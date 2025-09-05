Perú

Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares vinculada a minería ilegal en Puno

El Ministerio Público incautó en el Callao una barra de oro de más de 5 kg que iba a ser enviada a la India. Tres empresarios y dos compañías son investigados por presunto lavado de activos

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Incautan lingote de oro en
Incautan lingote de oro en Puno. (Foto: Ministerio Público)

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos confirmó la inmovilización de una barra de oro de 5.46 kilos, valorizada en USD 528 218.33 (equivalente a casi dos millones de soles), que según las investigaciones provendría de actividades de minería ilegal en Putina, Puno.

La diligencia se realizó en un almacén aeroportuario del Callao, donde se hallaba la carga lista para ser enviada al extranjero. La operación estuvo a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y de la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz, quienes dispusieron la inmovilización inmediata del metal.

De acuerdo con la investigación, la barra iba a ser exportada a la India por una de las empresas vinculadas al caso. La carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) al constatarse que no se acreditaba un origen legal del mineral. Ante la alerta, el Ministerio Público procedió con la intervención.

Empresarios y compañías bajo investigación

Incautan lingote de oro en
Incautan lingote de oro en Puno. (Foto: Ministerio Público)

El caso involucra a tres empresarios: Juan Carlos Hanco, Efraín Nina y Miguel Ortega, así como a dos empresas individuales de responsabilidad limitada. Todos son investigados por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

Según la hipótesis fiscal, una de las empresas, constituida en 2023 por Juan Carlos Hanco, pasó al año siguiente a nombre de Efraín Nina, quien figuraba como representante legal y estaba detrás de la exportación del oro incautado.

La segunda compañía, administrada por Miguel Ortega, habría actuado como proveedora y procesadora de minerales para la primera, generando una red de operaciones destinada a blanquear oro proveniente de las zonas de Puno y Madre de Dios, regiones donde se concentran actividades mineras informales e ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas realizaban transacciones de compra y venta de minerales sin contar con la documentación que respalde el origen lícito de los mismos. Esta práctica configura indicios de lavado de activos, pues se busca dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de actividades ilícitas.

Oro permanecerá en custodia

La fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz informó que la barra de oro permanecerá bajo custodia en una bóveda del almacén aduanero mientras avanzan las diligencias.

Incautan lingote de oro en
Incautan lingote de oro en Puno. (Foto: Ministerio Público)

La operación contó con el apoyo de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, especialistas de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional, así como con la participación de peritos y agentes de la Sunat.

Los peritos del Ministerio Público tendrán a su cargo el análisis técnico del mineral, con el objetivo de establecer no solo su autenticidad y valor, sino también de verificar su posible vinculación con circuitos de minería ilegal en la región sur del país.

Minería ilegal y lavado de activos

El caso refleja la estrecha conexión entre la minería ilegal y el delito de lavado de activos en el Perú. De acuerdo con la Fiscalía, gran parte del oro extraído de forma ilícita en regiones como Puno y Madre de Dios termina ingresando a cadenas de comercialización que buscan darle una apariencia de legalidad antes de ser exportado a mercados internacionales.

La exportación de oro sin certificación legal no solo genera pérdidas millonarias al Estado, sino que también financia a organizaciones criminales que operan en zonas de difícil acceso, muchas veces ligadas a delitos ambientales, trata de personas y deforestación.

En el caso de la barra inmovilizada en el Callao, la ruta detectada incluía la salida del oro con destino a la India, uno de los principales compradores de este metal a nivel mundial.

La Fiscalía continuará con la recopilación de información financiera, contable y societaria de las dos empresas investigadas, así como con el levantamiento del secreto bancario y tributario de los empresarios involucrados.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoMinería ilegalLingote de oroPunoperu-noticias

Más Noticias

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar, sorprende al dedicarle un emotivo mensaje a su madre Katia Condos

La joven apareció frente a cámaras y se robó el show al expresar públicamente su admiración y cariño por su madre, dejando claro el fuerte lazo familiar que las une

Tilsa Salazar, hija de Federico

Ibai quedó maravillado con la comida peruana luego de probar ceviche y tiradito: “Difícilmente hay algo mejor que esto”

El creador de contenido quedó encantado con la gastronomía peruana tras degustar un plato bandera en Yakumanka, restaurante del reconocido chef Gastón Acurio en Barcelona

Ibai quedó maravillado con la

Cofopri lanza campaña de empadronamiento en Arequipa: todo sobre el proceso en Cerro Colorado

La campaña ‘Lote empadronado, por el título anhelado’ busca formalizar 477 lotes en Las Lomas de Cerro Colorado y beneficiar a más de 1.800 vecinos con la titulación gratuita de sus terrenos

Cofopri lanza campaña de empadronamiento

Alfredo Benavides confirma que declaró sobre Andrés Hurtado ante Fiscalía: “Rompí mi amistad con él, espero que salga la verdad”

El cómico señaló que “hace poco” compareció ante el Ministerio Público por un caso vinculado a Hurtado, quien enfrenta prisión preventiva por presunto tráfico de influencias y lavado de activos

Alfredo Benavides confirma que declaró

Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”

El creador de contenido sorprendió a todos al revelar en pleno programa que se casará con la diseñadora gráfica en 2026, generando una ola de reacciones y bromas con sus seguidores

Curwen anuncia en vivo su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte anuncia medidas tras

Dina Boluarte anuncia medidas tras atentado en Trujillo y exige a jueces y fiscales frenar liberación de criminales ante ola de violencia

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Congreso: Proponen agilizar proceso de adopción de niños y adolescentes en el Perú

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga exige nuevamente destituir al ministro César Sandoval por “incapaz” y operador de Acuña

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Salazar, hija de Federico

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar, sorprende al dedicarle un emotivo mensaje a su madre Katia Condos

Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026