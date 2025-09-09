Perú

César Hildebrandt comparte el emotivo y único mensaje que le envió a Jaime Chincha: “Era un buen chico, un buen hombre”

El director del semanario H13 recordó con emoción al periodista y resaltó su profesionalismo tras su fallecimiento. “Alguna vez yo le mandé un WhatsApp”, relató antes de detallar el contenido del mensaje

Por Luis Paucar

César Hildebrandt habló sobre la muerte del periodista Jaime Chincha. YouTube H13

El director del semanario de investigación Hildebrandt en sus trece, César Hildebrandt, recordó con emoción este lunes al fallecido periodista Jaime Chincha y reveló el único mensaje que le envió tras presenciar una de sus entrevistas.

En la última edición de su pódcast transmitido en YouTube, el reconocido periodista expresó su tristeza por la muerte de Chincha y resaltó su calidad humana y profesional. “Nos apenó mucho, por supuesto, la muerte de Jaime Chincha. Alguna vez yo le mandé un WhatsApp, una vez le mandé un WhatsApp, diciéndole ‘lección de periodismo’. Y fue una vez en que él se enfrascó en un diálogo muy áspero con un futbolista o exfutbolista”, contó.

“El futbolista había incurrido en una serie de faltas extradeportivas y Jaime afrontó el diálogo con mucha sapiencia, con mucho vigor. Le mandé un WhatsApp; en su celular debe estar. Era un buen chico, un buen muchacho, un buen hombre”, indicó antes de leer un comunicado difundido por la Policía Nacional (PNP) respecto al deceso.

Chincha, de 48 años, nació en Lima en 1976 y dedicó más de 25 años al periodismo. Fue parte del equipo fundador de Canal N y desarrolló una destacada trayectoria en medios como Frecuencia Latina, América Televisión, Willax, Panamericana y RPP. Condujo espacios clave como Octavo Mandamiento, Nada está dicho, Mira quién habla y Primer plano. Además, participó en programas de investigación como Cuarto Poder y La ventana indiscreta.

Fuente: Canal N

Figuras del periodismo y la política expresaron su pesar en redes sociales y medios digitales. Juliana Oxenford recordó con cariño las conversaciones y momentos compartidos con Chincha, mientras Carlos Villarreal destacó su profesionalismo y amistad. René Gastelumendi y Rosa María Palacios también manifestaron tristeza por la pérdida de un colega y amigo joven y comprometido.

Hugo Coya, expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), calificó a Chincha como “un periodista incómodo para el poder” y un amigo, y ofreció condolencias a su familia. En el ámbito político, Juan Sheput, Guillermo Bermejo, Mesías Guevara, Patricia Chirinos y Guido Bellido resaltaron su aporte al debate público, su carácter crítico y su legado en el periodismo peruano.

Incluso el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien mantuvo una abierta disputa con Chincha, guardó un minuto de silencio durante un acto oficial y ofreció sus condolencias a la familia.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también lamentó la partida del comunicador y destacó su compromiso con la agenda pública del país en los últimos años.

aime Chincha tuvo una larga
aime Chincha tuvo una larga trayectoria de más de 25 años en el periodismo peruano

Mensaje de la PNP

A través de un comunicado, la institución policial indicó que detectó irregularidades en el certificado de defunción, el cual fue emitido por un médico que no atendió al fallecido y que lo hizo a pedido de un familiar.

Además, informó que, a pesar de estas irregularidades, el Ministerio Público decidió no iniciar una investigación preliminar, ni autorizar la necropsia ni el levantamiento del cuerpo.

