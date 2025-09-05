Alfredo Benavides confirma que declaró sobre Andrés Hurtado ante Fiscalía: “Rompí mi amistad con él, espero que salga la verdad”

Alfredo Benavides declaró ante la Fiscalía en el marco de una investigación vinculada a Andrés Hurtad

El comediante Alfredo Benavides confirmó este jueves que acudió a declarar ante el Ministerio Público por un caso relacionado con el expresentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta prisión preventiva debido a una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

En una edición del pódcast de Magaly Medina, Benavides mencionó que compareció ante los fiscales, aunque no precisó la fecha. “Hace poco declaré por un tema que mencionó una tercera persona sobre mí, señalando que él había pedido un favor. Ya brindé mi testimonio en la Fiscalía”, afirmó.

Comentó que logró entender ciertas situaciones relacionadas con las acciones de Hurtado y recordó la cercanía que mantuvieron hasta antes de su ingreso al penal de Lurigancho, en septiembre de 2024. “Tenía mucha confianza con él, al punto que me llamaba a la una de la mañana para decirme ‘recógeme y vamos a comer un sanguchito’. Esa era nuestra rutina”, contó.

El humorista, también involucrado en una investigación por lavado de activos, reveló que el expresentador solía pedirle que le llevara pollo por las tardes. “Nuestra relación consistía en compartir momentos, lo cual me sorprendió. Él mantenía sus amistades muy cerradas. Imagino que tenía un mundo que no compartía con muchos”, agregó.

Benavides tuvo una relación cercana con Hurtado, pero la rompió tras descubrir que su nombre fue utilizado en hechos irregulares

Además, resaltó la habilidad de Hurtado para resolver problemas, aunque aclaró que no se refería a acciones ilícitas. “Era una persona que podía conversar con cualquiera (...) No temía a nada, pero creo que en realidad sí tenía miedo a algo, justamente lo que ahora enfrenta”.

Respecto al contacto con Hurtado en prisión, Benavides indicó que no lo ha visitado y que su amistad terminó. “Me enteré de varios hechos en los que usaron mi nombre. Por eso decidí cortar relación. Además, él no acepta visitas de nadie. Es público que no quiere recibir a nadie”, explicó.

Para finalizar, expresó su esperanza en que la investigación entregue resultados justos: “Confío en que la verdad salga a la luz, porque hay muchas personas que están presas injustamente”, concluyó.

Citaciones

El Ministerio Público ha citado al cómico Jorge Benavides, al futbolista Tiago Cantoro y a otras 19 personas en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a Hurtado, según la Unidad de Investigación de Canal N.

Los 21 convocados —entre ellos ciudadanos peruanos y extranjeros— deberán declarar ante las autoridades en los próximos días. Cantoro, jugador de Universitario de Deportes, responderá sobre su proceso de nacionalización ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, mientras que Benavides explicará la compra de un vehículo relacionado con el caso.

La defensa de Hurtado rechaza los cargos y busca el archivamiento del caso

También figura entre los citados Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, un medio creado como un canal paralelo al programa televisivo que conducía Hurtado con el objetivo de acercarlo a figuras del poder.

Altamirano, junto con su madre, empleó el magacín para establecer contactos de alto nivel y, aunque no logró la alcaldía de Surco en 2018, recibió más de 20 órdenes de servicio por un total superior a 250 mil soles en distintas municipalidades, cuyos alcaldes habían sido previamente reconocidos por la publicación.

El abogado Elio Riera, defensor del exconductor, manifestó a la televisora que busca el archivamiento del caso y cuestionó la calificación legal aplicada por el Ministerio Público. Afirmó que su patrocinado fue encarcelado por, presuntamente, haber favorecido a terceros en coordinación con la fiscal Elizabeth Peralta, también bajo prisión preventiva, aunque consideró que la hipótesis de una red de tráfico de influencias “no tiene sanción penal”.