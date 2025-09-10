INSN Breña realiza histórica cirugía artroscópica de mandíbula a adolescente ayacuchana

INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña marcó un precedente en la atención especializada de adolescentes con malformaciones faciales al realizar por primera vez una cirugía artroscópica de mandíbula en un paciente pediátrico. La protagonista de este avance médico es Analí, una joven de 17 años natural de Vilcashuamán, Ayacucho, cuya vida estuvo marcada por el dolor físico y emocional debido a una desviación mandibular severa.

La patología que presentaba se originó tras una caída durante su infancia y se manifestó como una disfunción de la articulación temporomandibular en el lado derecho y una hiperplasia de cóndilo mandibular en el lado izquierdo. Esto generaba un crecimiento anormal del hueso y el desplazamiento progresivo de la mandíbula. Los síntomas eran persistentes: dolor de oído, cefaleas, chasquidos al mover la boca y dificultades para masticar. Además, la asimetría facial afectaba su autoestima, llegando incluso a sufrir episodios de bullying.

El padre de la adolescente, Rubén Bautista Prado, relató que su hija le pidió expresamente someterse a la operación. Tras ser evaluada en el Hospital Regional de Ayacucho, fue referida al INSN Breña, donde encontró a un equipo multidisciplinario especializado en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial.

La cirugía

La adolescente tenía una malformación. ( Foto: INSN)

El procedimiento estuvo liderado por los doctores Luis Ticona, Martín La Torre y América Silva, quienes trabajaron junto a anestesiólogos, enfermeras y técnicos especializados. La intervención duró cerca de dos horas y combinó tres técnicas clave:

Artroscopia de mandíbula: permitió introducir un artroscopio —un tubo con cámara— en la articulación para diagnosticar y tratar con precisión las áreas afectadas.

Condilectomía: seccionó la parte del hueso mandibular que había crecido de forma anormal bajo la oreja izquierda.

Meniscopexia: recolocó y fijó el menisco mandibular desplazado, estabilizando la articulación y mejorando la apertura y cierre de la boca.

El Dr. Ticona destacó que no se habían realizado antes cirugías artroscópicas de mandíbula en adolescentes en el INSN Breña. El carácter mínimamente invasivo de la operación permitió que la paciente no requiriera cuidados intensivos ni transfusión de plaquetas, reduciendo significativamente los riesgos asociados a cirugías convencionales.

La Dra. Margarita Argandoña, especialista en anestesiología, aseguró un manejo seguro del dolor y la estabilidad de la paciente durante toda la operación. Este trabajo en conjunto reflejó la experiencia y la capacidad del equipo médico para enfrentar procedimientos de alta complejidad.

Recuperación y nuevos horizontes

INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

Tras la cirugía, Analí inició un proceso de rehabilitación que incluye terapias de movilidad mandibular. Gracias a estas, podrá progresivamente abandonar la dieta blanda, mejorar su capacidad de masticación y reducir los dolores recurrentes de cabeza y espalda.

La propia adolescente expresó su gratitud al equipo médico: “Me siento feliz por el cambio. Gracias a los doctores tengo una mejor sonrisa y ya no tengo mi mandíbula desviada para un lado. Agradezco también a las enfermeras por su cuidado”.

Su padre, Rubén Bautista, también reconoció el esfuerzo del personal: “Somos de la ciudad de Vilcashuamán en Ayacucho y queremos dar gracias a todo el equipo del instituto que apoyó a mi niña. Estamos muy felices y vamos a seguir con todos sus tratamientos”.

El Dr. Ticona precisó que la paciente continuará con controles periódicos para evaluar la evolución y determinar si a mediano o largo plazo será necesario otro procedimiento. Sin embargo, el pronóstico actual es favorable y el equipo médico reporta una “excelente mejoría” en su estado.

Impacto social y médico

Los especialistas resaltaron que las malformaciones mandibulares no solo afectan la función fisiológica de los pacientes, sino que también impactan en su desarrollo emocional y social. En el caso de Analí, la cirugía significa mucho más que un procedimiento médico: representa una oportunidad para recuperar la confianza, mejorar su interacción social y proyectar sus metas personales y profesionales sin las limitaciones que antes la afectaban.