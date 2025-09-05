Perú

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

La empresaria aseguró que el jugador del Emelec tiene actitudes repetitivas y que su ahora examiga estaría enamorada “a su manera” de él

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

“Si quería alejarnos, lo logró”: Vanessa Pumarica dispara contra Christian Cueva tras perder amistad con Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La última edición de Magaly TV La Firme fue escenario de un fuerte testimonio que ha encendido aún más la polémica en torno a la vida sentimental de Christian Cueva y Pamela Franco. En entrevista exclusiva, Vanessa Pumarica, quien fue amiga cercana de la cantante durante más de 15 años, no dudó en arremeter contra el futbolista, asegurando que su presencia en la vida de la cumbiambera habría marcado el fin de una amistad que consideraba como de hermanas.

Con evidente molestia y decepción, Pumarica relató que la relación entre la cantante y el deportista la llevó a ser apartada poco a poco.

Yo creo que él está enamorado. Ella está enamorada, eso lo puedo asegurar y él también, pero a su manera. Si él le dice algo, ella le cree, es su pareja”, expresó con firmeza frente a las cámaras de la ‘Urraca’. Sus palabras dejaron en claro que, desde su punto de vista, la confianza que Pamela deposita en Cueva ha cambiado completamente la dinámica de quienes estaban a su alrededor.

Pero la empresaria no se quedó en generalidades. Según contó, no cree en la versión del futbolista cuando negó que uno de sus amigos haya intentado comunicarse con Paul Michael, la actual pareja de Pamela López. Para Pumarica, este episodio sería una muestra de los mismos patrones de comportamiento que ya habría notado en el pasado.

Pasa lo de la López, el amigo (de Cueva) llamó y yo dije: ‘replantea’, porque es el mismo patrón anterior. Si estás enamorado y estás con la mujer de tu vida, yo no le creo. Yo vi, una cosita que me hizo pensar, retroceder los años. Él tenía esas costumbres, llamaba, hacía que llamen, la costumbre de los futbolistas, ellos no llaman directamente”, detalló.

Este señalamiento, además de exponer las dudas sobre la lealtad de Cueva, dejó entrever que para Vanessa las actitudes del jugador del Emelec no han cambiado con el tiempo.

La parte más dura de la entrevista llegó cuando Pumarica reconoció, con evidente tristeza, que su lazo con Pamela Franco terminó quebrándose.

Si en su mente pasó distanciarme de ella, pues lo logró. No solo era una amistad, era como mi hermanita. Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero no me respondió”, reveló con la voz entrecortada.

Para la examiga de Pamela, la situación no solo tiene que ver con celos o malos entendidos, sino con la manera en que Cueva se ha insertado en la vida de la cantante. “Ella está enamorada y lo defiende. Si él dice algo, ella lo cree. Así funciona la relación”, comentó, dando a entender que la cumbiambera priorizó su relación de pareja por encima de amistades largas y significativas.

El relato de Pumarica también dejó abierta la puerta a nuevas controversias, ya que sugirió que el futbolista mantiene comportamientos que podrían repetirse en el tiempo.

Para Vanessa, el dolor por la distancia con Pamela todavía es evidente. Su frase “no solo era una amistad, era como mi hermanita” resume la magnitud de lo que perdió. Mientras tanto, el entorno de Christian Cueva guarda silencio ante estas nuevas revelaciones. La polémica sigue abierta y cada declaración suma un nuevo capítulo a la ya complicada vida pública del futbolista.

Por ahora, lo que queda claro es que, en palabras de Pumarica, “si quería alejarnos, lo logró”. Una sentencia que fulmina directamente al jugador y que, al mismo tiempo, refleja la tristeza de una amistad rota que difícilmente volverá a ser la misma.

