Perú

Ingreso de extranjeros al Perú aumentó 6,7%: Chile, Estados Unidos y Colombia y Ecuador encabezan la lista de visitantes

De acuerdo a un informe del INEI, el flujo total de entradas y salidas internacionales de peruanos y extranjeros superó los 3,9 millones de movimientos

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Perú impidió el ingreso de
Perú impidió el ingreso de 900 extranjeros en el Aeropuerto Jorge Chávez - Migraciones

El Perú registró en el segundo trimestre de 2025 un incremento del 6,7% en el ingreso de extranjeros, alcanzando 1.054.451 movimientos migratorios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y con información de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El informe revela que el flujo total de entradas y salidas internacionales de peruanos y extranjeros superó los 3,9 millones de movimientos durante el mismo periodo. El comportamiento migratorio, de acuerdo con el reporte, presenta variaciones notables por nacionalidad, sexo y punto de entrada.

Según el boletín técnico de INEI, el 52,0% de los extranjeros que ingresaron a Perú en este periodo fueron hombres (548 mil 333) y el 48,0% mujeres (506.118). El ingreso femenino creció 7,5%, mientras que el masculino se elevó 5,9% respecto al mismo trimestre de 2024.

El repunte migratorio está vinculado tanto al turismo como a otros rubros de movilidad internacional. Se destaca que casi un tercio de los extranjeros que arribaron provienen de Chile, país que aporta el 32,3% del total de ingresos. Otros orígenes principales son Estados Unidos (13,8%), Colombia (9,1%), Ecuador (8,5%), Bolivia (6,9%), Brasil (5,8%), España (5,7%) y Panamá (4,5%). Estos ocho países concentran el 86,6% de los ingresos extranjeros a territorio peruano.

Migraciones prohíbe el ingreso a
Migraciones prohíbe el ingreso a extranjeros en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Migraciones)

Predomina el ingreso por el aeropuerto de Lima y crecen las salidas de peruanos

La estadística oficial coloca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como el punto de entrada líder, con 636 mil 143 movimientos registrados durante el trimestre. El segundo mayor volumen se concentra en el puesto fronterizo de Santa Rosa, en Tacna, con 254366 ingresos. Ambas sedes acompañan el 84,4% del total de movimientos de entrada de extranjeros.

Por grupos de edad, el grupo predominante en entradas extranjeras corresponde a personas de 30 a 59 años, que suman el 56,2% del total. Los adultos mayores representan el 19,1%, los jóvenes de 15 a 29 años alcanzan el 18,4%, y los menores de 15 años el 6,3%.

En paralelo, las salidas de extranjeros sumaron 1.032.986 movimientos en dicho periodo, una variación positiva del 6,2% frente al año anterior. De los viajeros que dejaron el país, el 52,2% son hombres y el 47,8% mujeres.

El comportamiento migratorio también refleja aumentos en las salidas de peruanos. INEI informa que entre abril y junio de 2025 se registraron 931.451 movimientos de salida de nacionales, cifra que implicó una subida del 8,5% respecto al año anterior. El 50,5% de quienes salieron fueron hombres y el 49,5% mujeres.

Migraciones prohíbe el ingreso a
Migraciones prohíbe el ingreso a extranjeros en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Migraciones)

Salidas internacionales de peruanos están dominadas por dos controles fronterizos

El reporte posiciona nuevamente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como el punto de salida más utilizado, con el 53,6% del total de movimientos de peruanos que partieron al exterior, seguido por Santa Rosa en Tacna, que concentró el 31,4%. Juntos reúnen el 85,0% de todas las salidas internacionales de ciudadanos peruanos.

Respecto a la composición etaria de las salidas nacionales, el 62,8% corresponde a personas de 30 a 59 años, el 16,6% a mayores de 60 años, el 16,2% a jóvenes entre 15 y 29 años, y el 4,4% a menores de 15.

El balance final del INEI indica que el flujo migratorio total en el Perú durante el segundo trimestre de 2025 ascendió a 3.927.589 movimientos, superando los niveles del año anterior en un 7,7%.

Temas Relacionados

MigracionesINEIExtranjeros en el Perúperu-noticias

Más Noticias

Consulta médica gratis para este 14 de septiembre: conoce el lugar y los servicios disponibles

Los asistentes a esta campaña de salud tendrán acceso a atenciones en diferentes especializaciones, entre ellas medicina interna, traumatología, psicología, nutrición, etc

Consulta médica gratis para este

Pronóstico del clima en Lima: este 6 de septiembre tendrá cielo nublado y temperaturas mínimas de 12 °C en estas zonas

Distritos como Ñaña y Chosica alcanzarán la máxima saturación de humedad durante la jornada

Pronóstico del clima en Lima:

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Turquía le ganó a Japón y obtuvo su clasificación a la final, y espera a su rival que saldrá del encuentro entre Italia vs Brasil.Conoce los detalles de los vibrantes encuentros

Programación de semifinales y final

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

El reencuentro de la presentadora y su expareja dejó momentos divertidos y recordó a los seguidores la relación pasada que tuvieron, mientras ambos promocionaban la nueva temporada de la serie “Luz de Luna”.

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

MEF promulgó reglamento de reforma de pensiones: Pensión mínima, aporte por consumo y más

AFP y ONP. Las nuevas reglas confirman la pensión mínima, fechas cuando entrará en vigencia el aporte por consumo y más

MEF promulgó reglamento de reforma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a alcalde de

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

Diego Bazán arremete contra general PNP por hackeo en la Dirección de Inteligencia: “No tienen sangre en la cara para negarlo”

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

DEPORTES

Programación de semifinales y final

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron