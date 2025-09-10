Perú

Campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de septiembre: conoce dónde y qué servicios se ofrecen

Este evento busca facilitar el acceso a servicios de salud preventivos y promover el bienestar integral de las mascotas de la comunidad

Por Alejandro Aguilar

Las mascotas de los vecinos
Las mascotas de los vecinos recibirán atención especializada - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Breña organizará este jueves 11 de septiembre una campaña veterinaria gratuita para beneficiar a las mascotas de los vecinos del distrito. El evento está programado en el frontis del Palacio Municipal, situado en la avenida Arica 500, y la atención se ofrecerá desde las 9 hasta las 12:30 horas.

La campaña ha sido organizada como una jornada de atención integral para perros y gatos, con el objetivo de promover la prevención en salud animal y apoyar a las familias que buscan servicios veterinarios básicos sin ningún costo.

La iniciativa también fomenta la tenencia responsable de los engreídos de casa y así, asegurar su protección ante diversas enfermedades.

La campaña veterinaria es importante
La campaña veterinaria es importante porque promueve la salud y bienestar de las mascotas, especialmente en zonas vulnerables - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante el desarrollo de la actividad, los participantes podrán acceder a los siguientes servicios veterinarios, cada uno orientado a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía:

  • Consultas veterinarias: Espacios de orientación a cargo de especialistas, donde se evalúa el estado de salud general de cada mascota, se atienden inquietudes sobre cuidado y se brindan recomendaciones personalizadas para la alimentación, el ejercicio y la prevención de enfermedades.
  • Limpieza de oídos: Procedimiento que elimina suciedad y cerumen acumulado en el conducto auditivo de perros y gatos, ayudando a prevenir infecciones, molestias y pérdida de audición relacionadas con la falta de higiene en esta zona sensible.
  • Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos destinados a eliminar parásitos intestinales como lombrices o tenias, con el propósito de proteger la salud del animal y evitar complicaciones que pueden afectar tanto a las mascotas como a los integrantes de la familia.
  • Aplicación de antipulgas: Tratamiento tópico que elimina pulgas y otros parásitos externos, consiguiendo reducir el riesgo de dermatitis, infecciones o transmisión de enfermedades asociadas a la presencia de estos insectos en la piel y el pelaje de los animales.
La campaña veterinaria gratis se
La campaña veterinaria gratis se llevará a cabo este 11 de septiembre - Municipalidad de Breña.

Esta campaña gratuita está dirigida a todos los residentes de Breña que desean un control veterinario preventivo para sus mascotas, particularmente quienes a menudo no pueden acceder a estos servicios en clínicas privadas.

El personal especializado estará disponible para orientar a los dueños sobre prácticas de cuidado, importancia de la prevención y manejo responsable de los animales de compañía.

¿Cómo proteger a los mascotas ante el frío?

  • Aloja a las mascotas en áreas protegidas dentro del hogar, lejos de corrientes de aire.
  • Proporciónales camas térmicas, mantas o ropa adecuada según su tamaño y pelaje.
  • Reduce el tiempo que pasan al aire libre en días fríos o húmedos.
  • Seca completamente a los animales después de paseos bajo la lluvia o el rocío matutino.
  • Evita los baños innecesarios para no eliminar los aceites protectores de la piel.
  • Ofrece una alimentación balanceada. Algunos animales demandan más energía en invierno.
  • Realiza controles veterinarios frecuentes, en especial, en animales sensibles.
  • Observa cualquier señal de resfrío, como estornudos, tos o letargo.
  • Mantén al día la vacunación y la desparasitación.
  • Supervisa las salidas temprano en la mañana o al anochecer, cuando la temperatura desciende

