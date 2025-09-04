Perú

Lluvias ayudan a controlar incendio en Cusco que ponía en riesgo áreas cercanas al Santuario Histórico de Machu Picchu

El siniestro consumió 15 hectáreas de vegetación arbustiva, sin afectar viviendas ni patrimonio cultural, según las autoridades

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Una llovizna en la madrugada
Una llovizna en la madrugada del 1 de septiembre permitió controlar un incendio en Pacaymayo Bajo. (Composición: Infobae)

El fuego sorprendió a la madrugada del 1 de septiembre en una zona de difícil acceso del sector Pacaymayo Bajo, a la altura del kilómetro 96.5 de la vía férrea Ollantaytambo–Machupicchu. La alerta movilizó a brigadistas y autoridades locales, que debieron actuar con rapidez para impedir que el incendio forestal se extendiera hacia áreas cercanas al Santuario Histórico de Machu Picchu. Las pendientes pronunciadas, que superan los 80 grados, complicaron el ingreso del personal y retrasaron los trabajos iniciales.

En total, más de 40 combatientes especializados del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco coordinaron sus acciones bajo un sistema de comando unificado. La Municipalidad Distrital de Machupicchu facilitó el apoyo logístico y la empresa PeruRail trasladó a los equipos junto con sus herramientas en trenes locales. La lluvia ligera que cubrió el valle durante la mañana fue decisiva para frenar la propagación del fuego, que alcanzó alrededor de 15 hectáreas de vegetación arbustiva.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron daños a viviendas, cultivos ni al patrimonio cultural. La zona permanece bajo constante observación para evitar que los focos remanentes vuelvan a encenderse. Según explicó Miguel Ángel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco, “en las próximas horas podría emitirse el reporte de liquidación definitiva”, aunque precisó que el monitoreo continuará en los días siguientes.

Este nuevo incendio se suma a una temporada crítica para la región. En lo que va del 2025, Cusco ya supera los 160 siniestros forestales y más de 4.000 hectáreas destruidas, una cifra que refleja la magnitud del problema ambiental que enfrenta el país andino.

El operativo de control

Incendio forestal en Machu Picchu.
Incendio forestal en Machu Picchu. (Foto: Andina)

Las labores se iniciaron al amanecer, cuando 30 brigadistas del Sernanp y 14 de la Dirección de Cultura instalaron su base en el kilómetro 96.5 de la vía férrea. Desde allí, organizaron cuadrillas para intervenir en los dos flancos del incendio, bajo un esquema de trabajo conjunto. “Al amanecer de hoy se registró presencia de llovizna en todo el valle, lo que favoreció el control del incendio”, informó la Dirección de Cultura de Cusco a través de un comunicado.

El traslado de personal y materiales estuvo a cargo de PeruRail, que puso a disposición trenes locales para agilizar la llegada de herramientas y combatientes. En paralelo, la municipalidad de Machupicchu aseguró alimentos y agua para los equipos que pasaron gran parte del día en las zonas altas de la quebrada.

Al cierre de la jornada, las brigadas retornaron a sus bases con el compromiso de retomar el monitoreo a la mañana siguiente. Las acciones previstas incluyen la revisión de puntos con humareda, la liquidación de brasas y la evaluación de los daños en el área natural.

Una temporada marcada por el fuego

Machu Picchu es atacada por
Machu Picchu es atacada por el fuego. (Foto: Andina)

El incendio de Pacaymayo Bajo no es un caso aislado. Según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 475 emergencias forestales en todo el país. Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco encabezan la lista de regiones más afectadas.

Solo en agosto, en plena temporada seca, se produjeron 254 siniestros. La baja humedad, los fuertes vientos y la radiación solar favorecieron la propagación de las llamas en amplias extensiones de bosque y pastizales. Estas condiciones han convertido al 2025 en uno de los años más complejos en materia de incendios forestales.

El COER Cusco advirtió que, pese a las lluvias recientes, el riesgo se mantiene latente en zonas de pendiente y áreas rurales donde se practica la quema de residuos agrícolas. Ante ello, las autoridades insisten en que la vigilancia comunitaria y la respuesta temprana resultan esenciales para evitar que los incendios alcancen mayores dimensiones.

Temas Relacionados

incendio forestalMachu PicchuCuscoperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Colombia vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El equipo de Néstor Lorenzo recibirá a la ‘verde’ y deberá asegurar su boleto directo al Mundial, mientras que los bolivianos buscarán la hazaña para meterse en zona de repechaje. Entérate cómo sintonizar el duelo

Dónde ver Colombia vs Bolivia

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo: “Megaobra”

El alcalde anunció que busca convertir la Av. Abancay en un boulevard con un parque en superficie, mientras el tránsito se desviaría por un túnel subterráneo de 6.93 km. La obra está valorada en 600 millones de dólares

Rafael López Aliaga planea convertir

Carlos Cacho defiende su trayectoria ante críticas de Leslie Shaw al maquillaje de Marisol: “La noto bastante agresiva”

El reconocido maquillador defendió su trabajo luego de los comentarios de la cantante, quien cuestionó el look de la ‘Faraona de la Cumbia’ en el videoclip ‘Mala Amiga’ y evitó entrar en polémicas innecesarias

Carlos Cacho defiende su trayectoria

Ya salió ‘Hollow Knight: Silksong’: ¿Cuánto está en Perú? Precios en Steam, PS5 y Switch

Uno de los videojuegos más esperados en los últimos años ya está disponible a nivel global. En su día de estreno arrasó en todas las plataformas y logró que Steam, PSN, Xbox y Nintendo eShop colapsaran por la cantidad de gamers queriendo jugarlo a la vez

Ya salió ‘Hollow Knight: Silksong’:

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Conoce el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo: “Megaobra”

Martín Vizcarra afrontará lo que resta de su juicio en absoluta libertad por ley del Congreso

Congreso acelera destitución de Fiscal de la Nación: SAC tiene 15 días para entregar informe que busca su inhabilitación

Criminalidad sistemática ya es delito en Perú: Congreso aprueba ley con sanciones de cadena perpetua

Denuncian al juez Checkley ante la Fiscalía y la JNJ por caso Betssy Chávez: Exigen su inmediata suspensión

ENTRETENIMIENTO

La contundente respuesta de Micheille

La contundente respuesta de Micheille Soifer a Magaly Medina: “Ella patina en su programa y siempre le echa la culpa a su equipo”

Carlos Cacho defiende su trayectoria ante críticas de Leslie Shaw al maquillaje de Marisol: “La noto bastante agresiva”

Carlos Galdós revela por qué negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

Myriam Hernández abre segunda fecha en Lima tras lograr sold out: fecha y detalles del esperado concierto

Piero Arenas responde a críticas de Magaly Medina con inesperado comentario: “Quisiste tener algo conmigo”

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs Bolivia

Dónde ver Colombia vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú antes de jugar con Uruguay por la fecha 17

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

‘Chicho’ Salas le responde a Jefferson Farfán tras polémica en Alianza Lima: “Confundió la amistad con el tema profesional”