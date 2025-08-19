Perú

Mary Moncada reaparece y le manda curioso consejo directo a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

La modelo, protagonista del recordado ampay con el cumbiambero, habló tras meses de ausencia. En una entrevista lanzó un consejo directo a Tarazona

Mary Moncada rompe su silencio y lanza fuerte advertencia a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez.

Después de varios meses de silencio, Mary Moncada, la mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en aquel recordado episodio del “auto rana”, volvió a aparecer frente a las cámaras de Magaly TV La Firme y, esta vez, no se guardó nada.

Su nombre resonó en la farándula peruana cuando se convirtió en la pieza clave del escándalo que desencadenó la separación del cantante con Pamela Franco. Ahora, la rubia decidió hablar nuevamente y enviar un mensaje directo a la actual pareja del cumbiambero, Karla Tarazona, con un consejo que sonó más a advertencia que a saludo cordial.

Moncada recordó lo que vivió hace más de un año y cómo, pese al tiempo transcurrido, el episodio todavía sigue persiguiendo tanto a ella como a los protagonistas. Con un tono firme, aseguró que, de estar en el lugar de Karla, no tendría dudas en tomar una decisión radical.

Yo sí no regresaría con alguien que te engaña de esa manera”, expresó tajante, dejando en claro que la confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar. Para Mary, las segundas oportunidades con alguien que ha fallado en la fidelidad no tienen sentido, pues, según dijo, “las personas nunca cambian y esa persona jamás va a cambiar”.

Lejos de mostrarse incómoda o arrepentida por el recuerdo de aquel ampay, la modelo pareció más bien decidida a usar su experiencia como una lección para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. En ese sentido, no dudó en hacer referencia a Karla Tarazona, quien en los últimos meses ha sido vista acompañando a Christian en diversas presentaciones, incluso en provincias.

Para Moncada, ese acompañamiento no es casualidad, sino una forma de protegerse. “Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas”, señaló, insinuando que en esos viajes el cantante podría no comportarse con la rectitud que debería.

Las declaraciones de Mary llegan en un momento en el que la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona es una de las más sólidas del espectáculo nacional. Mientras algunos consideran que la conductora de radio ha mostrado una fortaleza admirable al sobreponerse a las críticas y seguir adelante con su vida sentimental, otros creen que la sombra de las infidelidades pasadas del cumbiambero seguirá marcando su relación.

En medio de esta polémica, resulta inevitable recordar que la figura del cantante ha estado ligada constantemente a titulares por temas sentimentales. Lo que comenzó como un ampay se transformó en un capítulo más de una larga historia de rumores, especulaciones y controversias. Ahora, Mary vuelve a poner sobre la mesa una reflexión que, aunque personal, resuena en la opinión pública: ¿es posible confiar plenamente en alguien con un historial de engaños?

Mary Moncada mandó advertencia a Karla Tarazona

El consejo directo a Karla Tarazona no pasó desapercibido, pues lo que Moncada dejó entre líneas fue una advertencia clara: estar cerca de alguien con fama de infiel implica siempre estar expuesta a la duda y al escrutinio público.

Nunca va a cambiar”, insistió, reafirmando su convicción de que los errores del pasado pueden repetirse en cualquier momento.

