Conflictos internos sacuden a Magaly TV La Firme: famosa voz oficial del programa renuncia

Nathaly Julca renunció de Magaly TV La Firme. Christian Bayro TikTok

La reconocida voz en off de Magaly TV La Firme, Nathaly Julca, renunció del popular espacio dirigido por Magaly Medina, así lo aseguró el periodista Christian Bayro a través de sus redes sociales. El comunicador señaló que este abandono se dio en medio de una crisis interna que atraviesa el equipo periodístico de ATV.

La salida de Julca, emblemática reportera e identificada por su trabajo en los videos promocionales del programa y el desarrollo de los llamados “ampays”, se confirmó al presentarse el último avance del programa, esta vez narrado por una voz masculina desconocida para la audiencia.

El cambio no pasó desapercibido para los televidentes y seguidores en redes sociales, quienes señalaron de inmediato la ausencia de Julca al escuchar los nuevos promocionales de Magaly TV La Firme. La periodista se encargaba de dar vida a los avances más comentados del programa, incluido el recordado ampay de Christian Domínguez, lo que la convirtió en un sello característico de la producción.

Christian Bayro confirma renuncia de reportera

La noticia de la salida de Julca tomó fuerza durante el fin de semana, cuando el periodista Christian Bayro adelantó a través de TikTok las tensiones existentes entre los integrantes del equipo de prensa. Bayro relató: “Camerino roto en la producción de Magaly Medina (...) Hace ya mucho tiempo atrás los reporteros de Magaly TV están todos peleados, Jhon Tirado versus Gianfranco Pérez y Nathaly Julca”.

‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy martes 20 de mayo. ATV.

Según sus declaraciones, los conflictos llegaron a su punto más álgido luego de la creación de un podcast de los reporteros Jhon Tirado y Gianfranco Pérez, quienes habrían lanzado comentarios indirectos contra dos colegas, aumentando la incertidumbre y las divisiones internas.

En medio de los rumores, la crisis se dio a notar cuando Julca decidió abandonar la producción al no soportar los desplantes de sus compañeros de trabajo. “Nathaly ha renunciado porque no soporta los desplantes de sus compañeros, inclusive esta disputa se asentó más cuando Jhon y Gianfranco hicieron su podcast”, explicó Bayro. Posteriormente, compartió un videoclip en el que los reporteros de “la urraca” arremetían contra colegas en plena grabación de su proyecto independiente, sin nunca mencionarlas directamente.

La publicación del avance inicial del programa en redes, usando la clásica voz institucional de ATV en lugar de la voz de Nathaly Julca, provocó preguntas recurrentes del público sobre la situación interna del equipo de Magaly Medina y la naturaleza real del ambiente laboral en el set.

Christian Bayro explicó que el productor Patrick Llanos le ha dado la oportunidad de reconsiderar su desición a Julca, mientras que Magaly Medina ha respetado la medida tomada de la reportera.

¿Magaly Medina despidió a su DJ nuevamente?

Magaly Medina abrió la emisión del lunes 08 de septiembre visiblemente incómoda tras el percance experimentado con su DJ en el set. La conductora no dudó en expresar su molestia en vivo y dejó entrever que optaría por despedir nuevamente a su responsable musical.

“Hola, buenas noches, cómo están, bienvenidos a una nueva semana de Magaly TV. Si alguien me puede recomendar a un DJ, por favor, que sepa pensar y que sepa que existe Spotify, hace muchísimos años donde hay una cantidad de canciones, les agradeceré, por favor. Recibo mensaje por el DM”, sentenció al aire antes de continuar con la rutina habitual del programa.

La suma de incidentes ha puesto en evidencia las tensiones internas que existen en el programa. Hasta el momento, Magaly Medina ni la propia Nathaly Julca se han pronunciado sobre el tema.

Magaly Medinano se ha pronunciado al respecto. (Instagram)