Inicia construcción de nuevo hospital en SJL: Minsa asegura que proyecto estará listo en 800 días

Ministro de Salud, César Vásquez, colocó primera piedra de nuevo hospital. (Foto: Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) dio inicio a la construcción del Hospital Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado de Lima. La ceremonia de colocación de la primera piedra fue encabezada por el titular del sector, César Vásquez Sánchez, quien aseguró que el proyecto se ejecutará en un plazo de 800 días.

Con una inversión superior a S/ 356 millones, el hospital busca reducir la brecha en infraestructura sanitaria y garantizar atención a más de 56.000 vecinos de Lima centro. Según informó el Minsa, el diseño del establecimiento será sismo-resistente y contará con tecnología de última generación.

El futuro centro de salud dispondrá de consultorios médicos y no médicos, áreas de emergencia, hospitalización, salas de operaciones y parto, además de dos ambulancias y más de 100 camas hospitalarias.

“Vamos a darle solución al problema del hospital III-1 de San Juan de Lurigancho, porque esta obra se concretará de todas maneras. Es injusto que el distrito más poblado del Perú no cuente con hospitales de calidad. Por eso reafirmamos nuestro compromiso de que San Juan de Lurigancho tendrá dos hospitales modernos, con equipamiento de primer nivel”, señaló el ministro Vásquez durante la ceremonia.

El alcalde distrital, Jesús Maldonado, participó en el evento y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno central: “Venimos coordinando con el Minsa en favor de acercar los servicios a nuestros vecinos”, expresó.

El nuevo Hospital Enrique Montenegro beneficiará a más de 56.000 personas de Lima centro, ofreciendo atención médica oportuna y de calidad. (Foto: Andina)

Compromiso del Ejecutivo y destrabe de obras

El ministro de Salud destacó que el destrabe de obras paralizadas es una prioridad. “Encontramos 57 obras paralizadas, muchas durante 8, 10 o hasta 15 años. La población había perdido la confianza en sus autoridades de salud. Esos hospitales estaban en juicios y arbitrajes; pero asumimos el reto y hoy todos cuentan con una hoja de ruta clara”, indicó Vásquez.

El titular del sector señaló además que se han destinado más de S/ 2,000 millones en infraestructura sanitaria en Cusco, y recordó que el Hospital Antonio Lorena se pondrá en funcionamiento luego de más de 15 años de espera.

Hace un par de años, en una actividad oficial en el distrito, la presidenta Dina Boluarte planteó que su gobierno iba a dejar encaminado la construcción de un hospital en San Juan de Lurigancho. En su momento, la mandataria solicitó al municipio apoyo para asegurar el terreno y avanzar con la elaboración del expediente técnico.

“Ya tenemos presupuesto para el expediente técnico, pero sin terreno no podemos avanzar. Por eso decimos que los municipios son nuestros brazos articuladores”, explicó la jefa de Estado en una actividad pública.

Boluarte también subrayó que la meta era dejar un avance concreto en SJL: “Si no ponemos la primera piedra, hagamos que el terreno esté saneado. Que sirva para los miles de personas que viven en San Juan de Lurigancho”, afirmó.

Con el inicio de la construcción del Hospital Enrique Montenegro, San Juan de Lurigancho se perfila a contar con dos hospitales modernos en los próximos años, lo que representa un avance significativo en la atención médica para el distrito más poblado del país.