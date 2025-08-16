Génesis Tapia, candidata al Congreso, regresa de Brasil con Kike Márquez, pero exsaliente afirma que le mintió: “Me dijo que iba a viajar sola”

Génesis Tapia regresa de Brasil junto a Kike Márquez. Video: Magaly TV La Firme

La vuelta de Génesis Tapia, quien será candidata al Congreso, a Perú tras su viaje a Brasil avivó nuevamente la atención mediática, especialmente porque la exbailarina y abogada regresó acompañada de Kike Márquez, padre de sus hijos, de quien hace solo algunas semanas anunció se separaba porque él la traicionó una vez más.

Aunque las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron a la pareja en el aeropuerto Jorge Chávez, Tapia fue enfática al negar cualquier reconciliación y aclaró que entre ambos sólo existe un vínculo en torno a la crianza de sus pequeños.

El reencuentro de Tapia y Márquez coincidió con las declaraciones de su exsaliente Joshua Franco, quien aseguró haber sostenido una relación seria con la popular pelirroja.

Ante esto, Génesis Tapia optó por responder directamente a las especulaciones y marcó distancia de las versiones expuestas en pantalla. “Yo no soy responsable de lo que otras personas digan. Yo no me he sentado, no he dicho que es mi amante. No he dicho que es absolutamente nada”, afirmó Tapia, dejando claro que no desea involucrarse en discusiones públicas alimentadas por terceros.

Cuestionada por la versión de Franco, quien indicó que ella le habría mentido diciendo que viajaría sola, Tapia explicó que su ingreso al país sudamericano fue en solitario y que la presencia de Márquez respondía a motivos independientes.

“Yo viajé sola. ¿Tu programa no ha sacado el récord migratorio? ¿No ha sacado que él (Kike) ya estaba en Brasil? Yo viajé sola”, manifestó con contundencia ante las cámaras, apuntando que las pruebas oficiales respaldan su versión.

Génesis Tapia responde a exsaliente sobre rumores de reconciliación: “No estoy con absolutamente nadie”. Video: Magaly TV La Firme

Frente a preguntas sobre la supuesta cabaña compartida con Márquez, Tapia prefirió esquivar el tema y desestimó la acusación de haber mentido sobre los motivos de su viaje. En este contexto, la reportera insistió en que, según Franco, la escapada sería una “luna de miel” más que un viaje de negocios.

Génesis Tapia fue tajante al responder: “A mí no me interesa lo que él piense o diga. La verdad, yo no estoy con nadie. Yo no estoy con absolutamente nadie y me voy a mantener así”. Además, agregó que ya no seguirá refiriéndose a Franco: “No quiero hablar de él. No voy a hablar absolutamente de nadie. Si te sientas a decir un montón de cosas, ¿con qué finalidad? ¿Con que te hagan conocido? ¿Con qué finalidad te expones tanto en medio?”.

Joshua Franco afirma haber tenido una relación con Génesis Tapia

Por su parte, Joshua Franco también brindó declaraciones al programa de Magaly Medina y corroboró que ambos tuvieron una relación, aunque señaló que no tiene interés en ver ni aclarar nada con Tapia. “Antes de que ella estuviera conmigo, todas las cosas siguen siendo igual que antes. Mi marca está bien posicionada, la vida sigue, siempre aprendo”, comentó.

Joshua Franco, exsaliente de Génesis Tapia, afirma haber tenido una relación con ella hasta antes del viaje con Kike Márquez. Video: Magaly TV La Firme

Aunque confirmó la relación, Franco resaltó: “No, para nada, no es la intención ni de su parte ni de mi parte” sobre un posible reencuentro o conversación futura.

En medio de estas versiones cruzadas, Génesis Tapia ratificó su postura respecto al verdadero lazo que la mantiene cerca de Kike Márquez. “Lo que nos une ahora son nuestros hijos y me van a seguir viendo con él porque nos unen nuestros niños. Tenemos un bebé de 6 meses”, aseguró.

Para ella, la relación con Márquez se limita a la responsabilidad compartida por sus tres hijos en común: “Una relación de padres. Tenemos una muy buena relación y la vamos a seguir teniendo, y lo que digan las terceras personas, poco o nada me interesa”, puntualizó.

Magaly Medina se burla de Génesis Tapia y su confusión política: “Ni Acuña”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué pasó entre Génesis Tapia y Kike Márquez?

Hace menos de un mes, Génesis Tapia hizo pública su decisión de poner fin al matrimonio que tenía con Kike Márquez, a raíz de una nueva traición. A través de sus redes sociales, Génesis Tapia optó por un mensaje directo para clarificar su postura y el momento que atravesaba: “Mi más sentido pésame a la nueva víctima. El tiempo siempre me termina dando la razón”.

Con palabras cargadas de sarcasmo y determinación, Tapia expresó su hartazgo frente a situaciones repetidas y dejó en evidencia que el desgaste emocional sufrido fue agravado por un nuevo episodio de infidelidad.

En declaraciones recogidas por diversos medios, Génesis Tapia no solo confirmó el inicio formal del proceso de divorcio, sino que también reveló estar en contacto con su equipo legal para evaluar la instancia de una compensación judicial.

“Estoy evaluando pedir una indemnización. No es solo una cuestión emocional, también hay una afectación en otros aspectos”, indicó, detallando que la acumulación de episodios de traición ha tenido efectos negativos en su vida profesional, familiar y en su entorno más cercano.

La empresaria y estudiante de maestría remarcó que, a diferencia de ocasiones anteriores, no habrá espacio para una nueva reconciliación: “No tengo por qué tolerar una nueva traición”.

Génesis Tapia confirma que inició proceso de divorcio de Kike Márquez. Video: Día D

Esta decisión surgió de la determinación de priorizar su estabilidad y la de sus hijos. En comentarios adicionales, insistió en que será firme y no permitirá el retorno de dinámicas previamente superadas, enfatizando: “No soy la misma de antes. Hoy sé poner límites”.

Génesis explicó que su objetivo no es protagonizar escándalos, sino ejercer su derecho a una “reparación justa” por lo vivido. “No busco escándalos, pero tampoco pienso callar lo que me parece injusto”, sostuvo.