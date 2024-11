Greissy le recuerda a Ítalo la muerte de su bebé: “Tu corazón dejó de latir por un tipo que hoy es la víctima”

Greissy Ortega recuerda la pérdida de su bebé y culpa a Ítalo Villaseca: “Tu corazón dejó de latir gracias a un tipo que hoy es la víctima”. (Captura: Instagram)

Fuerte y claro. La hermana de la cantante Milena Zárate, Greissy Ortega, compartió en sus redes sociales un mensaje desgarrador en el que rememoró la pérdida de su hija cuando tenía siete meses de embarazo, revelando el dolor que aún carga por aquel difícil momento.

Ante ello, Ortega decidió responder y responsabilizó directamente a su ex pareja, quien recientemente pidió la custodia de sus hijos en común, hecho que ella rechaza tajantemente y con el cual está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias.

Como se recuerda, en el programa de Magaly Medina, Ítalo Villaseca expresó su deseo de obtener la tenencia de sus hijos, argumentando que actualmente no están recibiendo una educación adecuada y él desea brindarles mejores oportunidades. Además, Villaseca solicitó formalmente el divorcio.

Greissy Ortega recuerda la pérdida de su bebé y culpa a Ítalo Villaseca: “Tu corazón dejó de latir gracias a un tipo que hoy es la víctima”. (Captura: Instagram)

A través de su cuenta personal, Greissy recordó que, exactamente un año atrás, le dieron la trágica noticia de que el corazón de su bebé había dejado de latir. En su mensaje, acusó a Villaseca de ser el causante de esa devastadora pérdida.

“Exactamente, un día como hoy, hace un año, me dijeron que ya no podían dejarte dentro de mí. Acá en esta última foto me mostrabas que tu corazón dejó de latir, gracias a un tipo que hoy se hace la víctima y, por su culpa, quedaste así, con tu boquita abierta”, expresó Ortega con dolor, compartiendo una imagen de aquella ecografía final como símbolo de la vida que se apagó prematuramente.

Ítalo Villaseca solicita a Greissy Ortega la tenencia de sus hijos y el divorcio. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ortega confesó que este desgarrador suceso fue el impulso que necesitaba para tomar la decisión de separarse del bailarín, a quien describe como alguien que la mantenía sumida en un abismo emocional.

“Luchaste dos días, pero Diosito tenía otros planes para las dos, que me hicieras fuerte y yo cumplirte la promesa de salir de ese abismo donde me encontraba”, reflexionó, añadiendo que la pérdida de su hija la hizo reevaluar su vida y su relación.

“Te amo, hija. Este 15 prometo que te dejaré descansar en paz. Gracias por abrirme los ojos y, desde el cielo, tú ahora me ayudas a cuidar a tus hermanitos”, escribió, dejando en claro que, aunque su hija ya no esté, el amor que siente por ella sigue presente y la inspira a proteger a su familia.

Greissy Ortega recuerda la pérdida de su bebé y culpa a Ítalo Villaseca: “Tu corazón dejó de latir gracias a un tipo que hoy es la víctima”. (Captura: Instagram)

Le dedicó post a sus hijos

Además, Greissy Ortega dedicó palabras de amor a sus tres hijos y reiteró su negativa rotunda a permitir que Villaseca obtenga la custodia de ellos. Según la colombiana, nada ni nadie podrá quitarle a sus hijos.

“Vivo para ustedes, y primero tienen que acabar conmigo antes de que me los quieran arrebatar de mi lado”, declaró Ortega con firmeza, defendiendo su rol como madre. Ella también aprovechó para aclarar que su decisión de rehacer su vida amorosa no la convierte en una mala madre, desestimando cualquier crítica sobre su capacidad para cuidar a sus hijos.

“Querer tener una pareja no me hace mala madre, y con la edad que tengo sola he visto por mis tres hijos sin quitarle a nadie el pan de la boca porque solo han tenido mamá 24/7″, agregó, resaltando la independencia con la que ha sacado adelante a su familia.

Greissy Ortega recuerda la pérdida de su bebé y culpa a Ítalo Villaseca: “Tu corazón dejó de latir gracias a un tipo que hoy es la víctima”. (Captura: Instagram)