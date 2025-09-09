Perú

Más de 80 empresarios y autoridades llegan a Londres para promover inversiones en el Perú

La comitiva es presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero

La comitiva es presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero

La delegación peruana conformada por más de 80 empresarios y autoridades del sector público y privado ya se encuentra en Londres para dar inicio al ‘XVIII Roadshow Europa 2025’ de inPERU, cuyo objetivo es promocionar las fortalezas y ventajas que ofrece nuestro país como un destino confiable, competitivo y atractivo para la inversión extranjera.

La comitiva es presidida por Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas y Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas e integrada por representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia de Mercado de Valores, Proinversión y empresas como Santander, Credicorp, Currie & Brown, Deutsche Bank, EY, Garrigues, Goldman Sachs, Intercorp Financial Services (IFS), nuam, Sidara, entre otras. El roadshow continuará luego con rumbo a Madrid donde se sumarán el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

La primera actividad programada en Londres para el lunes 8 de setiembre será el evento sobre “Finanzas Sostenibles”, coorganizado con nuam. En esta sesión, el viceministro de Economía, Erick Lahura y el presidente del directorio de COFIDE, Jorge Velarde participarán en el panel “Lecciones de las emisiones de deuda del Perú”, donde expondrán la experiencia de nuestro país en esta materia y su impacto en los mercados internacionales. Previamente, el Gerente General del GRUPO BVL y Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam, Miguel Ángel Zapatero, disertará sobre el crecimiento y las oportunidades del mercado de finanzas sostenibles en el Perú.

Durante la primera jornada del evento se llevaron a cabo reuniones con representantes de las principales instituciones financieras

En una actividad paralela, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes y parte de la delegación oficial sostendrán un desayuno privado con destacados inversionistas y reuniones privadas con ejecutivos de Deutsche Bank y fondos institucionales. Por la tarde, junto al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, participarán en un conversatorio organizado por Goldman Sachs, enfocado en las oportunidades de inversión en minería y energía, con la presencia de fondos especializados y empresas del sector.

Durante la primera jornada también se llevarán a cabo reuniones uno a uno orientadas a fortalecer los vínculos entre autoridades peruanas y representantes de empresas británicas, con el propósito de transmitir de manera directa la perspectiva económica del Perú y resaltar su amplio potencial para atraer inversiones. El día concluirá con un cóctel de bienvenida en la residencia del Embajador del Perú en el Reino Unido, auspiciado por PROMPERÚ, al que han sido invitadas destacadas personalidades de la comunidad empresarial británica.

“Este roadshow es una oportunidad única para reforzar la confianza de los inversionistas y mostrar que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, instituciones fuertes y un sector privado dinámico. Nuestro mensaje es claro: más allá de la coyuntura, el país sigue siendo un destino competitivo y con enorme potencial de crecimiento”, señaló Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU.

La cita en Madrid se enmarca dentro del Roadshow Europa 2025, una iniciativa impulsada por inPERU. Foto: Andina

El martes 9 se llevará a cabo el Seminario “Invest in Peru”, la actividad central del roadshow en Londres, orientada a resaltar la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el amplio potencial de desarrollo que ofrece para la inversión extranjera. El programa incluye la intervención del embajador del Perú en el Reino Unido, Ignacio Higueras, la presentación del titular del MEF y un panel con empresas británicas que ya invierten en Perú.

También se desarrollará la conferencia “Transformando la infraestructura del Perú”, a cargo de Sofia García, Directora Adjunta de Comercio y Jefa de Infraestructura en la Embajada Británica en el Perú y la exposición de oportunidades de inversión por Tabata Vivanco, Directora Ejecutiva de ProInversión. El seminario concluirá con un panel titulado “Visión empresarial del contexto actual de inversiones en Perú” en el que participarán líderes peruanos como Roque Benavides (Buenaventura), Mariela García (Ferreycorp) y Carlos Tori (Interbank). El cierre de la jornada estará a cargo de Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU.

La delegación peruana partirá luego con destino a Madrid para continuar con el roadshow en la capital española.

