano Norteamericano( ICPNA) Miraflores

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Carmen Mc Evoy será homenajeada
Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

El VII Encuentro de Escritoras Peruanas se realiza hasta el viernes 12 de septiembre de 2025 en Lima, con una programación dedicada al reconocimiento de la labor intelectual y creativa de las mujeres en la literatura nacional. El evento, que organiza el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de manera ininterrumpida desde 2019, tendrá como momento central el homenaje a la historiadora y diplomática Carmen McEvoy, previsto para el viernes en la clausura a las 19:45 horas.

El encuentro se presenta como un espacio de diálogo y reflexión que acoge la pluralidad de voces femeninas que han hecho de la palabra escrita su medio de expresión. El programa incluye mesas y conversatorios en la Biblioteca Estuardo Núñez Hague del ICPNA Miraflores, con ingreso libre previa inscripción en línea (https://forms.office.com/r/4ENpScKJbG).

La agenda oficial abre el jueves 11 de septiembre con la mesa “¿Qué buscan las editoras en las escritoras?” desde las 18:30 y continúa con “Poesía: diálogos intergeneracionales” a las 19:45. El viernes 12, la programación contempla “Lo que escriben las mujeres a la mitad de los locos 20 del siglo XXI”, a las 18:30, seguido por el homenaje a Carmen McEvoy a las 19:45.

Carmen Mc Evoy será homenajeada
Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

Carmen McEvoy es reconocida como una de las figuras más influyentes en la investigación histórica sobre el Perú republicano. Sus publicaciones abordan temáticas como el republicanismo, la cultura política del siglo XIX y la Guerra del Pacífico. Entre sus obras más citadas se encuentran La utopía republicana (1997), Homo politicus (2007), La república agrietada (2021) y la reciente La Guerra del Pacífico (2023), escrita en coautoría con Gabriel Cid.

Actualmente, McEvoy se desempeña como profesora principal en Sewanee: The University of the South, en Estados Unidos. El encuentro la homenajeará por una trayectoria que ha permitido repensar los procesos políticos y sociales del país, además de su labor docente y diplomática. Su obra se ha convertido en un referente para nuevos enfoques sobre la nación y sus desafíos históricos.

El homenaje a McEvoy incluye la participación de escritoras y especialistas que analizarán sus principales aportes a la cultura y la historia peruana. Este acto formará parte del cierre oficial del evento, que contará con público y ponentes que han participado en mesas temáticas desde su primera edición.

Carmen Mc Evoy será homenajeada
Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

El VII Encuentro de Escritoras Peruanas mantiene una visión inclusiva sobre el concepto de autora, según los organizadores, al promover la diversidad estilística y generacional entre sus participantes. Desde 2019, el evento acoge a narradoras, poetas, editoras, ensayistas y creadoras cuya producción ha contribuido a renovar los circuitos literarios peruanos. La organización ha subrayado que la definición de escritora está abierta para todas quienes sitúan la palabra como herramienta principal de creación y comunicación.

Las actividades del encuentro se han consolidado como una vitrina para explorar los desafíos, dilemas y conquistas de las escritoras en el Perú contemporáneo, posicionando esta cita anual como una de las referencias del calendario cultural nacional.

Temas Relacionados

Carmen Mc EvoyVII Encuentro de Escritoras PeruanasICPNAMirafloresperu-noticias

Más Noticias

Conoce el pronóstico del clima en Lima para hoy 11 de septiembre, según el Senamhi

La institución recomienda a la ciudadanía considerar la variabilidad térmica a la hora de planificar desplazamientos, especialmente durante la tarde

Conoce el pronóstico del clima

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán un octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis para este 14 de septiembre: ¿Quiénes pueden entrar sin pagar?

El zoológico prepara grandes sorpresas y actividades para todos sus visitantes, incluyendo juegos interactivos, espectáculos dirigidos a distintos públicos y talleres educativos

Parque de las Leyendas ofrece

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de septiembre

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y

Lluvia intensa y alta humedad marcan el amanecer limeño a pocos días del inicio de la primavera

La mañana limeña estuvo caracterizada por temperaturas frías, calles mojadas y choques. Varios distritos registran sensación térmica entre 13 y 15 grados en las últimas horas

Lluvia intensa y alta humedad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita anuncia viaje a EE.

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

Maju Mantilla niega relación extramatrimonial de dos años con su productor: “Esas cosas no son ciertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs U.

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial