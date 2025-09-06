Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

Un visitante toca el cristal de la tumba de Carlo Acutis con una pequeña cruz, en el Santuario del Despojo de la Iglesia de Santa María la Mayor en Asís (REUTERS/Remo Casilli)

En una escuela católica de la ciudad natal del papa León XIV, los alumnos de quinto curso leen cómics sobre la vida de Carlo Acutis titulados “Digital Disciple” (Discípulo digital). Dibujan lo que el genio informático italiano podría haber tenido como fondo de pantalla en su móvil. Debaten sobre los milagros que supuestamente ocurrieron gracias a la intercesión de Acutis.

En vísperas de la canonización de Acutis el domingo, todo gira en torno a él en la parroquia y la escuela Blessed Carlo Acutis de Chicago. La parroquia fue la primera de Estados Unidos en tomar su nombre de Acutis, que murió en 2006 a los 15 años y está a punto de convertirse en el primer santo millennial de la historia.

En los últimos años, Acutis ha alcanzado una fama casi de estrella de rock entre muchos jóvenes católicos, generando un seguimiento global como no se había visto en la Iglesia católica desde hacía mucho tiempo. Gran parte de esa popularidad se debe a una campaña concertada del Vaticano para ofrecer a la próxima generación de fieles un modelo a seguir con el que se puedan identificar, un chico normal que utilizó sus talentos tecnológicos para difundir la fe.

No es una figura mundial destacada como la Madre Teresa o San Juan Pablo II, sino más bien un “santo de al lado”, dijo el reverendo Ed Howe, párroco de la parroquia Blessed Carlo Acutis, en el noroeste de Chicago.

“Es alguien de quien creo que muchos jóvenes de hoy dicen: ‘Yo podría ser el santo de al lado’”, afirmó Howe.

Las de Acutis y Pier Giorgio Frassati serán las primeras canonizaciones del papa León XIV (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Primera canonización del papa León XIV

León, natural de Chicago, declarará santo a Acutis el domingo en su primera ceremonia de canonización, junto con otro italiano muy popular, Pier Giorgio Frassati, que también murió joven. Ambas ceremonias estaban previstas para principios de este año, pero se pospusieron tras la muerte del papa Francisco en abril.

Fue Francisco quien impulsó con fervor el caso de la santidad de Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe, al tiempo que abordaba las promesas y los peligros de la era digital.

Acutis era precozmente experto en informática mucho antes de la era de las redes sociales, leía libros de texto universitarios sobre programación y codificación cuando era joven y creaba sitios web que en aquella época eran dominio de los profesionales. Pero se limitaba a una hora de videojuegos a la semana, aparentemente decidiendo mucho antes que TikTok que las relaciones humanas eran mucho más importantes que las virtuales.

“Carlo era muy consciente de que todo el aparato de las comunicaciones, la publicidad y las redes sociales puede utilizarse para adormecernos, para hacernos adictos al consumismo y a la compra de lo último del mercado”, escribió Francisco en un documento de 2019. “Sin embargo, sabía cómo utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza”.

León heredó la causa de Acutis, pero él también ha señalado la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, como uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad.

La gente pasa junto a un tapiz colgado en la fachada de la basílica de San Pedro en el Vaticano que representa una imagen de Carlo Acutis, un niño italiano nacido en Gran Bretaña que se convertirá en el primer millennial en ser canonizado como santo católico en una ceremonia oficiada por el papa León (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Una vía rápida hacia la santidad

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en el seno de una familia católica acomodada, pero no especialmente practicante. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Milán, donde disfrutó de una infancia normal y feliz, aunque marcada por su creciente devoción religiosa.

En octubre de 2006, a los 15 años, enfermó de lo que rápidamente se diagnosticó como leucemia aguda. En pocos días, falleció. Fue enterrado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

En un proceso extraordinariamente rápido, Acutis fue beatificado en 2020, y el año pasado Francisco aprobó el segundo milagro necesario para que fuera canonizado.

En los años transcurridos desde su muerte, millones de jóvenes católicos han acudido en masa a Asís, donde a través de una tumba con paredes de cristal pueden ver al joven Acutis, vestido con vaqueros, zapatillas Nike y una sudadera, con las manos entrelazadas alrededor de un rosario. Los que no pueden acudir en persona pueden ver las idas y venidas a través de una cámara web enfocada hacia su tumba, un nivel de accesibilidad a Internet que ni siquiera tienen los papas enterrados en la basílica de San Pedro.

Lo ordinario y lo extraordinario.

Acutis será el primer santo de la generación millenial

Para sus admiradores, Acutis era un chico normal que hacía cosas extraordinarias, un adolescente típico de Milán que iba al colegio, jugaba al fútbol y amaba a los animales. Pero también llevaba comida a los pobres, asistía a misa todos los días y consiguió que sus padres, que no eran muy devotos, volvieran a la iglesia.

“Cuando leí su historia por primera vez, me impactó mucho, porque desde muy temprana edad se sintió muy atraído por Jesucristo y asistía a misa constantemente”, dijo Sona Harrison, estudiante de octavo grado de la escuela St. John Berchmans, que forma parte de la parroquia de Acutis. “Siento que es mucho más fácil identificarse con él, y definitivamente siento que estoy más cerca de Dios cuando leo sobre él”.

Acutis se ganó el apodo de “influencer de Dios”, porque utilizaba la tecnología para difundir la fe. Su legado tecnológico más conocido es el sitio web que creó sobre los llamados milagros eucarísticos, disponible en casi 20 idiomas diferentes. El sitio recopila información sobre los 196 acontecimientos aparentemente inexplicables a lo largo de la historia de la Iglesia relacionados con la Eucaristía, que los fieles creen que es el cuerpo de Cristo.

Acutis era conocido por pasar horas rezando ante la Eucaristía cada día, una práctica conocida como adoración eucarística.

“Era la cita fija de su día”, dijo su madre, Antonia Salzano, en un documental que se emitió el viernes por la noche en el seminario estadounidense de Roma.

Souvenirs de Carlo Acutis se venden en una tienda de Asís, en Italia (REUTERS/Remo Casilli)

Un llamamiento al servicio de la Iglesia

Kathleen Sprows Cummings, profesora de historia de la Universidad de Notre Dame, dijo que la enorme popularidad de Acutis era claramente el resultado de una campaña concertada de la Iglesia, impulsada con fuerza por su afligida madre. Sin embargo, señaló que eso no es nada nuevo y que, en los 2000 años de historia de la Iglesia, a menudo se ha impulsado a los santos para responder a una necesidad concreta en un momento determinado.

“Decir que se toman decisiones” sobre qué casos se llevan adelante no resta valor a la santidad de la persona homenajeada, afirmó en una entrevista telefónica.

Sprows Cummings dijo que el fenómeno Acutis se popularizó porque resulta atractivo tanto para los jóvenes como para la Iglesia institucional, por utilizar la tecnología de forma positiva para difundir su profunda creencia en los milagros eucarísticos en un momento en el que muchos católicos no creen que Cristo esté verdaderamente presente en la Eucaristía.

“La canonización es una cuestión de marketing”, afirmó Sprows Cummings, autora de “A Saint of Our Own: How the Quest for a Holy Hero Helped Catholics become American” (Un santo propio: cómo la búsqueda de un héroe santo ayudó a los católicos a convertirse en estadounidenses).

“¿Qué historias se van a contar? ¿A quién se va a recordar a través de esta forma increíblemente eficaz de recordar a los santos?“.

Acutis y su historia están siempre presentes aquí, en la parroquia que lleva su nombre. Durante la misa de esta semana, antes de la canonización, los estudiantes entraron en la capilla bajo una pancarta de Acutis llevando cosas que él podría haber llevado: un balón de fútbol, un ordenador portátil y una mochila.

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero al poco tiempo la familia se trasladó a Milán (Friends Of Carlo Acutis Association/Handout via REUTERS)

Howe, párroco y sacerdote de la Congregación de la Resurrección, sacó objetos de la mochila para explicar la historia de Acutis a los alumnos más jóvenes sentados en primera fila: una lata de comida que podría haber dado a una persona sin hogar, un rosario con el que podría haber rezado.

El mensaje caló.

“Alimentaba a los pobres, se preocupaba por los pobres”, dijo David Cameron, de 9 años, quien calificó a Acutis de “gran hombre”. Cameron, fan de Sonic, Minecraft y Halo, también se sintió inspirado por el amor de Acutis por los videojuegos, y le impresionó su moderación.

“Solo jugaba a los videojuegos una hora a la semana, algo que yo no creo que pudiera hacer”, dijo.

(Con información de AP)