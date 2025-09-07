Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’: “Sí canta bien, me ha estudiado”

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’: “Sí canta bien y le da su toquecito de imitarme”. Video: Yo Soy / Latina

La reciente participación de Marlon Ugaz en el programa 'Yo Soy’, donde interpretó a Bryan Arámbulo, generó un notable impacto tanto en el jurado como en el propio artista original.

La reacción de Bryan Arámbulo ante la imitación no tardó en viralizarse, destacando la calidad interpretativa del joven concursante. “Sí, sí canta bien, canta espectacular y lo hace bien. Y ahí le da su toquecito de imitarme”, afirmó Bryan Arámbulo al escuchar la audición, resaltando la destreza de Marlon Ugaz para captar los matices de su estilo.

Durante el casting en vivo, el jurado evaluó con atención la presentación y le dio el paso a una siguiente fase, aunque le indicaron que debe afinar algunos detalles.

Ricardo Morán, uno de los jurados, señaló: “Creo que haces una imitación bastante correcta, pero técnicamente hay algunos temas que solucionar. Los agudos de Bryan son naturales, no es que tú no llegues, pero falta técnica. Yo voy a decir que sí. Quiero verte corregir estas cosas”.

Esta recomendación dejó ver que el imitador tenía potencial, pero que debe subsanar los desafíos técnicos que implica reproducir la voz de Bryan Arámbulo. El propio cantante, al analizar la actuación, reconoció detalles que lo sorprendieron: “Excelente. Por ahí una que otra, como que me hace dudar. Hasta la delicadeza, todo. Sí la hace, yo creo que sí la hace”.

Usuarios elogian los comentarios de Bryan Arámbulo hacia su imitador en 'Yo Soy'.

La observación de Bryan Arámbulo no se limitó a la voz, sino que abarcó la puesta en escena: “Hasta los zapatitos, toda la vestimenta, todo. (Canta con feeling, con sentimiento) Sí, eso es lo importante, que cante con sentimiento, así que sí lo hace, lo hace muy bien”.

El artista también valoró el compromiso del imitador con el personaje: “Se mete mucho en el personaje, me ha estudiado bien”, dijo el cantante bastante sorprendido.

Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes aspiran a seguir sus pasos: “El consejo que yo les daría, chicos, a todos los que están invitándome es que por más comentario que no les haga pasar a las siguientes galas, siempre persistan por sus sueños, sigan todavía luchando por sus sueños”.

La reacción de Bryan Arámbulo fue recibida con elogios en redes sociales, donde usuarios destacaron su humildad y recordaron su propio paso por ‘Yo Soy’.

Entre los comentarios más destacados, un usuario escribió: “Me acuerdo que un día él iba a imitar y le dijeron que no y ahora él es el imitado, la vida da muchas vueltas”. Otro añadió: “Y pensar que así empezó Bryan imitando a alguien y ahora lo imitan a él”. Un tercer mensaje resaltó: “Lindo gesto de tu parte Bryan siempre con tu gran humildad así los demás, éxitos para todos los que siguen por un sueño”.

¿Cómo fue el casting de Bryan Arámbulo en ‘Yo soy’ y a qué cantante imitó?

El ascenso de Bryan Arámbulo en la música tropical peruana ha estado marcado por episodios de superación y humildad, rasgos que él mismo reivindica al afirmar: “Soy supercampechano, nada con eso de la ‘botadera’”, según declaró hace unos años en el programa ‘Estás en todas’.

Su trayectoria, que lo llevó a ser conocido como el ‘Divo de la Cumbia’, comenzó mucho antes de alcanzar la fama, cuando a los 17 años enfrentó uno de los desafíos más duros de su vida. En 2013, Bryan Arámbulo se presentó al casting presencial de la sexta temporada de ‘Yo soy’, transmitida por Latina, en un momento en el que acababa de superar un cáncer de ganglios.

El propio cantante recordó ese periodo al relatar: “Me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas”, durante su participación en ‘La gran estrella’, el programa de Gisela Valcárcel. Tras haber sido diagnosticado con un tumor en el pecho, se sometió a 18 quimioterapias antes de intentar abrirse paso en el mundo del espectáculo.

En el escenario de ‘Yo soy’, Bryan Arámbulo sorprendió al jurado al anunciar que imitaría a Annette Moreno, cantante estadounidense galardonada con el Grammy Latino 2003 en la categoría Álbum cristiano en español por ‘Un ángel llora’.

Bryan Arámbulo: La vez que participó en 'Yo Soy' imitando a Annette Moreno. Video: Yo Soy

Para su audición, eligió interpretar ‘Jardín de rosas’, tema incluido en el álbum Rojo (2001). La reacción de los jueces fue dispar. Ricardo Morán expresó sus reservas al señalar: “Annette Moreno es una mujer grande, tiene 40 años y canta música cristiana en Estados Unidos. Yo te veo a ti y te veo cantar bien, con una voz muy interesante, pero la distancia es muy grande entre tú y Annette Moreno”.

Por su parte, Fernando Armas destacó la capacidad vocal del joven: “Eres virtuoso con la voz que le sacas a la cantante, y cómo llegas a ese registro”. A pesar de estos reconocimientos, ninguno de los tres jurados apoyó con su voto la continuidad de Bryan Arámbulo en el concurso.

El tiempo, sin embargo, transformó la relación de Bryan Arámbulo con el programa. En 2022, ‘Yo soy’ incluyó a dos imitadores del cantante, Antonio Cruz Mendoza y Jefferson Torres. Este último vivió un momento especial cuando el propio Bryan Arámbulo lo invitó a compartir escenario en un concierto en vivo.

Tras la experiencia, Jefferson Torres agradeció públicamente: “Muchas, muchas gracias, Bryan Arámbulo, por ser tan humilde, por ser excelente persona, por darme sobre todo la oportunidad de conocerte y sobre todo por ser tan lindo y bella persona conmigo. Gracias”.