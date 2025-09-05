Indecopi advierte riesgo de falla en frenos de más de 500 vehículos de este modelo y marca

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que 507 vehículos Changan X7 Plus de los años 2024 y 2025, fabricados en China, podrían experimentar fallas en los calipers traseros de su sistema de frenado, lo que eleva el riesgo de accidentes.

El reporte responde a una comunicación de Derco Perú S.A., importador y distribuidor de la marca Changan, quien notificó a Indecopi sobre la necesidad de una revisión en estos automóviles. Según la información oficial, la posible falla involucra los calipers posteriores, componentes que integran el sistema de frenos, y afecta a las unidades vendidas en Perú durante los años 2024 y 2025.

El defecto descrito podría ocasionar la pérdida de control del vehículo y, con ello, incrementar el riesgo de colisión y daños tanto para los ocupantes como para terceros. Frente a este escenario, Indecopi ha solicitado a los propietarios que verifiquen si sus vehículos forman parte de la campaña de seguridad dispuesta por el proveedor. Los usuarios pueden ingresar su número de identificación vehicular (VIN) en la página web oficial https://derco.com.pe/campanadeseguridad/ o contactar a la empresa por vía telefónica al (01) 713 5050 y mediante el correo comunicate@derco.pe.

(Imagen referencial de Indecopi)

Detalles de la alerta y alcance del llamado a revisión

La alerta emitida involucra 507 vehículos Changan X7 Plus, tanto del modelo 2024 como del 2025. La totalidad de estos automóviles fue fabricada en China, identificando un lote específico que requiere inspección y posible ajuste de los calipers posteriores. Derco Perú S.A. tomó conocimiento de la situación y comunicó la advertencia a través de diferentes canales, incluido un llamado público en medios radiales y por su red de concesionarios Dercocenter.

La revisión técnica deberá realizarse en los servicios autorizados de la red Dercocenter, donde personal especializado evaluará cada vehículo incluido en el lote potencialmente defectuoso. El procedimiento tiene el objetivo de prevenir accidentes y preservar la seguridad de los usuarios y del entorno vial.

¿Qué hacer si se posee un Changan X7 Plus 2024 o 2025?

Indecopi exhortó a los propietarios a actuar con premura. “Es fundamental que los consumidores contacten con el distribuidor para confirmar si su unidad está involucrada”, indica la información oficial. En caso de verse afectados, los conductores deberán agendar una inspección técnica y, si corresponde, solicitar el reemplazo o ajuste de las piezas comprometidas que forman parte del sistema de frenos.

El riesgo señalado por Indecopi radica en que una anomalía en los calipers podría impedir el correcto funcionamiento de los frenos traseros, lo que afecta la capacidad de respuesta del vehículo y puede desembocar en pérdida de control durante la conducción. De acuerdo con la información difundida, el llamado es preventivo y busca minimizar posibles incidentes.

Foto: Gobierno del Perú

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tiene entre sus funciones la vigilancia sobre la idoneidad y seguridad de productos ofertados en el mercado nacional. Su Sistema de Alertas de Consumo difunde información sobre bienes que pueden representar riesgos no previstos para la seguridad, con datos proporcionados tanto por proveedores como por autoridades sectoriales.

Indecopi mantiene canales habilitados para consultas, denuncias y seguimientos de alertas; además, monitorea campañas de seguridad e inspecciones técnicas impulsadas por los proveedores para garantizar el bienestar de los usuarios.

Medidas adoptadas y contacto para los afectados

Derco Perú S.A. actúa como empresa responsable del retiro preventivo. El llamado incluye la revisión y, si es pertinente, el ajuste de las piezas señaladas sin costo alguno para el cliente. Además, facilita a los usuarios el acceso a información clara y mecanismos de consulta, priorizando la seguridad vial y la integridad de los consumidores.

La recomendación principal es canalizar cualquier duda o trámite a través de los medios oficiales, evitando circular con vehículos que no hayan sido revisados.

Para acceder a la información oficial sobre esta alerta, se puede consultar el resumen publicado por Indecopi en el siguiente enlace: https://t.ly/cULz1.