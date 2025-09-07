¿Cuándo inician las votaciones de la final del Mundial de Desayunos de Ibai entre Perú y Venezuela?

Perú pasó a la final del popular certamen gracias a su pan con chicharrón, que se impuso a la marraqueta de Chile. (Composición: Infobae Perú)

Tras darse como ganador al pan con chicharrón sobre la marraqueta de Chile, el streamer español Ibai Llanos reveló este domingo 7 de septiembre que Perú pasó a la final del llamado Mundial de Desayunos junto a Venezuela (arepa) que se impuso a Bolivia.

En este último tramo, el pan con chicharrón peruano se topará con la arepa pepiada venezolana con carne mechada para decidir cuál es el mejor desayuno de todos. Inmediatamente, los internautas empezaron a preguntarse: “¿Cuándo se dará a inicio a las votaciones?”.

A través del video del anuncio con los finalistas, que ya se viene viralizando en Instagram y TikTok, Ibai precisó que mañana lunes 8 de septiembre a las 12:00 horas de Perú (13:00 horas de Venezuela y a las 19:00 horas de España) sacará un próximo clip con el que daría oficialmente el inicio a las votaciones.

Perú avanza a la final del Mundial de Desayunos con récord de votos: casi 10 millones respaldan al pan con chicharrón | IG: Ibai

Millones de votos

El denominado Mundial de Desayunos es la competencia viral del momento a nivel mundial. Su alcance ha sido tal que solo en las semifinales se registraron más de 28 millones de votos. A esta instancia accedieron Perú, Bolivia, Venezuela y Chile.

De acuerdo a lo detallado por el streamer español, se contabilizaron los votos hasta hoy domingo 7 de septiembre para que “sea lo más justo posible”. “Cada voto cuenta hasta el final”, dijo Ibai en el video donde anuncio a los finalistas.

Sobre el versus de desayunos entre Perú y Chile, el español aseguró que fue “un enfrentamiento que ha batido récord de votos”. La marraqueta alcanzó un total de 7.837.000 votos, mientras que el pan con chicharrón logró 9.837.000 de votos.

Con una avalancha de votos, Perú se impone en las semifinales y garantiza su lugar en la final.

El otro duelo fue protagonizado entre Venezuela y Bolivia. La arepa obtuvo un total de 5.531.00 votos y las salteñas bolivianas alcanzaron los 5.219.000 de votos.

El “todopoderoso”

En el video, Ibai calificó al pan con chicharrón de “todopoderoso” y comentó que “está destrozando allá por donde va”. Sin embargo, en esta última instancia del certamen no la tendrá nada fácil ante la arepa venezolana, que incluso tiene numerosos adeptos entre los mismos peruanos.

“La verdad que está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela. El pan con chicharrón contra las arepas. Lo único que sé es que los dos son increíblemente buenos”, dijo Ibai.

(Getty Images)

En las redes sociales, ya empezó el versus entre ambos países. Numerosos peruanos se volcaron al TikTok de Ibai para comentar “el pan con chicharrón es el más rico de todos”, “nuestro desayuno no tiene competencia” y “el Perú es clave”.

Muchos internautas venezolanos también apoyaron a la arepa y resaltaron su “gran sabor”. Aunque también hubo otros comentarios que de antemano daban por ganador a Perú, tras resaltar su gastronomía.

“Soy venezolana y estoy clara que va a ganar Perú. Venezuela llegó lejos” y “También soy venezolano, pero sé que va a ganar el Perú porque tiene unas de las mejores gastronomías“, fueron algunos de los comentarios en las plataforma digitales del steamer español.

Respaldo total

El pan con chicharrón cuenta con el respaldo tanto de la ciudadanía como de diversas entidades y autoridades. En Lima, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Asociación Peruana de Porcicultores llevaron a cabo una campaña donde los primeros cien visitantes de una conocida chicharronería recibieron gratuitamente pan con chicharrón y café como desayuno. Esta actividad tuvo el objetivo de motivar la participación electoral y destacar la relevancia del cerdo peruano en la cocina del país.

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó su respaldo a este tradicional platillo, considerándolo junto al tamal como una “dupla ganadora”. Por medio de un video en TikTok, instó a la población a votar en las plataformas digitales para ubicar a Perú en la cima de la gastronomía popular.