Osinergmin advierte riesgos y exige mayores controles en transporte de hidrocarburos tras aumento de accidentes

Desde inicios de 2020 hasta el 31 de agosto de 2025, se contabilizaron en todo el país 1.208 emergencias vinculadas al transporte de combustibles líquidos y de gas licuado de petróleo (GLP)

Alejandro Delgado Tong

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) lanzó una seria advertencia frente al incremento de emergencias vinculadas al transporte de hidrocarburos en el país. La entidad señaló que los recientes accidentes de cisternas en distintas carreteras evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el distrito de Carumas, región Moquegua, donde la volcadura de una cisterna en la Carretera Interoceánica dejó víctimas fatales. “Estos hechos vienen generando creciente preocupación respecto a la seguridad en el transporte de hidrocarburos y la necesidad de reforzar las medidas preventivas”, subrayó el organismo regulador.

Emergencias en aumento

Entre enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025 se registraron 1.208 incidentes relacionados con el traslado de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) a nivel nacional. Las causas más frecuentes fueron conducción temeraria, exceso de velocidad, fatiga de los conductores y fallas mecánicas, factores que derivaron en choques, despistes y derrames.

Un hallazgo clave es que el 80,5% de las emergencias está vinculado a actos inseguros o a condiciones externas ligadas al comportamiento del conductor. Para Osinergmin, este dato refleja la urgencia de reforzar los controles sobre quienes manejan las unidades cisterna y garantizar un mayor nivel de capacitación y responsabilidad.

Innovación tecnológica para la fiscalización

Con el propósito de reducir riesgos, la institución ha implementado el Centro de Monitoreo de Transporte de Hidrocarburos. Este sistema emplea tecnología satelital (GPS) que permite rastrear en tiempo real los vehículos, detectar desvíos de ruta, paradas no autorizadas y maniobras de carga o descarga fuera de norma.

Como complemento, se puso en marcha la aplicación móvil “Verifiquemos Juntos”, que brinda información sobre la autorización de las cisternas e incorpora un canal de denuncias contra el transporte informal. La herramienta busca empoderar a los ciudadanos y al mismo tiempo fortalecer la formalización del sector.

Finalmente, Osinergmin hizo un llamado a transportistas, conductores y autoridades a unir esfuerzos para reducir la siniestralidad. La meta, destacó, es lograr un transporte de hidrocarburos seguro, formal y confiable que proteja a la población y al entorno en todo el país.

¿Qué es el Osinergmin?

Osinergmin es una entidad pública peruana encargada de velar porque las empresas que operan en los ámbitos eléctrico, energético y minero cumplan con las normas vigentes y garanticen servicios seguros y de calidad. Surgió a partir de la ley N.º 26734 del 31 de diciembre de 1996 con el nombre de Osinerg, enfocada inicialmente en electricidad e hidrocarburos, y comenzó a funcionar efectivamente el 15 de octubre de 1997 con esa misión. Más tarde, la ley N.º 28964 en 2007 amplió su responsabilidad al sector minero, lo que motivó su renombramiento como Osinergmin.

Esta institución opera con autonomía técnica, administrativa, funcional, económica e incluso financiera, lo que le permite regular, supervisar y fiscalizar con independencia y claridad de procedimiento. Su labor implica imponer tarifas justas, comprobar la calidad de los servicios, sancionar incumplimientos, resolver controversias y proteger los derechos de los consumidores.

Desde su creación ha apuntado a asegurar que los servicios energéticos, como electricidad y gas, así como las operaciones mineras, se desarrollen de manera continua, confiable y dentro de los marcos legales establecidos. Además, busca impulsar la formalidad en el sector del combustible, controlar la seguridad de la infraestructura y respaldar los procesos de atención al usuario con transparencia y eficiencia.

