Peruana en EE. UU. reveló audios y chats de Greissy Ortega donde habría pedido ayuda para abortar: “No puedo tenerlo, tengo 3”

El testimonio de Luz Díaz, una peruana con más de 30 años viviendo en Nueva York, reavivó la polémica en torno a Greissy Ortega. La mujer decidió hablar para el dominical ‘Día D’ luego de escuchar la versión de la colombiana en El Valor de la Verdad, donde aseguró que perdió a su bebé producto de los golpes de Ítalo Villaseca.

Según Díaz, Ortega se comunicó con ella para pedir ayuda y terminó confesándole que no podía tener otro hijo, motivo por el cual habría optado por un aborto.

“Me incomodó cuando me dijo que tenía siete meses y que no podía continuar con ese embarazo. Yo le respondí que no me iba a meter en ese tema, pero la derivé a la web de una clínica donde podía informarse. Después me pidió favores para acompañarla, aunque finalmente no lo hice”, contó Díaz en entrevista.

La peruana reveló audios y chats en los que Greissy le pedía apoyo logístico e incluso dinero. “Lo que pasa es que, como se sabe, ahorita no tengo ni para comprarme el cajón de mi muerte. Nosotros cumplimos nueve años de casados y pues me imagino que él sí va a tener para regalarme algo y yo no. Entonces él quería unas zapatillas, yo quería pedirle el favor y ya cuando yo empecé a trabajar así de cualquier cosa, ya yo empiezo a ir abonando”, se escucha decir a la colombiana.

Según su versión, Greissy le confesó que no podía hacerse cargo de un cuarto hijo. “Dijo por favor, mire, yo tengo tanto tiempo, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres, usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal y por favor ayúdeme”, subrayó Díaz en entrevista con ‘Día D’.

Los audios revelados muestran conversaciones donde Ortega habría coordinado su cita en la clínica de Manhattan. En uno de los mensajes, pide que la recojan el sábado en la mañana porque le tocaba la intervención.

“Me causó un poco de incomodidad porque me dijo que tenía siete meses y le dije mira, yo no me voy a meter, simplemente aquí en este sitio puedes ir”, luego de ello, la volvió a contactar para la cita: “Lo que pasa es que me tengo que ir el viernes y el sábado allá. El sábado no sé si usted podría venir en la mañana porque me toca ir en la mañana, porque por lo menos el viernes sí se puede. Inclusive no hay nadie que me recoja, pero por lo menos sí se puede el viernes. Pero el sábado no”, se le escucha decir a Greissy.

“Nunca más volví a saber de ella hasta que la vi contando otra historia en televisión. Me dio cólera, porque esa mentira podía destruir la vida de una persona”, enfatizó.

Luz Díaz, visiblemente indignada, aclaró que no busca protagonismo ni aprovecharse de la situación, sino sacar a la luz una verdad que considera necesaria. “No me cuelgo de nadie, yo tengo mi vida hecha en Nueva York. Solo me indigna que se juegue con un tema tan delicado como la vida de un bebé. Eso no se hace”, recalcó.

La información entregada por Díaz llegó también a manos de Ítalo Villaseca, quien la sumó a los documentos médicos que ya había obtenido. Para él, estos nuevos elementos confirman que Greissy Ortega habría mentido públicamente. “Ella está haciendo un circo con todo esto, y yo no voy a permitir que se siga dañando mi imagen. Esto lo van a ver mis hijos y merecen saber la verdad”, aseguró el bailarín.

