Perú

Crisis ambiental en la Amazonía: destrucción total del río Yuyapichis expone el avance de la minería ilegal en Perú

Retroexcavadoras reemplazan dragas en la búsqueda de oro, mientras aumentan los petitorios mineros y la deforestación en zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira

Por Olenka Pizarro

Guardar

El río Yuyapichis, en Huánuco, se transformó en un símbolo de la devastación provocada por la minería ilegal en la Amazonía peruana. Lo que antes fue una fuente de vida y biodiversidad, hoy es descrito por sus habitantes como un “caldo de barro con olor fétido”. Las retroexcavadoras, el petróleo y los desechos químicos dejaron el cauce prácticamente muerto, en una crisis que evidencia la incapacidad del Estado frente a la expansión de esta actividad ilícita, según una investigación de OjoPúblico.

Hasta hace poco, el Yuyapichis era refugio de peces, aves y plantas que nutrían a las comunidades locales. Hoy, sus aguas turbias y malolientes son la prueba palpable del impacto de la minería ilegal, que desde 2023 sustituyó las dragas por maquinaria pesada.

“Es un desastre total. No creo que quede nada de vida. Es como un caldo de barro y nada más. Huele feo por el petróleo y los desechos que quedan de las máquinas”, dijo a OjoPúblico una fuente local que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

El desastre se expande incluso sobre zonas de conservación. El Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, creada por Juliane Köpcke —la única sobreviviente del accidente aéreo de 1971 en Huánuco—, hoy enfrenta la amenaza directa de la minería, pese a estar dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

Huánuco: concesiones mineras en zonas prohibidas

Huánuco enfrenta un grave dilema. Según el medio, registra 355 petitorios mineros en trámite ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese total, 241 ya cuentan con título de concesión, pese a que el uso de dragas y artefactos similares está prohibido por el Decreto Legislativo 1100. Otros 98 pedidos siguen en trámite y 16 se extinguieron.

Un análisis de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) revela que entre 2020 y 2024 las concesiones mineras se incrementaron en la región. Hoy, Huánuco es la segunda región amazónica más golpeada por la deforestación, contaminación por mercurio y pérdida de hábitats, después de Loreto. A julio de 2024, más de 500 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en Huánuco y Pasco, ya habían sido afectadas por minería ilegal, según el proyecto MAAP.

La canadiense Hannan Metals descubrió
La canadiense Hannan Metals descubrió una importante mineralización de oro en su prospecto Previsto. (Imagen: AFP)

Petitorios en el río Yuyapichis

En el caso específico del Yuyapichis, se presentaron cinco solicitudes de concesiones metálicas ante Ingemmet, todas ellas superpuestas al río. Cuatro fueron canceladas recientemente tras advertencias del Sernanp, pero una sigue vigente desde 1972 bajo el nombre de Compañía Minera El Shira.

Tres de los pedidos cancelados fueron ingresados el mismo día por Luz Marilyn Vera Mamani (21 años) y su madre Virginia Mamani Paja, ambas de Madre de Dios y con la misma dirección fiscal vinculada a la empresa Grupo Seim. Luz Marilyn solicitó la concesión Marilyn I (900 hectáreas), pagando S/517 por trámite y US$2.700 por derecho de vigencia. Virginia, a su vez, pidió las concesiones Javimar I y Javimar II (200 hectáreas cada una).

El padre de Luz Marilyn, Mauro Feliciano Vera Quispe, figura con actividad económica registrada en la venta de autopartes, pero en enero de 2024 también solicitó 1.000 hectáreas en Pasco y Huánuco. Su pedido fue cancelado siete meses después por estar en zona no apta.

Otro petitorio de 2022, presentado por tres personas, también fue cancelado por superponerse totalmente con la reserva comunal El Sira.

Una economía ilegal en crecimiento

La minería ilegal se consolidó como la segunda actividad ilícita en la zona, después del narcotráfico. La Fiscalía Ambiental de Ucayali realiza operativos, pero carece de recursos básicos, como embarcaciones, para interdicciones. Al mismo tiempo, algunas comunidades respaldan la presencia de mineros por los beneficios económicos inmediatos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entre 2022 y 2025 se detectaron movimientos sospechosos por más de US$ 2.804 millones, de los cuales el 80% estarían ligados a minería ilegal. La magnitud del flujo confirma que se trata de una economía paralela que elude controles ambientales, laborales y tributarios.

La banda delictiva 'Los Kilates'
La banda delictiva 'Los Kilates' se dedicaba a lavar oro obtenido a través de la minería ilegal y exportarlo a países en Europa y Asia

Debate político sin solución inmediata

En el Congreso, las presiones de los mineros informales han impulsado propuestas para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva ley de pequeña minería (MAPE). Mientras tanto, el Ejecutivo instaló una mesa técnica que plantea una reforma sin prórrogas al Reinfo.

De los 84 mil mineros
De los 84 mil mineros informales en Reinfo solo el 2,4% se formalizó. (Foto referencial: Agencia Andina)

En la práctica, la pugna política prolonga la inacción frente a un problema que crece. El río Yuyapichis ya es un cadáver ecológico, pero la amenaza se expande a otros cursos de agua y zonas protegidas, poniendo en jaque no solo a Huánuco, sino a toda la Amazonía peruana.

Temas Relacionados

Minería ilegalCrisis ambientalAmazonía peruanarío YuyapichisHuánucoperu-noticias

Más Noticias

Presentan alternativa terapéutica que une baile y ejercicio para párkinson: Parkidance tendrá sesiones gratuitas en todo el país

La innovadora terapia combina baile, movimiento y música para mejorar la movilidad, el equilibrio y la coordinación, al mismo tiempo que promueve el bienestar emocional y la integración social de los pacientes con párkinson

Presentan alternativa terapéutica que une

Día Nacional de los Picarones fue oficializado por el gobierno de Dina Boluarte: ¿Cuándo se celebrará?

El Midagri, en coordinación con otros organismos estatales, desarrollará campañas y actividades orientadas a resaltar la importancia del platillo

Día Nacional de los Picarones

Locura por el pan con chicharrón en La Victoria: Largas colas por el sándwinch limeño y la final del Mundial de los desayunos

El singular concurso de Ibai Llanos ha cautivado a todo el Perú y los amantes de la gastronomía peruana. Desde hoy se podrá votar en las redes del streamer español

Locura por el pan con

Beca 18-2026: fechas claves del proceso de inscripción y quiénes pueden postular desde hoy

A partir de este lunes 8 de septiembre, los estudiantes interesados pueden completar su registro en la web oficial de la entidad y asegurar su participación en el examen

Beca 18-2026: fechas claves del

Nuevo penal ‘El Frontón’: las razones por las que es inviable su construcción y las consecuencias millonarias que traería su edificación

La propuesta del Ejecutivo enfrenta cuestionamientos de especialistas, exautoridades y colegios profesionales, que advierten sobre riesgos ambientales, problemas logísticos y observaciones de cuatro entidades del Estado

Nuevo penal ‘El Frontón’: las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso gasta S/ 9.5 millones

Congreso gasta S/ 9.5 millones del dinero de todos los peruanos en seguro médico de lujo, mientras hospitales públicos colapsan

Alcalde de Ate Franco Vidal en el centro de la polémica por contratos sospechosos y falta de fiscalización

Con alcohol y en horario laboral celebran en el Estado: así fue la fiesta de cumpleaños del presidente de Osinergmin

Presidente del Congreso a favor de salir de la Corte IDH, pero duda sobre aplicación de la pena de muerte

Revelan que gestión de César Acuña gastó más de 17 millones de soles por 100 patrulleros con sobrecosto millonario

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera habría regresado con

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

Hermanos Yaipén revelan detalles sobre la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó músicos, técnicos, choferes”

Milena Zárate exigió a Edwin Sierra dinero, casa y una camioneta tras descubrir su infidelidad con Greissy Ortega

Alfredo Benavides revela el insólito motivo por el que Jorge Benavides lo despidió: “Perú clasificó al Mundial”

Milena Zárate pensó en regresar con Edwin Sierra pese a la infidelidad: “Me veía en una vida con él”

DEPORTES

Édgar González: la recurrencia con

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

Mr Peet reveló tenso cruce entre Agustín Lozano y Jean Ferrari por el futuro de la selección peruana: “Se habría dado el primer cortocircuito”

André Carrillo no descartó jugar por Universitario o Sporting Cristal: “No sé si mañana Alianza Lima me quiere”

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así quedó Perú tras derrota ante Uruguay por la fecha 17

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo