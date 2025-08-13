Magaly Medina lapida a Génesis Tapia por su desconocimiento político como aspirante al Congreso: “La censura es censura… ni Acuña”

Magaly Medina se burla de Génesis Tapia y su confusión política: “Ni Acuña”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina tuvo fuerte comentario ácido y cargado de ironía dirigido a Génesis Tapia, luego de que la exbailarina protagonizara un momento incómodo en una entrevista periodística. En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora se burló abiertamente de las respuestas que Tapia dio cuando fue consultada sobre términos y procedimientos básicos de la política, pese a que la joven asegura estar preparada para postular al Congreso.

Magaly arrancó su comentario con ese tono socarrón que la caracteriza, dejando claro que, aunque a veces prefiere no opinar sobre las aspiraciones políticas de las figuras mediáticas, en este caso el material “se prestaba para la risa”.

“Ella quiere ser congresista, dice que está preparadísima, incluso creo que ya está en una lista… creo que en la lista de Avanza País. Vaya, vaya. Pero miren, unos periodistas de El Comercio, en su pódcast, la entrevistaron… y la mujer no sabía absolutamente nada. Estaba, pero en la luna de Paita”, soltó la ‘Urraca’ entre risas.

Según relató Medina, la entrevista mostró a una Génesis Tapia confiada, intentando responder con un “verbo más o menos coherente” y creyendo que podía engañar a los periodistas. Sin embargo, a medida que avanzaban las preguntas, quedaba en evidencia su desconocimiento.

Uno de los momentos más comentados fue cuando le pidieron explicar la diferencia entre interpelación y censura. Tapia, visiblemente insegura, respondió: “La censura es un hecho en el cual, pues, ya no hay… como su mismo nombre dice. La interpelación te da la posibilidad de apelar. En derecho nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio. La censura… el Congreso. En la interpelación, como te vuelvo a repetir, en la censura ya es un tema en el cual, pues se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado”.

Para Magaly, la confusión y repetición de palabras fueron una muestra clara de que la aspirante no manejaba el concepto. “Esto es para morirse de risa. ¿Cuál es la diferencia entre interpelación y censura? Bueno… la censura es censura. Ni Acuña. Ay, mejor vámonos a un corte, porque esto es para reírse”, dijo entre carcajadas, usando su característico humor filoso.

Pero la exhibición de desconocimiento no quedó ahí. Cuando le consultaron a Tapia sobre las partes de un proyecto de ley y los requisitos mínimos para su presentación, respondió con generalidades: “El congresista no se sienta solo a legislar. Tiene un grupo de asesores que ayudan a que un proyecto de ley no solo esté bien estructurado, sino que también se promulgue y sea factible para defender derechos como precepto”.

La gota que colmó el vaso para Magaly llegó con la pregunta sobre la semana de representación, un término básico para cualquier parlamentario. La bailarina no dudó en admitir: “Ahí sí me agarraste. Esa no la he tenido en cuenta”. Con ironía, la conductora remató: “Bueno… no tuvo en cuenta nada”.

A lo largo del segmento, Magaly dejó entrever que, en su opinión, las aspiraciones políticas deberían estar respaldadas por preparación real y conocimiento profundo, más allá de la seguridad para hablar frente a las cámaras. “Ella cree que tiene un verbo fluido, pero esto no es improvisar. Es política. Y si quieres representar al país, debes saber lo básico”, recalcó, señalando que este tipo de momentos evidencian la falta de filtro en algunos partidos al seleccionar a sus candidatos.

