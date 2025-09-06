Perú

Maura Sánchez: ¿quién es la empresaria dueña de la vivienda atentada en Trujillo por la minería ilegal?

La explosión de 30 cartuchos removió a los vecinos de Las Quintanas y volvió a enfocar la atención en el conflicto por el control de yacimientos de oro. Por su parte, la PNP señala que se trataría de organizaciones criminales que están perdiendo el control en Pataz ante los operativos

Clara Giraldo

Guerra entre mineros informales: quién es la dueña de la casa atentada en Trujillo| ATV

Una fuerte explosión destruyó una casa multifamiliar situada en la avenida Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, dejando daños materiales de consideración y poniendo en evidencia un nuevo episodio de violencia, el cual estaría relacionado con el conflicto minero en la región, según la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con el reporte del programa Ocurre Ahora, la detonación ocurrió tras la activación de 30 cartuchos de dinamita. El inmueble pertenece a Maura Sánchez Iparraguirre, una figura prominente del sector.

Durante la noche del incidente, vecinos de la zona reportaron explosiones y momentos de pánico, mientras los servicios de emergencia se desplazaron para atender la situación y resguardar a los residentes. La PNP detuvo a dos implicados, quien uno de ellos aseveró que le pagaron S/ 200 por realizar este acto delicuencial.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la onda expansiva destruyó paredes y mobiliario dentro del edificio afectado en Las Quintanas, sembrando el pánico entre los residentes. Foto: Composición Infobae Perúi

La hipótesis de las autoridades se acercan a que las bandas criminales estaría perdiendo poder en Pataz y buscando causar represalias en la ciudad tras los frecuentes operativos de la PNP, según señaló el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Carlos Llerena.

¿Quién es Maura Sánchez Iparraguirre?

La vivienda atacada figura en registros oficiales a nombre de Maura Sánchez Iparraguirre, empresaria vinculada a la exploración y explotación de minerales en Pataz, zona minera con antecedentes de violencia. La empresaria, según el citado medio, fue reconocida públicamente en 2020, año en el que recibió un galardón como representante destacada del mundo empresarial.

De acuerdo con ATV, Sánchez Iparraguirre es considerada una de las personas más poderosas dentro de la economía minera de Pataz, donde ha ampliado su influencia gracias a una red de negocios dedicados tanto a la extracción como al transporte de minerales. Se le atribuyen más de 40 propiedades inscritas a su nombre en registros públicos, incluidas viviendas, edificios, un hotel de lujo y canchas deportivas.

Maura Sánchez, quién es la empresaria dueña de la vivienda atentada en Trujillo y vinculada a la minería ilegal| Alonso Ramos/Oveja Negra (Composición Infobae Perú)

La empresaria y su hermano, Orlando Sánchez, también han sido mencionados en diferentes denuncias y acusaciones cruzadas originadas por el control de concesiones mineras. Esta situación habría generado fricciones con otros actores del rubro, exacerbando la disputa por los yacimientos y el procesamiento del oro.

Durante los periodos 2022 y 2023, Maura Sánchez fue denunciada hasta en cuatro ocasiones por representantes de la minera Poderosa, quien la acusa de apropiación y hurto de mineral en Pataz.

Entre 2023 y 2024, líderes del clan familiar Sánchez realizaron visitas reiteradas a altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Interior.

Se ha registrado otro atentado en Trujillo. Foto: Trujillano Que Se Respeta / Facebook

Asimismo, Roy La Rosa Toro Sánchez, hijo de Maura Sánchez, preside la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú, considerada como la organización gremial más poderosa de la minería informal en la zona. Imágenes difundidas muestran al dirigente exigiendo ampliaciones Reinfo.

La Rosa Toro ha negado su vínculo con la minería ilegal y señaló que “cumplen con todos los documentos requeridos”. Además, precisó que el atentado estuvo dirigido hacia él, porque mineros habrían intentado invadir un inmueble, lo que terminó en una balacera.

