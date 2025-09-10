Perú

Incendios forestales en Cusco cobran segunda víctima mortal: adulto mayor murió al intentar proteger su ganado de las llamas

Según cifras oficiales de la OGRDS Cusco, hasta la fecha se han registrado 190 incendios forestales que afectaron unas 4.900 hectáreas, de las cuales 21 siniestros y 389 hectáreas corresponden solo a septiembre

Incendios forestales en la ciudad
Incendios forestales en la ciudad del Cusco

La región Cusco enfrenta nuevamente la tragedia de los incendios forestales que vienen azotando la zona desde el inicio de la temporada seca. La emergencia, que ya había dejado pérdidas materiales considerables, ahora suma víctimas humanas, elevando la alarma entre las autoridades y pobladores.

Este jueves, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS) confirmó el fallecimiento de un adulto mayor, quien se convierte en la segunda víctima mortal de los incendios forestales en la región durante el 2025. La noticia ha generado preocupación y llamado a reforzar las medidas preventivas en las zonas rurales.

La devastación causada por el fuego no solo afecta la vida de las personas, sino también el ecosistema local, poniendo en riesgo pastizales, cultivos y especies nativas. Las autoridades han enfatizado la importancia de la prevención y del cuidado de la naturaleza para evitar que estos siniestros se repitan en el futuro.

Septuagenario muere atrapado por las llamas

Se trata de Cancio Maqui Lima, de 73 años, quien perdió la vida mientras intentaba proteger su ganado vacuno de las llamas. Según reportes oficiales, el adulto mayor sufrió graves quemaduras que le ocasionaron el fallecimiento, confirmando la vulnerabilidad de la población frente a estos desastres.

Cusco reporta segunda víctima mortal
Cusco reporta segunda víctima mortal como consecuencia de incendios forestales. Foto: Agencia Andina

El hecho ocurrió en la comunidad de Antuyo Llaullimarca, en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, donde el fuego destruyó pastizales y especies nativas. Algunos pobladores indicaron que el siniestro se habría originado por una chispa de cigarro accidental del propio septuagenario, un descuido que terminó en tragedia.

Miguel Oscco Abarca, director de la OGRDS Cusco, lamentó la muerte del hombre y enfatizó que las pérdidas humanas son irreparables. Además, detalló que, hasta la fecha, se han registrado 190 incendios forestales que afectaron unas 4.900 hectáreas, de las cuales 21 incendios y 389 hectáreas corresponden solo a septiembre.

El funcionario instó a los habitantes de las zonas rurales a tomar conciencia sobre la magnitud del problema y a evitar acciones que puedan generar incendios, subrayando que la protección del medioambiente es tan vital como la vida de las personas.

Primera víctima mortal por incendios forestales en Cusco

La primera víctima mortal del año se registró el 3 de mayo en Yanamanchi, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi. La víctima, identificada como Hilario Pezo, de 71 años, falleció durante un incendio que consumió vegetación seca en la zona, demostrando la rapidez con que el fuego puede propagarse en condiciones adversas.

El siniestro generó alarma entre los pobladores, quienes recibieron apoyo de la comisaría local y del personal de Defensa Civil. Los brigadistas se desplazaron hasta el lugar para contener las llamas y brindar asistencia a las familias afectadas, aunque, lamentablemente, no pudieron evitar la pérdida humana.

Las autoridades regionales han reforzado las campañas de prevención y las acciones de respuesta frente a los incendios forestales, con el objetivo de proteger a las comunidades rurales y minimizar los riesgos durante la temporada de calor.

Cusco entre las regiones más afectadas por incendios en 2025

Los incendios forestales han golpeado duramente a varias regiones del Perú este 2025. Según Indeci, se registraron 475 siniestros, destacando Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco como las zonas más afectadas. Las condiciones climáticas, con baja humedad, intensa radiación solar y fuertes vientos, han acelerado la propagación del fuego.

En agosto se reportaron 254 emergencias, mientras que en días recientes seis incendios fueron controlados en distritos como Mollepata (Cusco) y Sihuas (Áncash), entre otros. Los organismos de emergencia continúan trabajando para contener el fuego y prevenir más pérdidas humanas y daños ambientales.

El llamado de las autoridades es claro: evitar prácticas riesgosas y reforzar la educación ambiental, ya que la combinación de descuido humano y condiciones naturales adversas puede convertir un incidente en una tragedia irreversible. La experiencia de Cusco este año evidencia que la prevención es la mejor herramienta para proteger vidas y ecosistemas.

