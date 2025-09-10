Perú

INSN Breña realiza histórica cirugía artroscópica de mandíbula a adolescente ayacuchana

La primera operación de este tipo en el Instituto Nacional de Salud del Niño permitió corregir una malformación mandibular en una joven que ahora inicia su recuperación con una mejor calidad de vida

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
INSN Breña realizó la operación.
INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña marcó un precedente en la atención especializada de adolescentes con malformaciones faciales al realizar por primera vez una cirugía artroscópica de mandíbula en un paciente pediátrico. La protagonista de este avance médico es Analí, una joven de 17 años natural de Vilcashuamán, Ayacucho, cuya vida estuvo marcada por el dolor físico y emocional debido a una desviación mandibular severa.

La patología que presentaba se originó tras una caída durante su infancia y se manifestó como una disfunción de la articulación temporomandibular en el lado derecho y una hiperplasia de cóndilo mandibular en el lado izquierdo. Esto generaba un crecimiento anormal del hueso y el desplazamiento progresivo de la mandíbula. Los síntomas eran persistentes: dolor de oído, cefaleas, chasquidos al mover la boca y dificultades para masticar. Además, la asimetría facial afectaba su autoestima, llegando incluso a sufrir episodios de bullying.

El padre de la adolescente, Rubén Bautista Prado, relató que su hija le pidió expresamente someterse a la operación. Tras ser evaluada en el Hospital Regional de Ayacucho, fue referida al INSN Breña, donde encontró a un equipo multidisciplinario especializado en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial.

La cirugía

La adolescente tenía una malformación.
La adolescente tenía una malformación. ( Foto: INSN)

El procedimiento estuvo liderado por los doctores Luis Ticona, Martín La Torre y América Silva, quienes trabajaron junto a anestesiólogos, enfermeras y técnicos especializados. La intervención duró cerca de dos horas y combinó tres técnicas clave:

  • Artroscopia de mandíbula: permitió introducir un artroscopio —un tubo con cámara— en la articulación para diagnosticar y tratar con precisión las áreas afectadas.
  • Condilectomía: seccionó la parte del hueso mandibular que había crecido de forma anormal bajo la oreja izquierda.
  • Meniscopexia: recolocó y fijó el menisco mandibular desplazado, estabilizando la articulación y mejorando la apertura y cierre de la boca.

El Dr. Ticona destacó que no se habían realizado antes cirugías artroscópicas de mandíbula en adolescentes en el INSN Breña. El carácter mínimamente invasivo de la operación permitió que la paciente no requiriera cuidados intensivos ni transfusión de plaquetas, reduciendo significativamente los riesgos asociados a cirugías convencionales.

La Dra. Margarita Argandoña, especialista en anestesiología, aseguró un manejo seguro del dolor y la estabilidad de la paciente durante toda la operación. Este trabajo en conjunto reflejó la experiencia y la capacidad del equipo médico para enfrentar procedimientos de alta complejidad.

Recuperación y nuevos horizontes

INSN Breña realizó la operación.
INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

Tras la cirugía, Analí inició un proceso de rehabilitación que incluye terapias de movilidad mandibular. Gracias a estas, podrá progresivamente abandonar la dieta blanda, mejorar su capacidad de masticación y reducir los dolores recurrentes de cabeza y espalda.

La propia adolescente expresó su gratitud al equipo médico: “Me siento feliz por el cambio. Gracias a los doctores tengo una mejor sonrisa y ya no tengo mi mandíbula desviada para un lado. Agradezco también a las enfermeras por su cuidado”.

Su padre, Rubén Bautista, también reconoció el esfuerzo del personal: “Somos de la ciudad de Vilcashuamán en Ayacucho y queremos dar gracias a todo el equipo del instituto que apoyó a mi niña. Estamos muy felices y vamos a seguir con todos sus tratamientos”.

El Dr. Ticona precisó que la paciente continuará con controles periódicos para evaluar la evolución y determinar si a mediano o largo plazo será necesario otro procedimiento. Sin embargo, el pronóstico actual es favorable y el equipo médico reporta una “excelente mejoría” en su estado.

Impacto social y médico

Los especialistas resaltaron que las malformaciones mandibulares no solo afectan la función fisiológica de los pacientes, sino que también impactan en su desarrollo emocional y social. En el caso de Analí, la cirugía significa mucho más que un procedimiento médico: representa una oportunidad para recuperar la confianza, mejorar su interacción social y proyectar sus metas personales y profesionales sin las limitaciones que antes la afectaban.

Temas Relacionados

INSN BreñaHospital del NiñoBreñaHospital Regional de Ayacuchoperu-noticias

Más Noticias

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026

El atacante de San Jose Earthquakes puso arriba a la ‘vinotinto’ una vez más e ilusiona al pueblo venozolano con el boleto a la repesca

El gol de Josef Martínez

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ recibe a Colombia, mientras que la ‘verde’ hace lo mismo con Brasil en El Alto. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

El argentino llega a nuestro país con un show imperdible y aquí te damos todos los detalles de su llegada

Fito Páez en Lima: horario,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez en Lima: horario,

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

DEPORTES

El gol de Josef Martínez

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Se reveló quién dirigirá a la selección peruana en amistosos por fecha FIFA tras salida de Óscar Ibáñez