Pamela Franco marca distancia de Vanessa Pumarica y descarta reconciliación: “No puedo tener a mi lado a alguien así”

Pamela Franco rompe su silencio y responde a Vanessa Pumarica tras aparición en Magaly TV. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La polémica alrededor de Pamela Franco y su ahora ex amiga Vanessa Pumarica sigue generando titulares. Luego de que esta última apareciera en Magaly TV, La Firme para hablar del fin de su amistad, la cantante de cumbia no dudó en responder ante las cámaras, dejando en claro que se siente decepcionada y que no permitirá que nadie utilice su nombre para ganar notoriedad mediática.

Sus palabras marcaron un quiebre definitivo en una relación que alguna vez estuvo basada en confianza, pero que hoy se ha convertido en motivo de especulación pública.

Pamela, visiblemente incómoda con la situación, señaló que no le sorprende que Vanessa haya decidido dar entrevistas, pero dejó entrever que esa búsqueda de cámaras no es algo que comparte ni aprueba.

Pamela Franco sobre Vanessa Pumarica:
“Porque definitivamente creo que no hay que ser muy sabios para darse cuenta de que una persona así no puedo tener a mi lado. A mí lo que me molesta es que ella, siendo una persona no mediática, utilice mi nombre, porque sinceramente, si ella tiene que hablar, pues que hable de ella. Yo creo que todo pasa por algo. Y nada, yo voy depurando las cosas que me hacen bien y que me hacen mal”, sostuvo con firmeza.

Las declaraciones de la cantante llegaron después de que se especulara que la ruptura de su amistad tendría relación con su actual pareja, el futbolista Christian Cueva. Sin embargo, Pamela aclaró que su vida no gira en torno a terceros y que no permitirá que se le involucre en conflictos innecesarios.

“Mi vida no está en medio de nadie, no gira alrededor netamente de ellos, tengo una vida propia. Ella sabe por dentro. Yo creo que el tiempo le va a aclarar muchas cosas a ella. Hay personas que no se dan cuenta de que, sobre todo en mi entorno, algunas personas, porque no todas, no asimilan ni aceptan que no soy la Pamela de hace muchos años”, explicó.

Con un tono sereno, pero sin dejar de marcar distancia, Franco añadió que en su entorno sí tiene amigas que respetan sus procesos y la forma en la que ha decidido llevar su vida actualmente. Esa es la línea que, según ella, diferencia a quienes buscan realmente estar a su lado de quienes solo quieren protagonismo.

“Si a ella le hace bien, y yo creo que tampoco ustedes son ciegos, le gusta esto, quiere ser mediática, le dan cámaras y ella es feliz así, que le vaya bien. Yo le deseo lo mejor. Yo me di cuenta de que le gustaba esto. Perfecto, que lo tenga”, expresó.

Pamela también fue consultada sobre los comentarios de “envidia” que han surgido en redes sociales, los cuales algunos relacionan directamente con su ex amiga. Aunque no quiso ahondar demasiado en esa interpretación, dejó claro que su vida está enfocada en lo que realmente le suma y que no tiene tiempo para resentimientos.

“Yo creo que el tiempo, el tiempo le va a aclarar muchas cosas a ella. Pero sí tengo amigas que respetan mi vida de ahora, la manera, mis procesos también. Todos tenemos amistades, con las hermanas nos discutimos, tenemos alguna diferencia y en algún momento se habla y se aclara. Eso es normal hasta en la familia. Pero de esa manera no, y menos mintiendo”, puntualizó.

La respuesta de Pamela no solo evidenció el cierre de una etapa personal, sino que también reflejó su determinación de marcar límites frente a situaciones que, según ella, no le aportan. La artista dejó entrever que no está dispuesta a permitir que su círculo cercano se convierta en una fuente de controversias públicas. Con ello, envió un mensaje claro: quien no suma a su vida, no tendrá lugar en ella.

“Lo que pasa es que nosotras, o sea, todos tenemos amistades, con las hermanas nos discutimos, tenemos alguna diferencia y en algún momento se habla y se aclara. Eso es normal hasta en la familia. Pero de esa manera no, y menos mintiendo”, recalcó.

