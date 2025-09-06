Perú

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Se trata de los periodistas de investigación Rodrigo Cruz de Latina y César Prado de IDL-Reporteros. En riesgo la reserva de las fuentes

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Rodrigo Cruz ha investigado de
Rodrigo Cruz ha investigado de cerca a Nicanor Boluarte, mientras que César Prado ha investigado la trama de corrupción de Patricia Benavides.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas de investigación Rodrigo Cruz de Punto Final y César Prado de IDL-Reporteros en el marco de una investigación contra ellos y la fiscal Marita Barreto. Dicha diligencia inició por los dichos del exasesor de Patricia Benavides, Miguel Girao, quien planeaba convertirse en testigo protegido.

La Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Centro accedió al pedido de la Procuraduría Anticorrupción, según la providencia del pasado 4 de setiembre. Ello no implica el levantamiento automático del secreto de las comunicaciones de Cruz y Prado. Esto tiene que ser ordenado por el Poder Judicial.

No obstante ello, el solo hecho de que se solicite dicha medida pone en riesgo la reserva de las fuentes, advirtió el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

"El IPYS no pretende que los periodistas sean intocables en el esclarecimiento de hechos de alguna investigación, sino que la actividad periodística tenga las garantías necesarias ante medidas que claramente afectan la reserva de sus fuentes", manifestó el gremio periodístico en un pronunciamiento.

Procuraduría Anticorrupción depende de la
Procuraduría Anticorrupción depende de la Procuraduría General del Estado. Foto: Andina

La cuestionada investigación

Según informó el IPYS, a los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado se les investiga junto a la fiscal Marita Barreto por el presunto delito de cohecho (sobornos).

“Girao dijo haber presenciado que Barreto pidió a Cruz informar en un sentido negativo sobre la entonces fiscal superior Delia Espinoza. Respecto de Prado, dijo haber presenciado afirmaciones de Barreto asegurando que el periodista atacaría a Delia Espinoza por su presunta vinculación con el clan Orellana. Pero el mismo Girao, ante la fiscalía, sostuvo que no vio en ello algún ilícito”, comunicó el IPYS.

Y agregó el gremio: “A juicio del IPYS, aun si estos hechos fueran ciertos (supuesto que es negado por los periodistas) no justifican que a Cruz y Prado se les haya abierto investigación por el presunto delito de cohecho activo (un intercambio ilícito de favores o prebendas). Menos aún justifica que les sea levantado el secreto de sus comunicaciones, como pretende la Procuraduría Anticorrupción, pedido que rechazamos”.

Rodrigo Cruz y César Prado
Rodrigo Cruz y César Prado son investigados junto a Marita Barreto. Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Rechazan amedrantamiento

El canal Latina mostró su más rotundo rechazo a la pretensión de la Procuraduría Anticorrupción y advirtió que la medida es inconstitucional, vulnera estándares de libertad de expresión y pone en riesgo el periodismo de investigación.

Además, el canal recordó que Rodrigo Cruz “es uno de los principales investigadores de las actividades de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte”. En efecto, el periodista reveló el caso Cofre, donde la mandataria habría facilitado la fuga de Vladimir Cerrón en el auto presidencial.

“En Latina Noticias vamos a seguir haciendo periodismo de investigación porque estamos al servicio de nuestro público, que necesita saber qué hacen las autoridades en el Perú. No nos vamos a callar porque solo decimos la verdad“, sentenciaron.

En tanto, las últimas investigaciones del periodista César Prado se centran en la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides desde las más altas esferas del Ministerio Público.

Temas Relacionados

Procuraduría AnticorrupciónLibertad de prensaRodrigo CruzCésar Pradoperu-politica

Más Noticias

OMS levanta la emergencia internacional por el virus mpox, pero señaló que la alerta sigue vigente

La entidad subrayó que los avances científicos y epidemiológicos han permitido comprender mejor cómo se transmite el virus, cuáles son los factores de riesgo y qué condiciones derivan en complicaciones graves

OMS levanta la emergencia internacional

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Walter y Javier Yaipén compartieron recordaron la polémica salida del cantante de cumbia en 2014 y el impacto que tuvo en la agrupación

Hermanos Yaipén revelan detalles de

¿Dios no proveerá?: conoce cómo manejar tus ahorros ante compras compulsivas y gastos hormiga

La especialista Isabel Sánchez Jugo explicó en que más del 80% de las compras son emocionales y compartió técnicas simples para frenar impulsos y gastos innecesarios

¿Dios no proveerá?: conoce cómo

Presidencia del Perú desafía a la Corte IDH: en comunicado oficial afirma que Ley de Amnistía es decisión soberana

El Ejecutivo rechazó la resolución de la Corte que declaró inaplicable la controversial norma, y anunció que evaluará la permanencia del país en el sistema interamericano de derechos humanos

Presidencia del Perú desafía a

Mujeres en Perú siguen enfrentando brecha salarial de 13% y obstáculos para alcanzar puestos de alta remuneración

La desigualdad de sueldos impacta la retención de talento femenino y la innovación, mientras sectores como banca y recursos humanos muestran avances gracias a políticas inclusivas y estructuras transparentes

Mujeres en Perú siguen enfrentando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si Betssy Chávez quiere salir

Si Betssy Chávez quiere salir de Lima, antes tendrá que pedir autorización al PJ

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Hermanos Yaipén revelan detalles de

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw le habría exigido para un dueto: “Pedía 45 000 soles”

DEPORTES

Campeón peruano en España: Ignacio

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV