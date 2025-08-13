Perú

Magaly Medina lapida a Génesis Tapia por su desconocimiento político como aspirante al Congreso: “La censura es censura… ni Acuña”

En Magaly TV La Firme, la presentadora cuestionó la preparación de la exbailarina, quien aspira a un escaño, tras equivocarse en preguntas elementales de política

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina se burla de Génesis Tapia y su confusión política: “Ni Acuña”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina tuvo fuerte comentario ácido y cargado de ironía dirigido a Génesis Tapia, luego de que la exbailarina protagonizara un momento incómodo en una entrevista periodística. En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora se burló abiertamente de las respuestas que Tapia dio cuando fue consultada sobre términos y procedimientos básicos de la política, pese a que la joven asegura estar preparada para postular al Congreso.

Magaly arrancó su comentario con ese tono socarrón que la caracteriza, dejando claro que, aunque a veces prefiere no opinar sobre las aspiraciones políticas de las figuras mediáticas, en este caso el material “se prestaba para la risa”.

Ella quiere ser congresista, dice que está preparadísima, incluso creo que ya está en una lista… creo que en la lista de Avanza País. Vaya, vaya. Pero miren, unos periodistas de El Comercio, en su pódcast, la entrevistaron… y la mujer no sabía absolutamente nada. Estaba, pero en la luna de Paita”, soltó la ‘Urraca’ entre risas.

Magaly Medina lapida a Génesis
Magaly Medina lapida a Génesis Tapia por su desconocimiento político: “No tuvo en cuenta nada”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según relató Medina, la entrevista mostró a una Génesis Tapia confiada, intentando responder con un “verbo más o menos coherente” y creyendo que podía engañar a los periodistas. Sin embargo, a medida que avanzaban las preguntas, quedaba en evidencia su desconocimiento.

Uno de los momentos más comentados fue cuando le pidieron explicar la diferencia entre interpelación y censura. Tapia, visiblemente insegura, respondió: “La censura es un hecho en el cual, pues, ya no hay… como su mismo nombre dice. La interpelación te da la posibilidad de apelar. En derecho nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio. La censura… el Congreso. En la interpelación, como te vuelvo a repetir, en la censura ya es un tema en el cual, pues se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado”.

Para Magaly, la confusión y repetición de palabras fueron una muestra clara de que la aspirante no manejaba el concepto. “Esto es para morirse de risa. ¿Cuál es la diferencia entre interpelación y censura? Bueno… la censura es censura. Ni Acuña. Ay, mejor vámonos a un corte, porque esto es para reírse”, dijo entre carcajadas, usando su característico humor filoso.

Magaly Medina lapida a Génesis
Magaly Medina lapida a Génesis Tapia por su desconocimiento político: “No tuvo en cuenta nada”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pero la exhibición de desconocimiento no quedó ahí. Cuando le consultaron a Tapia sobre las partes de un proyecto de ley y los requisitos mínimos para su presentación, respondió con generalidades: “El congresista no se sienta solo a legislar. Tiene un grupo de asesores que ayudan a que un proyecto de ley no solo esté bien estructurado, sino que también se promulgue y sea factible para defender derechos como precepto”.

La gota que colmó el vaso para Magaly llegó con la pregunta sobre la semana de representación, un término básico para cualquier parlamentario. La bailarina no dudó en admitir: “Ahí sí me agarraste. Esa no la he tenido en cuenta”. Con ironía, la conductora remató: “Bueno… no tuvo en cuenta nada”.

A lo largo del segmento, Magaly dejó entrever que, en su opinión, las aspiraciones políticas deberían estar respaldadas por preparación real y conocimiento profundo, más allá de la seguridad para hablar frente a las cámaras. “Ella cree que tiene un verbo fluido, pero esto no es improvisar. Es política. Y si quieres representar al país, debes saber lo básico”, recalcó, señalando que este tipo de momentos evidencian la falta de filtro en algunos partidos al seleccionar a sus candidatos.

Magaly Medina lapida a Génesis
Magaly Medina lapida a Génesis Tapia por su desconocimiento político: “No tuvo en cuenta nada”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaGénesis Tapiaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Magaly Medina le recuerda a Gisela Valcárcel su visita a la ‘salita del SIN’: “Ese capítulo negro no lo puedes ocultar”

La periodista aseguró que existen pruebas audiovisuales del encuentro y criticó que la conductora quiera borrar ese episodio de su historia

Magaly Medina le recuerda a

Gisela Valcárcel niega ser ‘fujimorista’ y redes sociales le recuerdan apoyo a campaña de Keiko Fujimori: “Es una patraña”

La presentadora manifestó que votó por Mario Vargas Llosa y afirmó que sus opiniones políticas no constituyen militancia en el fujimorismo. Sin embargo, usuarios en redes sociales difundieron registros de su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña de 2021

Gisela Valcárcel niega ser ‘fujimorista’

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este miércoles 13 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Como cada miércoles, se dan a conocer los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

¿Quién ganó el pozo de

Suheyn Cipriani rompe el silencio tras las palabras de su madre: “Cuando la verdad incomoda prefieren callarte”

La modelo compartió un mensaje que desafía la idea de callar los problemas familiares, recordando que su testimonio buscó visibilizar la violencia que vivió en su infancia

Suheyn Cipriani rompe el silencio

Monique Pardo calificó indemnización de ‘burla’ tras ganar fallo a su favor: “Se hizo justicia, pero apelaré”

La exvedette acusa a América TV y GV Producciones de negligencia y asegura que la compensación es insuficiente para cubrir su tratamiento por insuficiencia cardíaca

Monique Pardo calificó indemnización de
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios del orégano para

15 beneficios del orégano para la salud

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un mensaje en una

Cómo un mensaje en una botella logró conectar a dos comunidades separadas por casi medio siglo y miles de kilómetros de mar

Cuánto ejercicio semanal es necesario para perder peso

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

TELESHOW
La reflexión de Julieta Prandi

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó