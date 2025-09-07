Perú

Martín Vizcarra asegura que Juan José Santivañez toma las decisiones en el Ejecutivo: “Es el presidente de la República”

El expresidente, tras recuperar su libertad, afirmó que el actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, estaría por encima del premier e incluso de la presidenta Dina Boluarte

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Martín Vizcarra asegura que Juan José Santivañez es "el que toma todas las decisiones de Gobierno". Fuente: Exitosa

El expresidente Martín Vizcarra generó controversia tras su reciente liberación al cuestionar abiertamente la estructura actual del Ejecutivo. En declaraciones desde Tacna, señaló que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estaría ejerciendo un poder superior incluso al de la presidenta Dina Boluarte y al del premier Eduardo Arana.

“Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de Gobierno. En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y está encima de Dina Boluarte”, afirmó a Exitosa desde el aeropuerto de Tacna. Con estas palabras, Vizcarra llamó la atención sobre lo que él percibe como la distribución real del poder dentro del Ejecutivo.

Estas afirmaciones se dieron luego de que Vizcarra recuperara su libertad el pasado 4 de septiembre, tras permanecer 20 días en prisión preventiva. La medida fue parte de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional.

La excarcelación se produjo cuando la Tercera Sala Penal Nacional revocó la orden del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, que había dispuesto su reclusión preventiva por presunto delito de cohecho pasivo propio. Esta decisión permitió que el exmandatario retomara su libertad y continuara con sus actividades fuera del penal.

Tras estos hechos, Vizcarra reiteró su postura sobre el regreso de Santiváñez al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando la influencia que, según él, ejerce dentro del gobierno actual y su papel preponderante en la toma de decisiones.

“Que tengan temor del respaldo del pueblo”, afirma Vizcarra

En sus declaraciones, Vizcarra destacó que su fuerza política y legitimidad provienen del respaldo del pueblo. “Tengan temor del respaldo del pueblo, que de eso tengan temor, que el pueblo masivamente me respalda”, enfatizó, subrayando que se mantiene firme gracias a la confianza ciudadana.

Peru's former President Martin Vizcarra
Peru's former President Martin Vizcarra waves to supporters after an appeals chamber ordered his release from pre-trial detention, where he had been held pending trial for allegedly taking bribes while he was governor more than a decade ago, in Lima, Peru, September 4, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

El expresidente aseguró que, tras su excarcelación, continúa recibiendo el apoyo de la población, lo que le permite mantenerse firme y seguro en su postura frente a los procesos legales y declaraciones en su contra. En sus palabras, este respaldo es lo que realmente le da fuerza y legitimidad.

Vizcarra asegura que no ha cometido “ningún delito”

El exmandatario aseguró que no ha cometido ningún delito, pese a las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua. “Nunca voy a rehuir, porque yo he dicho que está clarísimo que yo no he cometido ningún delito y por eso damos cara a la justicia”, expresó.

Añadió que nunca utilizará alternativas como huir o evadir la justicia, porque eso sería, en sus palabras, traicionar la confianza del pueblo que lo respalda. “Pero además, yo nunca voy a usar la alternativa de poder evadir a la justicia, huir, porque eso sería traicionar la confianza del pueblo que tiene conmigo”, insistió Vizcarra.

El expresidente recordó que desde su salida de la presidencia en noviembre de 2020 se han generado rumores sobre supuestas fugas, los cuales calificó de infundados.

Martín Vizcarra deberá cumplir estrictas
Martín Vizcarra deberá cumplir estrictas normas de conducta luego de librarse de la prisión preventiva

“Desde que yo salí de la presidencia, desde el día siguiente que salí de la presidencia, estamos hablando en el mes de noviembre del año 2020, decían que me iba a fugar. Ya estamos en 2025 y siguen con la misma cantaleta. Ya, pues, cambien de teoría.”, concluyó, reafirmando su determinación de permanecer dentro del marco legal y de dar la cara ante la justicia en todo momento.

Vizcarra revela que Castillo le invitó una “frutita”

Durante una reciente transmisión en su cuenta de TikTok, Martín Vizcarra sorprendió al relatar cómo fue recibido por el expresidente Pedro Castillo en el centro penitenciario donde ambos estuvieron recluidos. A pesar de las acusaciones y cuestionamientos políticos, el expresidente destacó la cordialidad y sencillez del exmandatario cajamarquino.

El exjefe de Estado, investigado por presuntamente recbir millonarías coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua, contó en redes sociales como fue recibido por el golpista Pedro Castillo en el penal Barbadillo. (Crédito: X/@melrodr68987891)

“Con Toledo casi no he conversado. Con quien sí nos hemos dado un tiempito para conversar es con Pedro Castillo. Pedro Castillo, ya pues como lo conocemos, bien campechano y bien bonachón”, contó Vizcarra, resaltando la actitud cercana de quien fuera destituido y encarcelado por intentar quebrar el orden constitucional.

El exmandatario también subrayó los gestos de cortesía que Castillo tuvo desde el primer momento. “Yo cuando recién llegué tuvo detalles... Yo llegaba, o sea, en shock, ¿no? Y detallitos que te invite una frutita... Detalles que muestran, independientemente que haya hecho un buen o mal gobierno, te mete el don de gente, la persona que uno es, ¿no?”, expresó Vizcarra, enfatizando que durante su estadía primó el respeto mutuo entre los internos.

Temas Relacionados

Martín VizcarraJuan José SantiváñezDina BoluarteGobierno peruanoperu-politica

Más Noticias

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

El futbolista festejó fichaje en La Molina con su familia, pero Magaly recordó el escándalo con Olenka Mejía.

Piero Quispe y Cielo Berríos

Rafael López Aliaga niega injerencia en la remoción de Silvana Carrión y afirma que le pidió defender al Perú: “Esta señorita se negaba”

La exprocuradora del caso Lava Jato acusó al alcalde de Lima de ejercer presiones y de promover su destitución tras negarse a aceptar un procedimiento de Discovery en EE.UU. vinculado a Rutas de Lima

Rafael López Aliaga niega injerencia

Reniec atenderá todos los domingos: ¿Hasta cuándo y en qué sede?

Ciudadanos deben actualizar sus datos antes del cierre del Padrón Electoral de 2026, que se ajustará a las reformas en la identificación nacional

Reniec atenderá todos los domingos:

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

El chef tacneño compartió sus impresiones tras degustar la carta de Fumanchú y, si bien elogió lo agradable de las comidas, destacó diferencias con los sabores tradicionales, mientras el influencer iOA celebró los comentarios y avivó la polémica en plataformas digitales

Giacomo Bocchio lanza crítica al

Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral para personas con secundaria y estudiantes técnicos

En septiembre de 2025, esta entidad ha lanzado un concurso público con 21 puestos para fiscalizadores y un supervisor de campo. Los sueldos oscilan entre los S/ 2.000 y los S/ 2.700

Municipalidad de San Martín de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Atentado contra la prensa: Procuraduría

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Si Betssy Chávez quiere salir de Lima, antes tendrá que pedir autorización al PJ

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

ENTRETENIMIENTO

Piero Quispe y Cielo Berríos

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

DEPORTES

Campeón peruano en España: Ignacio

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV