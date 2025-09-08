Ítalo Villaseca acusa a Greissy Ortega de abortar a su bebé y muestra pruebas médicas: “El bebé estaba bien, tenía 32 semanas”

“No soy un asesino”: Ítalo Villaseca niega versión de Greissy Ortega y presenta documento de aborto. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La polémica entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega ha vuelto a remecer la farándula local tras la difusión de un impactante informe en el dominical Día D. En esta ocasión, la expareja de la colombiana sorprendió al presentar un documento médico que, según él, demostraría que Greissy interrumpió su embarazo de manera voluntaria en Estados Unidos.

El tema adquirió gran repercusión porque contradice la versión que Ortega dio en El Valor de la Verdad, donde relató entre lágrimas que había perdido a su bebé tras recibir una golpiza de parte de Ítalo. Con visible molestia y enérgico tono, Villaseca negó tajantemente haber agredido a la hermana de Milena Zárate y aseguró que el aborto fue una decisión personal de ella.

“Yo no soy un asesino, un monstruo, ella dio a entrever eso, tengo pruebas donde ella se realiza el aborto y el bebé estaba bien. No le propiné golpes, patadas en el estómago, ella debe presentar pruebas, lo que dice es falso”, declaró ante las cámaras del programa.

En respaldo de sus palabras, mostró un documento médico de una clínica de Manhattan, en el que consta que la interrupción del embarazo se realizó en noviembre del 2023 y que fue de manera electiva, es decir, voluntaria.

Lo que más llamó la atención es que el informe indica que la gestación estaba avanzada: la bebé tenía 32 semanas de vida, más de siete meses, y se encontraba en buen estado de salud.

“Aquí sale que la bebé estaba sanita. No sé qué hizo con la bebé”, agregó Ítalo, con un dejo de indignación y dolor.

“Soy su esposo todavía”

El dominical también mostró cómo la expareja de Greissy accedió a esa información médica. Según explicó, todavía mantiene un vínculo legal con la colombiana, lo que le permitió solicitar el historial clínico.

“¿Cómo obtengo ese documento? A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, afirmó.

La denuncia pública no se quedó solo en la exposición de documentos. Villaseca adelantó que tomará medidas legales en contra de la madre de sus hijos.

El cantante y empresario insistió en que la historia contada por Greissy Ortega en televisión solo buscaba generar compasión y victimizarse frente al público.

“Es fácil hablar y ponerse a llorar. Solo cuento mi verdad porque esto lo verán mis hijos. Ella hace un show de esto”, remarcó, advirtiendo que no permitirá que lo señalen como responsable de una pérdida que —según él— nunca ocurrió como ella relató.

Este enfrentamiento revive una relación marcada por la inestabilidad y las acusaciones cruzadas. En el pasado, Ortega ya había expuesto situaciones de violencia y abandono, mientras que Villaseca respondió cuestionando la credibilidad de sus declaraciones.

Ahora, con la aparición de un documento médico, la historia adquiere un matiz aún más delicado, pues no solo se pone en tela de juicio la palabra de la colombiana en El Valor de la Verdad, sino que también se reabre el debate sobre la intimidad de las decisiones relacionadas con el embarazo.

El caso genera controversia porque involucra un tema sensible y doloroso: la pérdida de un bebé. Mientras algunos consideran que Ítalo busca limpiar su imagen tras años de señalamientos, otros critican que exponga públicamente detalles tan íntimos con tal de desmentir a su expareja.

Por el momento, Greissy Ortega no se ha pronunciado sobre las pruebas que mostró Ítalo. Sin embargo, se espera que lo haga en las próximas horas, dado que el propio Villaseca anunció que enviará una carta notarial para exigirle una rectificación pública.

