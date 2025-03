Paracetamol e ibuprofeno: no son lo mismo y no tienen el mismo efecto en el cuerpo

Paracetamol: también conocido como acetaminofén, pertenece a la clase de los analgésicos no opioides. Su principal acción se centra en el cerebro, donde inhibe las enzimas responsables de la producción de prostaglandinas, compuestos químicos que son liberados en respuesta a una lesión o inflamación, y que causan dolor y fiebre. Sin embargo, el paracetamol no tiene efectos antiinflamatorios significativos, lo que significa que no es eficaz para reducir la inflamación en condiciones como la artritis o lesiones musculares. Es más adecuado para dolores leves a moderados, como dolores de cabeza, dolor menstrual, dolor dental o fiebre.