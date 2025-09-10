Campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de septiembre: conoce dónde y qué servicios se ofrecen

Las mascotas de los vecinos recibirán atención especializada - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Breña organizará este jueves 11 de septiembre una campaña veterinaria gratuita para beneficiar a las mascotas de los vecinos del distrito. El evento está programado en el frontis del Palacio Municipal, situado en la avenida Arica 500, y la atención se ofrecerá desde las 9 hasta las 12:30 horas.

La campaña ha sido organizada como una jornada de atención integral para perros y gatos, con el objetivo de promover la prevención en salud animal y apoyar a las familias que buscan servicios veterinarios básicos sin ningún costo.

La iniciativa también fomenta la tenencia responsable de los engreídos de casa y así, asegurar su protección ante diversas enfermedades.

La campaña veterinaria es importante porque promueve la salud y bienestar de las mascotas, especialmente en zonas vulnerables - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante el desarrollo de la actividad, los participantes podrán acceder a los siguientes servicios veterinarios, cada uno orientado a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía:

Consultas veterinarias: Espacios de orientación a cargo de especialistas, donde se evalúa el estado de salud general de cada mascota, se atienden inquietudes sobre cuidado y se brindan recomendaciones personalizadas para la alimentación, el ejercicio y la prevención de enfermedades.

Limpieza de oídos: Procedimiento que elimina suciedad y cerumen acumulado en el conducto auditivo de perros y gatos, ayudando a prevenir infecciones, molestias y pérdida de audición relacionadas con la falta de higiene en esta zona sensible.

Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos destinados a eliminar parásitos intestinales como lombrices o tenias, con el propósito de proteger la salud del animal y evitar complicaciones que pueden afectar tanto a las mascotas como a los integrantes de la familia.

Aplicación de antipulgas: Tratamiento tópico que elimina pulgas y otros parásitos externos, consiguiendo reducir el riesgo de dermatitis, infecciones o transmisión de enfermedades asociadas a la presencia de estos insectos en la piel y el pelaje de los animales.

La campaña veterinaria gratis se llevará a cabo este 11 de septiembre - Municipalidad de Breña.

Esta campaña gratuita está dirigida a todos los residentes de Breña que desean un control veterinario preventivo para sus mascotas, particularmente quienes a menudo no pueden acceder a estos servicios en clínicas privadas.

El personal especializado estará disponible para orientar a los dueños sobre prácticas de cuidado, importancia de la prevención y manejo responsable de los animales de compañía.

¿Cómo proteger a los mascotas ante el frío?

Aloja a las mascotas en áreas protegidas dentro del hogar, lejos de corrientes de aire.

Proporciónales camas térmicas, mantas o ropa adecuada según su tamaño y pelaje.

Reduce el tiempo que pasan al aire libre en días fríos o húmedos.

Seca completamente a los animales después de paseos bajo la lluvia o el rocío matutino.

Evita los baños innecesarios para no eliminar los aceites protectores de la piel.

Ofrece una alimentación balanceada. Algunos animales demandan más energía en invierno.

Realiza controles veterinarios frecuentes, en especial, en animales sensibles.

Observa cualquier señal de resfrío, como estornudos, tos o letargo.

Mantén al día la vacunación y la desparasitación.

Supervisa las salidas temprano en la mañana o al anochecer, cuando la temperatura desciende