Magaly Medina sobre confesión de Greissy Ortega: “Ojalá un par de años, no termine contando lo mismo de su nueva pareja”

Magaly Medina tras confesión de Greissy Ortega: “Ojalá no viva lo mismo con la pareja que tiene ahora”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este domingo 24 de agosto, El Valor de la Verdad tendrá como invitada a la colombiana Greissy Ortega, quien, entre lágrimas y estremecedores recuerdos, contará los momentos más oscuros de su relación con Ítalo Villaseca.

El anuncio del programa ha generado gran expectativa y ya provocó la reacción inmediata de Magaly Medina, quien no dudó en pronunciarse sobre lo que considera una historia de dolor, violencia y resiliencia que, lamentablemente, sigue dejando marcas profundas.

Desde el avance difundido por la producción de Beto Ortiz, se pudo escuchar a la hermana de Milena Zárate relatar episodios desgarradores. La joven confesó que en medio de una de las agresiones que sufrió perdió un bebé de siete meses y medio.

“Me metió dos puñetes en el estómago. Me reventó un plato en la cara. Al día siguiente fui al médico y me dijeron que la bebé ya no respiraba”, narró entre lágrimas, dejando en claro que la violencia que vivió no solo le arrebató tranquilidad, sino también la oportunidad de ser madre nuevamente en ese momento.

La colombiana también reveló lo que vivieron sus hijos pequeños en medio de la violencia doméstica. “Mi hija me decía: mamá, mi hermanito está en el cuarto, por favor sácalo de ahí, mi papá lo encerró porque le pegó. No podía, no sabía qué hacer, no tenía familia, no tenía nadie”, confesó.

Para ella, ese encierro de su hijo en un cuarto oscuro fue una tortura que jamás podrá olvidar. Con voz entrecortada añadió: “Yo sentía que cada golpe me lo merecía, que cada error era mi culpa. Él me hacía sentir peor que una cucaracha”.

Magaly Medina advierte a Greissy

Ante estas declaraciones, Magaly Medina utilizó parte de su programa para reflexionar sobre la difícil situación de Greissy. La conductora señaló que lo que se ve en el adelanto del dominical revela no solo una historia de maltrato físico, sino también de manipulación psicológica y emocional. “Hay relaciones que acrecientan la baja autoestima. Hay hombres que te humillan, que te dicen que no vales nada. Ella misma lo ha dicho: me hacía sentir como una cucaracha”, sostuvo la periodista, lamentando que muchas mujeres no logren romper ese ciclo de violencia.

La conductora recordó que no es la primera vez que Ortega denuncia estas agresiones y enfatizó que la víctima ha recurrido incluso a su programa en más de una ocasión en busca de ayuda. “Nos ha llamado llorando, nos ha pedido ayuda y siempre hemos creído en ella porque creemos en las víctimas reales”, subrayó Medina. No obstante, también reconoció que la historia de Greissy ha tenido momentos de contradicciones y manipulación, lo que complicó en algunos momentos la credibilidad de su relato. Sin embargo, fue categórica: “Yo sigo creyéndole a la víctima, y no le voy a dar espacio a Ítalo Villaseca porque siempre he estado del lado de ella”.

La periodista también se refirió al riesgo que Ortega asumió cuando, en su afán de estar con Villaseca, llegó incluso a cruzar la frontera mexicana junto a sus hijos, exponiéndolos a un entorno aún más violento. “Ella ya había pedido ayuda, ya había ido a la casa de su hermana Milena, y aun así regresaba. Era un espiral de violencia del que no sabía cómo salir”, señaló.

Sobre Villaseca, Medina mencionó que este ha intentado desacreditar a Greissy mostrando conversaciones y argumentos que, según él, prueban su inocencia. Sin embargo, para la conductora eso no cambia los hechos. “Él dice que no la pateó, que no le hizo perder al bebé, pero yo sigo creyendo lo que ella cuenta”, afirmó con firmeza.

Finalmente, Magaly hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de sanar heridas y romper ciclos de violencia por el bien de las futuras generaciones. “Quienes más perdieron en esta relación fueron los niños. Ojalá que hoy estén mejor cuidados. Greissy tiene la responsabilidad de darles estabilidad emocional, porque los hijos tienden a repetir patrones, y esas heridas, aunque pasen los años, no se cierran fácilmente”, expresó.

