Génesis Tapia confirma que inició proceso de divorcio de Kike Márquez tras infidelidad y revela entre lágrimas: “Cinco niños dependen de mí”

Génesis Tapia confirma que inició proceso de divorcio de Kike Márquez. Video: Día D

La noche del domingo 27 de julio, Génesis Tapia apareció en el programa dominical ‘Día D’ para hablar abiertamente sobre uno de los momentos más complejos de su vida: la separación definitiva de su esposo Kike Márquez tras una nueva traición. Con lágrimas, firmeza y una visible carga emocional, la exchica reality y abogada relató cómo afronta esta nueva etapa como madre de cinco hijos y anunció que ya inició acciones legales para disolver su matrimonio.

“Ahora soy yo con cinco niños que dependen de mí”, dijo en un momento de la entrevista, reflejando la magnitud del desafío que enfrenta y su determinación de no tolerar más situaciones de dolor.

“Me traicionó cuando estaba embarazada”, reveló Génesis Tapia

Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista fue cuando Génesis recordó el episodio de infidelidad que la marcó profundamente. Según narró, mientras atravesaba un embarazo complicado y era internada por emergencia médica, descubrió que su esposo la engañaba.

“Me pusieron un psicólogo y varios doctores esperando que pudiera pasar después de que yo viera eso. Después, nada fue igual”, expresó Tapia visiblemente afectada, rememorando la angustia que vivió en aquel momento. Ese fue el punto de quiebre. Aunque en el pasado intentó perdonar y seguir adelante, esta vez tomó la firme decisión de cerrar ese ciclo para siempre.

Además, relató que su esposo justificó su conducta responsabilizándola a ella por estar concentrada en sus estudios. “Me pasó lo del ampay porque todo eran tus estudios y no me dabas atención”, fue la frase que Tapia asegura haber escuchado de parte de Kike Márquez, tras el escándalo por su visita a un hotel con otra mujer.

Génesis Tapia revela que la traicionaron cuando estaba embarazada. Video: Día D

Génesis Tapia y sus embarazos marcados por el dolor

Durante la conversación con el periodista Christian Sotomayor, la también decimista reveló que, de los tres hijos que tuvo con Márquez, solo uno fue gestado en tranquilidad. Los otros dos embarazos estuvieron marcados por el estrés, la tensión y el sufrimiento emocional generado por la relación.

Tapia reveló que una de sus hijas nació con un problema cardíaco, que atribuye a la tensión vivida durante la gestación. “Mi segunda hija nació con un agujero en el corazón y ahora tiene la mitad más grande que la otra”, señaló, dejando entrever cómo las situaciones emocionales complicadas también afectaron la salud de sus hijos.

Génesis Tapia confirmó que ya inició formalmente el proceso de divorcio con Kike Márquez. Además, comentó que está evaluando la posibilidad de presentar una demanda por indemnización, debido a los años vividos en una relación que califica como dañina. “Estoy evaluando pedir una indemnización”, dijo sin vacilaciones, reafirmando que ha decidido no quedarse callada ni permitir que lo vivido quede impune.

En declaraciones posteriores al diario Trome, Tapia aseguró que su entorno ha sido testigo del esfuerzo que puso en mantener a flote su familia, un esfuerzo que, lamentablemente, no fue valorado ni correspondido.

Génesis se sincera: “Tenía que sanar muchas heridas”

A lo largo de la entrevista, Tapia hizo un profundo ejercicio de introspección. Reconoció que por años arrastró problemas de autoestima que la hacían tolerar situaciones que no merecía. “Imagínate qué tan contaminada estaba. Era importante empezar a sanar las heridas que venía arrastrando años atrás”, expresó.

Génesis Tapia y sus embarazos marcados por el dolor. Video: Día D.

Ese proceso personal también coincidió con su etapa universitaria, en la que culminó la carrera de Derecho becada al 100 %, obteniendo uno de los promedios más altos. Sin embargo, reconoció que, pese a sus logros, todavía sentía que no era suficiente. Fue esa sensación la que, en parte, le impidió poner límites antes. Ahora, asegura que ha cambiado. “Hoy sé poner límites”, sentenció.

En sus redes sociales, Génesis Tapia ha sido clara en su decisión. Aunque no mencionó directamente a Kike Márquez, publicó frases que dejan entrever que no hay vuelta atrás. “Mi más sentido pésame a la nueva víctima. El tiempo siempre me termina dando la razón”, escribió en una historia de Instagram días después del escándalo.

Otra frase que compartió fue: “No me siento culpable por no saber amar cuando yo lo di todo. Me siento libre por haberme dado cuenta a tiempo”. Mensajes que reafirman su determinación de no repetir el pasado y de cuidar su salud emocional.

Génesis Tapia y su mensaje para todas las mujeres. Video: Día D

Por su parte, el empresario ha evitado dar declaraciones públicas sobre la entrevista de Tapia o el proceso de divorcio. Sin embargo, en sus redes sociales ha publicado frases que muchos han interpretado como indirectas. “Mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el verdadero lujo es tener una mente tranquila”, escribió en uno de sus últimos posts.

No ha negado las acusaciones ni ha respondido a los señalamientos de infidelidad. Por ahora, su posición parece ser el silencio, mientras la historia sigue desarrollándose desde la voz de Génesis Tapia.