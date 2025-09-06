Alfredo Benavides habla sobre su hijo mayor: “Quería que Giacomo sea diplomático”. Video: Pódcast Magaly Medina

La vida familiar de Alfredo Benavides ha estado marcada por una compleja red de relaciones y afectos, en la que sus hijos ocupan un lugar central. Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, el actor cómico expresó con orgullo los logros de sus descendientes, quienes han alcanzado notoriedad en el mundo del streaming con Zaca TV.

“Tengo tres hijos con María Fernanda Ubierna, uno con Saida Frage y uno con Ricky Tosso”, detalló Benavides, aclarando entre risas que el último no es su hijo biológico, sino Stefano Tosso, a quien considera como propio desde que era un niño.

La unión entre los cinco hijos de Alfredo Benavides

La relación con Stefano Tosso se forjó desde la infancia del joven, a pesar de que su padre biológico fue el fallecido actor Ricky Tosso. Benavides explicó que siempre respetó que Stefano mantuviera una comunicación con su padre Ricky, quien también era su amigo. Además, contó que Tosso se alegró cuando supo que él iniciaba una relación con María Fernanda Ubierna.

La familia se completa con Giacomo, Rafaella y Doménico, hijos de Benavides y Ubierna, quienes junto a su madre impulsan el éxito de Zaca TV. Además, el menor, Yamil Benavides, nació de la relación con Saida Frage.

La dinámica entre los hermanos, tanto biológicos como de crianza, es cercana y visible en redes sociales y reuniones familiares. “El otro día me enviaron una foto de todos juntos”, compartió Benavides con emoción, aunque reconoció que la relación entre sus hijos y Yamil es más estrecha que la que él mismo ha logrado construir con su hijo menor.

Alfredo Benavides celebra el éxito de sus hijos en Zaca TV, pero admite: “Quería que Giacomo sea diplomático” y que ninguno sea artista.

Afirmó que tiene la esperanza de que poco a poco la situación mejore y que ahora, que mantiene una relación cordial con la madre, se empiece a escribir una nueva historia de él como papá de Yamil y puedan acercarse más.

“Quería que sea diplomático”, reveló Alfredo Benavides sobre su hijo Giacomo

A pesar de la inclinación artística de sus hijos, Benavides admitió que su deseo inicial era otro. “Yo no quería que mis hijos sigan la carrera artística porque sé lo que viene detrás. O sé lo que hay cerca al ambiente artístico”, reveló el actor.

Además, explicó que su aspiración para su hijo mayor era distinta: “Yo quería que mi hijo sea diplomático. Yo lo metí a la PreCatólica (Pre PUCP) y a los dos meses me dijo que no, que quería estudiar arte. Ya pues, pasé la saliva y le dije que lo iba a apoyar en lo que él quisiera, que yo no tenía ningún problema”, recordó.

El camino de Giacomo Benavides hacia el arte estuvo influido por la figura de Ricky Tosso. “Ricky fue la persona que lo incentivó a que siga la impro, a que meta al ambiente artístico”, reconoció Benavides, quien finalmente aceptó la vocación de su hijo.

“Comenzó a estudiar en el IPP, Comunicaciones. Se graduó en el IPP y en realidad, como lo dice él en sus entrevistas, nunca agarró una cámara, nada, siempre se fue por el lado más artístico que de producción”, afirmó.

Alfredo Benavides habla sobre su hijo Doménico: “Era un gamer”. Video: Pódcast Magaly Medina

La memoria de su hermano fallecido, Christian Benavides, también se hace presente en la vida de Giacomo. “Mi hermano Cristian era tímido, pero era una persona extremadamente creativa y graciosa. Y eso lo hemos disfrutado los que hemos estado cerca de él”, evocó Benavides, para luego afirmar: “Yo veo en Giacomo a él. Sí, totalmente. Veo cosas de él. Lo veo a mi hermano en él”.

Alfredo Benavides orgulloso también de Doménico y Rafaella, y del éxito de Zaca TV

El talento artístico no es exclusivo de Giacomo. Sobre Doménico, su otro hijo, Benavides relató: “Doménico es un gamer. Habían hecho una firma de propietarios para sacarlo del edificio donde vivía por la bulla que hacía en las madrugadas jugando a eso. Claro, un gamer de verdad”, contó Benavides.

El actor, preocupado por la situación decidió hablar con su hijo. “Un día me preocupé porque prácticamente no estudiaba una profesión y un día lo senté y le dije: ‘Hijo, ven, quiero hablar contigo’. ‘Sí, papá’. Le dije: ‘¿Cómo es esos juegos que juegas?’”. Tras esa conversación, el actor reconoció el potencial de su hijo: “Me alegré un poquito y dije: ‘Por lo menos, hijo, a lo mejor vas a un campeonato de gamers’. Era mi ilusión. Hasta que Giacomo lo convoca a su programa y es el éxito que tienen ahora”.

Alfredo Benavides celebra a su hija Rafaella: "Es el cerebro detrás del éxito de Zaca TV”. Video: Pódcast Magaly Medina

El éxito de Zaca TV se debe, según Benavides, al esfuerzo y talento de sus hijos y de María Fernanda Ubierna. “Sí, mi hija Rafaella es la cabeza detrás del éxito de Zaca TV y María Fernanda es el cerebro total. Yo siempre sabía que María Fernanda tenía un talento en la parte de trabajar en producción con su papá mucho tiempo. Fue jefa de producción de ‘Risas y Salsa’. Y así Giacomo talento, Doménico talento, Rafaella el cerebro y María Fernanda la cabeza de todo”, afirmó con orgullo.

Sobre Rafaella, el actor añadió: “Rafaella es el cerebro de Zaca TV, pero yo en realidad no sé tanto. Es más, yo nunca he ido al estudio cuando eso estaba en vivo. Mi hija Rafaela estudió en la Toulouse, estudió arquitectura”. La creatividad y la inclinación artística parecen ser un rasgo común en la familia, como concluyó Magaly Medina durante la conversación: “Todos son creativos, todos le van por el lado artístico”.