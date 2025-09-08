Ítalo Villaseca exige a Greissy Ortega se rectifique con carta notarial: “Tengo pruebas de que abortó”

Ítalo Villaseca niega acusaciones y exige retractación pública de Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - ATV

El enfrentamiento entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega sumó un nuevo capítulo luego de que el bailarín, aún esposo de la colombiana, brindara una entrevista a Día D donde expuso documentos médicos que, según él, probarían que Greissy se sometió a un aborto de manera voluntaria en noviembre de 2023.

Con tono firme, Villaseca negó las acusaciones que ella realizó en televisión, cuando aseguró que él la golpeó brutalmente y provocó la pérdida de su bebé de siete meses y medio de gestación.

“Yo no soy un asesino ni un monstruo, como ella dio a entender. Tengo pruebas de que se realizó un aborto y el bebé estaba sano. No le propiné golpes ni patadas en el estómago. Eso es totalmente falso”, sostuvo Villaseca, mostrando un documento obtenido en una clínica de Manhattan, donde, según consta, se practicó una interrupción electiva del embarazo a las 32 semanas.

Prepara acciones legales

El bailarín explicó cómo consiguió esos papeles médicos. “A ella se le olvida que sigo siendo su esposo y tengo derecho a reclamar esos documentos porque también era mi hija. Me sorprende que lo haya hecho sin remordimiento. Antes incluso se había hecho un chequeo y la bebé estaba bien”, señaló.

La disputa legal parece inminente. Villaseca anunció que ya prepara acciones formales para obligar a Ortega a rectificarse públicamente.

“Es fácil sentarse en un set, llorar y ganar credibilidad, pero yo no puedo permitir que se me acuse de asesino. Tengo documentos y voy a enviarle una carta notarial. Le exijo que se retracte de todo lo que dijo. Esto lo verán mis hijos y no quiero que ellos piensen que su padre es un monstruo”, expresó con evidente indignación.

En su relato, Ítalo aseguró que la versión de Greissy en El Valor de la Verdad no solo dañó su imagen sino también la relación con sus hijos, a quienes, según dijo, ella hizo creer que él despreciaba por la condición de autismo de uno de ellos. “Eso es mentira. A mi hijo lo amo tal y como es. Nunca le levanté la mano a mis hijos. Sí los corregía como todo padre, pero jamás los maltraté”, afirmó.

Para el bailarín, lo que su ex pareja contó en televisión fue un “invento” con el fin de obtener el jugoso premio económico. “Ella hizo un show con algo tan doloroso como la muerte de un bebé. Eso es inaceptable. Yo tengo mi verdad y la voy a defender con pruebas”, sentenció.

La historia de la pareja, que comenzó en medio de la polémica hace casi una década, terminó marcada por acusaciones cruzadas y un proceso migratorio complicado en Estados Unidos. Hoy, desde Nueva York, Ítalo Villaseca asegura que no descansará hasta limpiar su nombre y que Greissy Ortega reconozca públicamente lo que, según él, realmente sucedió.

Ítalo Villaseca exige el divorcio a Greissy Ortega y la tenencia de sus hijos: “Que me los dé”

En noviembre del 2024, Ítalo Villaseca conversó con Magaly Medina y lamentó no poder brindarles el apoyo económico que considera que merecen sus hijos. Además, reveló que Greissy le exigía un departamento para vivir con su pareja actual, Randol Pastor, lo cual considera inapropiado, ya que no quiere que su exesposa forme una nueva familia sin su consentimiento.

A pesar de las diferencias con la hermana de Milena Zárate, Ítalo aseguró que no tiene problema que ella esté formando una vida con otra persona, pero insistió en que sus hijos deberían estar bajo su cuidado.

Además, señaló que está dispuesto a darle el divorcio a Greissy si ella le da la tenencia de los niños. También expresó que está dispuesto a luchar por la custodia si la situación no cambia.

