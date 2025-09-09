Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”. Video: Magaly TV La Firme

La reciente reconciliación de Génesis Tapia y Kike Márquez ha provocado una ola de reacciones, como las de Magaly Medina, quien cuestionó abiertamente la decisión de la pareja. En su programa, la conductora de ATV no dudó en señalar que Tapia “no es ejemplo de nada”, una afirmación que según dijo, pone en duda los valores y la autoestima de la abogada.

La polémica se intensificó luego de que Génesis Tapia participara en el programa ‘América Hoy’, donde intervino en una secuencia dedicada a las relaciones de pareja. Para Magaly Medina, la presencia de Tapia en ese contexto resultó contradictoria, dado su historial sentimental.

“Ella no es ejemplo de nada. Creo que hasta se las dio de consejera de María Fe Saldaña, la pareja de Josimar. ¿Pero qué le aconsejó? Algo que nada tenía que ver con la dignidad ni la autoestima”, afirmó Magaly Medina.

La conductora fue más allá al sugerir que la reconciliación entre Tapia y Márquez habría sido motivada por gestos materiales y viajes, más que por una verdadera reflexión sobre la relación. “Solo bastó que él la llevara de viaje a Brasil y Tarapoto, le adornara una cama con flores y la llevara de compras a Louis Vuitton para que olvidara la última humillación pública que le hizo”, sostuvo Magaly Medina en su espacio televisivo.

En su análisis, Magaly Medina también puso en duda la capacidad de Tapia para aprender de las experiencias previas, especialmente en lo que respecta a las infidelidades de su esposo. “Génesis Tapia no ha aprendido nada de las últimas infidelidades de su esposo, ya que hasta ahora no ha puesto límites, a pesar de que cada cierto tiempo aparece un nuevo ampay del empresario o ella le encuentra cosas en el celular”, declaró Magaly Medina.

Finalmente, la conductora resumió su postura con una crítica directa a la imagen pública de Tapia: “Ella, cuando quiere, se hace la tonta. Génesis se las da de muy viva, muy empoderada, abogada y conocedora de sus derechos, pero parece que no tiene dignidad, amor propio y, sobre todo, inteligencia emocional”, concluyó la conductora de espectáculos.

Génesis Tapia aclara si volvió con Kike Márquez

En su presentación en ‘América Hoy’, Génesis Tapia, quien se estaría postulando al Congreso, abordó la situación de su matrimonio con Kike Márquez, en medio de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Durante su participación como panelista invitada fue enfática al precisar:

“Yo anuncié públicamente que me había distanciado de quien todavía legalmente es mi esposo. Luego de ello, él y yo éramos libres de salir y conocer a quien queramos. Obviamente, casada, no tenía intención de nada serio porque soy legalmente una mujer casada”, afirmó Génesis Tapia.

El programa revivió los episodios más comentados de la relación entre Génesis Tapia y Kike Márquez, incluyendo la separación ocurrida en 2019 y los constantes rumores sobre un posible regreso.

Al analizar imágenes de viajes y obsequios, Tapia aclaró la naturaleza de estos gestos: “Sí, mi esposo me ha dado regalos, parte del matrimonio, pero no sé por qué se asume siempre que es él quien paga los viajes”, expresó Génesis Tapia en el set de ‘América Hoy’.

Magaly Medina asegura que a Génesis Tapia le falta inteligencia emocional: “Aún no ha aprendido”. Video: Magaly TV La Firme

Génesis Tapia explica que sigue unida a Kike Márquez en temas laborales

La abogada también detalló la dinámica empresarial que mantiene con Kike Márquez, subrayando que ambos comparten responsabilidades y beneficios en la empresa que fundaron en 2017.

“La empresa es de los dos, no es solamente de él. Él da la cara en la empresa porque se encarga de todo el manejo de los futbolistas y yo veo los contratos. Todo lo que entra a la empresa es de los dos”, explicó Génesis Tapia.

Además, fue precisa sobre el futuro de la sociedad en caso de una separación definitiva: “Lo que correspondería es hacer una liquidación de la sociedad de gananciales. El 50 por ciento de las acciones le pertenece a él y el 50 para mí”, puntualizó la abogada.

Uno de los puntos más comentados fue el reciente viaje a Brasil, que muchos interpretaron como una luna de miel de reconciliación. Tapia desmintió esa versión y ofreció su propia explicación: “Él se fue una semana antes y me estaba esperando para ver temas de la empresa. Por eso fue el viaje, no por otra cosa. De ahí que se dieran detalles que Kike me hizo y que fueron muy lindos es otra cosa, pero la razón del viaje fue Fetama”, relató Génesis Tapia en América Hoy.

Consultada directamente por Janet Barboza sobre la posibilidad de un reencuentro sentimental, Tapia optó por la cautela y evitó confirmar una reconciliación, aunque dejó entrever una relación cordial y estable: “Con Kike... actualmente estamos bien, estamos cada uno enfocado en sus cosas, en realidad estamos...”, señaló Génesis Tapia en el programa.