Campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de septiembre: conoce dónde y qué servicios se ofrecen

La Municipalidad de Breña organizará este jueves 11 de septiembre una campaña veterinaria gratuita para beneficiar a las mascotas de los vecinos del distrito. El evento está programado en el frontis del Palacio Municipal, situado en la avenida Arica 500, y la atención se ofrecerá desde las 9 hasta las 12:30 horas.
La campaña ha sido organizada como una jornada de atención integral para perros y gatos, con el objetivo de promover la prevención en salud animal y apoyar a las familias que buscan servicios veterinarios básicos sin ningún costo.
La iniciativa también fomenta la tenencia responsable de los engreídos de casa y así, asegurar su protección ante diversas enfermedades.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Durante el desarrollo de la actividad, los participantes podrán acceder a los siguientes servicios veterinarios, cada uno orientado a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía:
- Consultas veterinarias: Espacios de orientación a cargo de especialistas, donde se evalúa el estado de salud general de cada mascota, se atienden inquietudes sobre cuidado y se brindan recomendaciones personalizadas para la alimentación, el ejercicio y la prevención de enfermedades.
- Limpieza de oídos: Procedimiento que elimina suciedad y cerumen acumulado en el conducto auditivo de perros y gatos, ayudando a prevenir infecciones, molestias y pérdida de audición relacionadas con la falta de higiene en esta zona sensible.
- Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos destinados a eliminar parásitos intestinales como lombrices o tenias, con el propósito de proteger la salud del animal y evitar complicaciones que pueden afectar tanto a las mascotas como a los integrantes de la familia.
- Aplicación de antipulgas: Tratamiento tópico que elimina pulgas y otros parásitos externos, consiguiendo reducir el riesgo de dermatitis, infecciones o transmisión de enfermedades asociadas a la presencia de estos insectos en la piel y el pelaje de los animales.
Esta campaña gratuita está dirigida a todos los residentes de Breña que desean un control veterinario preventivo para sus mascotas, particularmente quienes a menudo no pueden acceder a estos servicios en clínicas privadas.
El personal especializado estará disponible para orientar a los dueños sobre prácticas de cuidado, importancia de la prevención y manejo responsable de los animales de compañía.
¿Cómo proteger a los mascotas ante el frío?
- Aloja a las mascotas en áreas protegidas dentro del hogar, lejos de corrientes de aire.
- Proporciónales camas térmicas, mantas o ropa adecuada según su tamaño y pelaje.
- Reduce el tiempo que pasan al aire libre en días fríos o húmedos.
- Seca completamente a los animales después de paseos bajo la lluvia o el rocío matutino.
- Evita los baños innecesarios para no eliminar los aceites protectores de la piel.
- Ofrece una alimentación balanceada. Algunos animales demandan más energía en invierno.
- Realiza controles veterinarios frecuentes, en especial, en animales sensibles.
- Observa cualquier señal de resfrío, como estornudos, tos o letargo.
- Mantén al día la vacunación y la desparasitación.
- Supervisa las salidas temprano en la mañana o al anochecer, cuando la temperatura desciende