Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

El VII Encuentro de Escritoras Peruanas se realiza hasta el viernes 12 de septiembre de 2025 en Lima, con una programación dedicada al reconocimiento de la labor intelectual y creativa de las mujeres en la literatura nacional. El evento, que organiza el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de manera ininterrumpida desde 2019, tendrá como momento central el homenaje a la historiadora y diplomática Carmen McEvoy, previsto para el viernes en la clausura a las 19:45 horas.

El encuentro se presenta como un espacio de diálogo y reflexión que acoge la pluralidad de voces femeninas que han hecho de la palabra escrita su medio de expresión. El programa incluye mesas y conversatorios en la Biblioteca Estuardo Núñez Hague del ICPNA Miraflores, con ingreso libre previa inscripción en línea (https://forms.office.com/r/4ENpScKJbG).

La agenda oficial abre el jueves 11 de septiembre con la mesa “¿Qué buscan las editoras en las escritoras?” desde las 18:30 y continúa con “Poesía: diálogos intergeneracionales” a las 19:45. El viernes 12, la programación contempla “Lo que escriben las mujeres a la mitad de los locos 20 del siglo XXI”, a las 18:30, seguido por el homenaje a Carmen McEvoy a las 19:45.

Carmen McEvoy es reconocida como una de las figuras más influyentes en la investigación histórica sobre el Perú republicano. Sus publicaciones abordan temáticas como el republicanismo, la cultura política del siglo XIX y la Guerra del Pacífico. Entre sus obras más citadas se encuentran La utopía republicana (1997), Homo politicus (2007), La república agrietada (2021) y la reciente La Guerra del Pacífico (2023), escrita en coautoría con Gabriel Cid.

Actualmente, McEvoy se desempeña como profesora principal en Sewanee: The University of the South, en Estados Unidos. El encuentro la homenajeará por una trayectoria que ha permitido repensar los procesos políticos y sociales del país, además de su labor docente y diplomática. Su obra se ha convertido en un referente para nuevos enfoques sobre la nación y sus desafíos históricos.

El homenaje a McEvoy incluye la participación de escritoras y especialistas que analizarán sus principales aportes a la cultura y la historia peruana. Este acto formará parte del cierre oficial del evento, que contará con público y ponentes que han participado en mesas temáticas desde su primera edición.

El VII Encuentro de Escritoras Peruanas mantiene una visión inclusiva sobre el concepto de autora, según los organizadores, al promover la diversidad estilística y generacional entre sus participantes. Desde 2019, el evento acoge a narradoras, poetas, editoras, ensayistas y creadoras cuya producción ha contribuido a renovar los circuitos literarios peruanos. La organización ha subrayado que la definición de escritora está abierta para todas quienes sitúan la palabra como herramienta principal de creación y comunicación.

Las actividades del encuentro se han consolidado como una vitrina para explorar los desafíos, dilemas y conquistas de las escritoras en el Perú contemporáneo, posicionando esta cita anual como una de las referencias del calendario cultural nacional.