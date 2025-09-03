Perú

Fiscalía cita a Jorge Benavides y al futbolista Tiago Cantoro por investigación de activos contra Andrés Hurtado

En total, 21 personas han sido convocadas a declarar por la investigación que involucra al exconductor, acusado de formar parte de una red de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos

Por Luis Paucar

Guardar
El Ministerio Público ha citado
El Ministerio Público ha citado a 21 personas, entre ellas Jorge Benavides y Tiago Cantoro, en una investigación que involucra al exconductor Andrés Hurtado

El Ministerio Público ha citado al cómico Jorge Benavides, al futbolista Tiago Cantoro y a otras 19 personas en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada al exconductor de televisión Andrés Hurtado, actualmente recluido en el penal de Lurigancho.

Según un informe emitido este lunes por la Unidad de Investigación de Canal N, los 21 convocados —entre ellos ciudadanos peruanos y extranjeros— deberán declarar ante las autoridades en los próximos días.

Cantoro, jugador de Universitario de Deportes, responderá sobre su proceso de nacionalización ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, mientras que Benavides explicará la compra de un vehículo relacionado con el caso.

También figura entre los citados Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, un medio creado como un canal paralelo al programa televisivo que conducía Hurtado con el objetivo de acercarlo a figuras del poder.

Poder Judicial autoriza levantar secreto bancario y tributario de Andrés Hurtado | América TV

Altamirano, junto con su madre, empleó el magacín para establecer contactos de alto nivel y, aunque no logró la alcaldía de Surco en 2018, recibió más de 20 órdenes de servicio por un total superior a 250 mil soles en distintas municipalidades, cuyos alcaldes habían sido previamente reconocidos por la publicación.

Según Cuarto Poder, diversas ceremonias celebradas en Panamá contaron con la presencia de Hurtado como coanfitrión. No solo asistieron autoridades locales; también participaron altos mandos policiales y figuras como Jorge Luis Ortiz Marreros, exfuncionario del gobierno de Dina Boluarte, quien viajó a ese país para recibir un reconocimiento. Tras obtener el galardón, Ortiz Marreros nombró a Altamirano como subprefecta de Asia.

El programa Beto A Saber reveló que los pasajes al país centroamericano fueron adquiridos en la agencia de viajes del propio Hurtado, empresa que hoy se encuentra bajo investigación fiscal.

El abogado Elio Riera, defensor del exconductor, manifestó a la televisora que busca el archivamiento del caso y cuestionó la calificación legal aplicada por el Ministerio Público. Afirmó que su patrocinado fue encarcelado por, presuntamente, haber favorecido a terceros en coordinación con la fiscal Elizabeth Peralta, también bajo prisión preventiva, aunque consideró que la hipótesis de una red de tráfico de influencias “no tiene sanción penal”.

El abogado de Hurtado, Elio
El abogado de Hurtado, Elio Riera, pide el archivamiento del caso y sostiene que la acusación fiscal carece de sustento penal

Levantan secreto bancario

ElPoder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Hurtado, Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el confesor sincero Iván Siucho como parte de la investigación que la Fiscalía Suprema realiza por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y señaló que la medida es “idónea, necesaria y proporcional” para esclarecer las operaciones que se atribuyen a los investigados y descubrir posibles implicados.

El magistrado explicó en su resolución que “las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad”. Añadió que la información obtenida ayudará a determinar “si efectivamente existen movimientos bancarios que evidencien si los hechos imputados son reales”.

Temas Relacionados

Andrés HurtadoJorge BenavidesTiago Cantoroperu-noticiasMinisterio Público

Más Noticias

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Videos y fotografías nunca antes vistos fueron clave para que el primo de Jefferson Farfán recuperara su libertad, mientras el debate sobre su inocencia continúa

Imágenes inéditas que lograron la

Perú arrasa en matemáticas: tres niños ganan medallas de oro en certamen internacional en Canadá

El evento se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto y reunió a delegaciones de 14 países, donde los pequeños genios peruanos demostraron su capacidad para resolver complejos problemas matemáticos en tiempo récord

Perú arrasa en matemáticas: tres

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Ministerio Público develó que Hospital María Auxiliadora, al que fue trasladada la interna, estableció que la expremier no contaba con un diagnóstico de emergencia, por el que se le dio el alta respectiva

“Betssy Chávez presenta parámetros normales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

El ‘Maestrito’ inicia, oficialmente, su camino como seleccionador de los ‘halcones’ en un escenario de enorme calibre. Su debut será contra Irak, en el estadio Phnom Penh

Nolberto Solano demuestra optimismo con

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez? Desde el 25 de septiembre pagarás la tarifa adicional por realizar escala en el aeropuerto de Lima

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) confirmó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA). Los pasajeros en tránsito, tanto en vuelos nacionales como internacionales, serán los que deberán asumir este cobro una vez que entre en vigor

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Proponen declarar persona no

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Rulli en Perú: actor

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

DEPORTES

Piero Quispe, anunciado como flamante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”