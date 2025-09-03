Fiscalía cita a Jorge Benavides y al futbolista Tiago Cantoro por investigación de activos contra Andrés Hurtado

El Ministerio Público ha citado a 21 personas, entre ellas Jorge Benavides y Tiago Cantoro, en una investigación que involucra al exconductor Andrés Hurtado

El Ministerio Público ha citado al cómico Jorge Benavides, al futbolista Tiago Cantoro y a otras 19 personas en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada al exconductor de televisión Andrés Hurtado, actualmente recluido en el penal de Lurigancho.

Según un informe emitido este lunes por la Unidad de Investigación de Canal N, los 21 convocados —entre ellos ciudadanos peruanos y extranjeros— deberán declarar ante las autoridades en los próximos días.

Cantoro, jugador de Universitario de Deportes, responderá sobre su proceso de nacionalización ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, mientras que Benavides explicará la compra de un vehículo relacionado con el caso.

También figura entre los citados Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, un medio creado como un canal paralelo al programa televisivo que conducía Hurtado con el objetivo de acercarlo a figuras del poder.

Altamirano, junto con su madre, empleó el magacín para establecer contactos de alto nivel y, aunque no logró la alcaldía de Surco en 2018, recibió más de 20 órdenes de servicio por un total superior a 250 mil soles en distintas municipalidades, cuyos alcaldes habían sido previamente reconocidos por la publicación.

Según Cuarto Poder, diversas ceremonias celebradas en Panamá contaron con la presencia de Hurtado como coanfitrión. No solo asistieron autoridades locales; también participaron altos mandos policiales y figuras como Jorge Luis Ortiz Marreros, exfuncionario del gobierno de Dina Boluarte, quien viajó a ese país para recibir un reconocimiento. Tras obtener el galardón, Ortiz Marreros nombró a Altamirano como subprefecta de Asia.

El programa Beto A Saber reveló que los pasajes al país centroamericano fueron adquiridos en la agencia de viajes del propio Hurtado, empresa que hoy se encuentra bajo investigación fiscal.

El abogado Elio Riera, defensor del exconductor, manifestó a la televisora que busca el archivamiento del caso y cuestionó la calificación legal aplicada por el Ministerio Público. Afirmó que su patrocinado fue encarcelado por, presuntamente, haber favorecido a terceros en coordinación con la fiscal Elizabeth Peralta, también bajo prisión preventiva, aunque consideró que la hipótesis de una red de tráfico de influencias “no tiene sanción penal”.

Levantan secreto bancario

ElPoder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Hurtado, Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el confesor sincero Iván Siucho como parte de la investigación que la Fiscalía Suprema realiza por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y señaló que la medida es “idónea, necesaria y proporcional” para esclarecer las operaciones que se atribuyen a los investigados y descubrir posibles implicados.

El magistrado explicó en su resolución que “las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad”. Añadió que la información obtenida ayudará a determinar “si efectivamente existen movimientos bancarios que evidencien si los hechos imputados son reales”.