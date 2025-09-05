Perú

Tragedia en Áncash: joven muere embestido por un toro y colapsa tribuna durante corrida en Chiquián

Robert Copertino Gabino, de 28 años, perdió la vida en el ruedo, mientras que decenas de pobladores entraron en pánico por la caída de una grada improvisada

Analí Espinoza

Un trágico accidente enmarcó las festividades patronales de Santa Rosa de Lima en Chiquián, provincia de Bolognesi, región Áncash. Durante una corrida de toros realizada en la plaza principal, un joven identificado como Robert Copertino Gabino, de 28 años, perdió la vida tras ingresar al ruedo como torero aficionado.

Según testigos, al intentar esquivar al toro, el joven perdió la capa y fue alcanzado por el animal, que lo embistió violentamente y lo arrastró por varios minutos. Gravemente herido, fue trasladado al centro de salud de Chiquián, donde se confirmó su fallecimiento a causa de un cuadro hemorrágico que derivó en un shock.

El hecho ocurrió la tarde del último martes 2 de septiembre y enlutó a toda la comunidad. El cuerpo del joven fue velado en el barrio Michay Alto, donde familiares y amigos se despidieron entre lágrimas. “Hermano, te recordaremos con un buen torero... hermano, me duele tu partida”, escribió Mary Copertino Gavino en sus redes sociales.

Mientras tanto, parte de la tribuna instalada para el espectáculo colapsó repentinamente, lo que generó pánico entre los asistentes. El derrumbe ocasionó una estampida que dejó a varias personas con lesiones leves.

“Son situaciones totalmente prevenibles. Uno es que nos generan luto, y otro es que colapsa el sistema de salud cuando hay heridos graves”, señaló el director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad, quien pidió mayor control de las autoridades locales y la intervención de Defensa Civil.

En Chiquián, los vecinos señalaron que no era la primera ocasión en que una corrida terminaba en desgracia. Recordaron que, año tras año, se producían incidentes por la ausencia de medidas de seguridad y la participación de aficionados frente a los toros. Aun así, las celebraciones patronales continuaban atrayendo a decenas de pobladores y visitantes.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y garantizar condiciones de seguridad en futuros eventos públicos de este tipo.

Sicarios asesinan a balazos a exrecluso en Áncash

En el asentamiento humano Costa Verde, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa (Áncash), sicarios asesinaron a balazos a John Richard Nicolás Ángeles, un exrecluso que se encontraba en plena vía pública. El ataque también alcanzó a Luis Changuaque Ñiquen, quien acompañaba a la víctima y resultó gravemente herido.

Changuaque Ñiquen fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde quedó internado bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

Al lugar del crimen llegaron peritos de criminalística, quienes hallaron más de diez casquillos de bala, lo que evidenciaba la violencia del ataque. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes y no descartó que se tratara de un ajuste de cuentas.

El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron cómo los sicarios perpetraron el asesinato en una zona concurrida y huyeron rápidamente. Las investigaciones policiales buscan identificar a los responsables y esclarecer los móviles detrás de este nuevo episodio de violencia en la región Áncash.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

