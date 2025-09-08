Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

La conductora de televisión y la madre de la influencer se lanzaron fuertes comentarios tras la visita viral al Cementerio Presbítero Maestro, desatando un debate sobre la exposición familiar en redes sociales y televisión (América TV)

La controversia entre la influencer Milenka Nolasco y la conductora Janet Barboza alcanzó un nuevo nivel tras un enfrentamiento que encendió las redes sociales. Todo comenzó luego de que Milenka transmitiera en vivo desde el cementerio Presbítero Maestro, lo que provocó la suspensión de la guía que la acompañaba.

Los comentarios de Janet sobre el incidente generaron la furia de la madre de Milenka, quien reaccionó con calificativos ofensivos hacia la conductora. Ante ello, Barboza respondió en América Hoy, cuestionando el entorno en el que la influencer creció y advirtiendo a los auspiciadores sobre el tipo de contenido que promueven.

La madre de Milenka responde con calificativos a Janet Barboza

Tras escuchar los comentarios de Janet, la madre de Milenka perdió la paciencia y lanzó fuertes frases en su contra, asegurando que “no puede igualarse una mujer adulta con una niña”. (América TV)

La polémica comenzó con una transmisión en vivo en redes sociales, donde Milenka Nolasco y su madre comentaban las declaraciones que Janet Barboza hizo sobre el incidente en el cementerio. Inicialmente, la madre de la influencer mostró disposición para invitar a Janet a uno de sus programas.

“Buena idea, causa, la voy a invitar a mi programa, a mi ‘Cocinando’”, expresó con humor, tras leer sugerencias de seguidores que pedían un encuentro entre ambas.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Milenka le hizo escuchar audios con comentarios de Janet sobre la polémica visita al cementerio. Al oír las palabras de la conductora, el tono de la madre se tornó más severo y lanzó frases directas:

“Oye, esa vieja… ¿cómo se va a igualar a una niña? ¿Payasada? Payasada lo que haces tú ahí hablando hu…”, dijo, visiblemente molesta.

Estas expresiones encendieron aún más la disputa en redes, generando un intenso debate entre los seguidores de ambas.

La respuesta contundente de Janet Barboza

Con tono sereno pero directo, Janet Barboza sostuvo que la crianza de Milenka influye en su comportamiento. También pidió cautela a auspiciadores sobre el contenido que respaldan. (América TV)

Janet Barboza abordó la polémica en América Hoy y tomó con calma los ataques de la madre de Milenka, aunque no dejó pasar la oportunidad de responder con firmeza.

“Es normal que una madre salga a defender a su hija. Lo único que tengo que decir es que el fruto no cae lejos del árbol”, señaló al inicio, dejando entrever que las actitudes de Milenka serían reflejo de su crianza.

La conductora también cuestionó la permisividad del entorno familiar de la influencer y advirtió sobre el impacto que esto puede tener en su carrera:

“Ahora entiendo un poco por qué, cómo se desarrolla la señora, el ambiente donde vive. Es un ambiente que me da la sensación de agresivo. Tenemos a una mamá permisiva que, en vez de educar, avala estas actitudes”, dijo.

Además, Barboza lanzó un mensaje directo a los auspiciadores y seguidores de las redes sociales:

“Tengamos cuidado a quiénes ponemos en un pedestal. Auspiciadores, por favor, ojo con este tipo de imágenes. Si tu hijo hace algo que no corresponde, como madre te corresponde educar y corregir”, añadió.

La polémica por el live en el cementerio Presbítero Maestro

El live de Milenka en el Presbítero Maestro provocó sanciones a una guía y un debate en redes. La influencer lamentó el hecho y afirmó que no sabía que la visita requería autorización. (América TV)

El origen del enfrentamiento entre ambas figuras se remonta a la transmisión en vivo que Milenka Nolasco realizó desde el cementerio Presbítero Maestro junto al creador de contenido Emil. La visita, que no contaba con autorización, terminó generando problemas para Wendy, la guía que los acompañó, quien fue suspendida de sus turnos nocturnos tras el incidente.

Al conocerse las consecuencias, Milenka ofreció disculpas públicas y aseguró que desconocía que se necesitaban permisos para grabar en el lugar:

“En este caso, Emil y yo no hemos quedado en nada con el cementerio, con el personal ni nada de eso. Simplemente nos dijeron: ‘Vengan, vamos a hacer stream, acá tenemos sus disfraces y ya’”, explicó.

Pese a sus declaraciones, el tema continuó siendo objeto de críticas, y el comentario de Janet sobre el incidente encendió la disputa con la madre de Milenka, lo que finalmente derivó en un conflicto que divide opiniones en redes sociales.