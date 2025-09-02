Magaly Medina le dice ‘huachafo’ a Cristian Cueva por sus guardaespaldas: “Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos”

Cristian Cueva vuelve a Lima para ver a sus hijos, pero Magaly lo acusa de hacer “puro show”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El regreso de Christian Cueva al Perú no pasó desapercibido. Tras casi diez meses sin ver a sus hijos debido a los conflictos con su expareja Pamela López, el futbolista arribó a Lima en medio de un fuerte resguardo de seguridad privada que llamó la atención de todos.

Aunque el motivo principal de su llegada habría sido reencontrarse con los menores, la polémica se encendió rápidamente, pues Magaly Medina no dejó pasar por alto la forma en la que el volante peruano reapareció en público.

Durante su programa del 1 de septiembre, la conductora cuestionó duramente el despliegue de hombres de seguridad que acompañaban al deportista, comparándolo incluso con figuras internacionales.

Magaly Medina se burla del regreso de Cristian Cueva: “Si lo voltean, no se le cae nada de los bolsillos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Lo que me ha asombrado a mí es por qué Christian Cueva tiene que andar con dos a tres gorilones siguiéndolo por todos lados, por el Jockey Plaza. Ni siquiera Messi, cuando va a comprar al centro comercial frente a su departamento en Miami Beach, anda con esa parafernalia. Ni siquiera él, que tiene millones, va solo con su carrito a comprar sus cosas”, expresó con ironía.

La periodista recordó que Cueva ya no atraviesa su mejor momento futbolístico y que su carrera se encuentra en una etapa muy distinta a la que alguna vez lo consagró como referente de la selección.

“Estos alucinados, encima en el final de su carrera, cuando está jugando para un equipito que ni siquiera es un equipazo en Ecuador, se vienen acá a creerse lo que no son”, señaló con tono crítico.

Magaly Medina se burla del regreso de Cristian Cueva: “Si lo voltean, no se le cae nada de los bolsillos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina también comparó al mediocampista con otros deportistas de mayor trayectoria. “Jugadores más importantes, que han hecho más dinero, además que Cueva, como por ejemplo Pizarro, cuando viene a Lima no va con tres gorilones a pasearse por el Jockey. No lo vemos con tres gorilones, con dos carros de seguridad, uno adelante y uno atrás. Ellos sí tendrían algo que temer, que cuidar, porque de verdad los ladrones podrían apuntarles. Pero de Cueva… que si lo voltean no le cae nada de los bolsillos. Ni foto le piden siquiera”, ironizó.

El despliegue de seguridad no solo llamó la atención en centros comerciales, sino también durante la salida del aeropuerto, donde el futbolista fue abordado por la prensa. En imágenes, se lo vio acompañado de su abogado Zamir Villaverde, lo que sorprendió a la periodista.

“Fue entrevistado saliendo del aeropuerto, y estaba al costado de su abogado, Samir Villaverde. ¿Samir Villaverde, su abogado? Sí. Aunque usted no lo crea, es su abogado defensor y como él es dueño de Sentinela, esta agencia de seguridad, seguramente que para promocionarse le dijo: te doy una asesoría legal gratis, un patrocinio gratis, pero promocionas a mi agencia de seguridad. Digo, supongo que podría ser así, porque si no, ¿por qué tendría que tener tres gorilones que lo siguen a todos lados?”, comentó.

Magaly Medina se burla del regreso de Cristian Cueva: “Si lo voltean, no se le cae nada de los bolsillos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Puro show”

Medina insistió en que la presencia de la seguridad privada parecía más un acto de publicidad que una necesidad real. “¿Cuál sería el propósito? ¿Alguien le va a pegar? ¿Alguien le va a hacer algo? ¿Un mar de gente, un tumulto se le va a acercar a pedirle autógrafos, fotos? No, nadie. Y que fuera funcionario del Estado, ministro de Estado. ¡Qué huachafo atorrante, qué horror!”, exclamó.

Magaly Medina se burla del regreso de Cristian Cueva: “Si lo voltean, no se le cae nada de los bolsillos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora también recordó el historial de amistades peligrosas que el jugador ha mostrado en sus redes sociales, lo que a su parecer resulta contradictorio frente al excesivo resguardo.

“Es cierto que la inseguridad ciudadana es un problema, pero él mismo ha dicho públicamente que es amigo de los trujillanos, que están vinculados a cosas bastante cuestionables. Incluso ha mandado saludos a delincuentes en redes sociales. Entonces, ¿por qué tendría que andar vigilado de esa manera? Bueno… puro show, puro show”, sentenció.

Magaly Medina se burla del regreso de Cristian Cueva: “Si lo voltean, no se le cae nada de los bolsillos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme