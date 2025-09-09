Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la Fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Magaly Medina cuestiona silencio de la familia de Jaime Chincha tras su muerte. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La repentina muerte del periodista Jaime Chincha, a los 48 años, sigue generando preguntas y un intenso debate sobre los procedimientos que se siguieron tras su deceso. Aunque el certificado de defunción señala un accidente cardíaco, recientes revelaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) no pasaron desapercibidas para las observaciones hechas por Magaly Medina en su programa.

La periodista mostró sus dudas y también puso en evidencia las irregularidades que han dejado en duda la manera en que se manejó este caso desde el primer momento. Durante su espacio televisivo, la conductora no solo lamentó el fallecimiento del comunicador, sino que también leyó partes de los documentos oficiales emitidos en las diligencias iniciales.

Según contó, el acta de intervención policial detalla que los familiares de Chincha, en medio del dolor, se negaron a dar facilidades al personal interviniente para recopilar información sobre la muerte, aduciendo que él era una figura mediática y que no querían problemas con la prensa. Incluso, señala que se impidió la toma de fotografías en el lugar del deceso.

Este detalle fue calificado por Medina como llamativo, pues evidenciaría un manejo hermético en torno a lo ocurrido. Sin embargo, lo más grave vino después. La PNP informó, a través de un comunicado, que el certificado de defunción fue extendido de manera irregular por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, de 87 años, quien reconoció no haber sido el médico tratante del periodista ni haber acudido al lugar de los hechos.

El propio galeno admitió haber firmado el documento a pedido de un familiar, a través de una agencia funeraria. Magaly Medina recalcó la gravedad de este punto: “¿Cómo saben que murió de un ataque cardíaco? ¿Quién lo determinó? ¿Quién? No hicieron necropsia. ¿Por qué no hicieron una necropsia de ley para saber cuáles eran las causas reales de la muerte?”.

Magaly Medina cuestiona a fiscalía

La policía, al advertir estas anomalías, informó inmediatamente al Ministerio Público, solicitando la disposición correspondiente para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal, con el objetivo de realizar la necropsia de ley.

No obstante, la respuesta de la Fiscalía sorprendió: se negó a abrir investigación preliminar y descartó autorizar la necropsia, cerrando de esa forma cualquier posibilidad de esclarecer científicamente las causas de la muerte.

Medina recordó que la muerte súbita de una persona que vivía sola debería haber seguido un protocolo estricto: intervención policial, coordinación con un fiscal y levantamiento del cuerpo con las garantías necesarias.

“Este doctor ha dicho que no era su médico de cabecera, que no era su médico tratante. Ha sido una muerte súbita, no es que padecía de una enfermedad terminal. Cuando se trata de muertes súbitas, creo que lo correcto es llamar a la policía y a la Fiscalía para levantar el cadáver y determinar con una necropsia qué fue lo que realmente pasó”, expresó la periodista.

Las dudas aumentan al recordar que Chincha fue encontrado en el baño de su domicilio, en posición de cúbito dorsal, sin que hubiera un médico tratante presente en los momentos finales. A pesar de ello, se firmó un certificado que señala un paro cardíaco como causa, sin pruebas clínicas ni estudio forense que lo sustente.

Magaly también cuestionó la actitud de la familia, que según la policía evitó brindar información y permitió que un médico ajeno al caso extendiera el documento oficial. “¿Qué es lo que no quieren que se sepa? No lo sabemos. Solo nos preguntamos. Porque yo sé que muchos colegas, por esas consideraciones de respeto ante una persona fallecida, prefieren no hablar, pero creo que había un protocolo que se debía cumplir y no se cumplió”, comentó.

Para la conductora, no se trata de especular ni de manchar la memoria del periodista, sino de exigir que las instituciones actúen con el mismo rigor que en cualquier otro caso. “Por ser una persona mediática que ha muerto en circunstancias que nadie conoce, sería bueno que se hubiera seguido el protocolo de rigor. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho. Y eso no se hizo”, enfatizó.

Finalmente, Magaly Medina expresó su pesar por la partida de Jaime Chincha, pero insistió en que la transparencia es esencial para no dejar espacio a suspicacias. “Que este señor haya encontrado la paz, finalmente. Que en paz descanse, Jaime Chincha”, cerró.

