Perú y Catar evalúan cooperación energética con foco en el desarrollo del gas natural

El encuentro reunió al embajador peruano en Catar, Gonzalo Voto Bernales, y al secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Philip Mshelbila, para abordar oportunidades de cooperación energética. Foto: difusión

El Perú y Catar analizaron oportunidades de cooperación en materia energética, con especial énfasis en el desarrollo del sector gasífero. El diálogo se dio durante una reunión entre el embajador peruano en el Estado de Catar, Gonzalo Voto Bernales, y el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Philip Mshelbila.

El encuentro se centró en el intercambio de visiones sobre el rol del gas natural en la transición energética y en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre países productores. Ambas partes abordaron además oportunidades para ampliar la articulación institucional en el sector.

Reunión en la sede diplomática en Doha

La reunión se realizó en la sede de la misión diplomática del Perú en Doha, donde el secretario general del GECF expuso los principales objetivos de su gestión. Estos están orientados a consolidar al foro como una plataforma de diálogo, cooperación técnica e intercambio de información entre países exportadores de gas natural.

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Durante la sesión, también se presentaron líneas de trabajo vinculadas al análisis de los mercados energéticos globales. Se hizo énfasis en la importancia de fortalecer la seguridad del suministro y promover la coordinación entre los actores del sector.

El encuentro tuvo lugar en la sede diplomática peruana en Doha, donde el secretario general del GECF presentó las prioridades de su administración. Foto: Expedia

Rol del GECF en el mercado del gas natural

El secretario general del GECF destacó la relevancia de impulsar estudios sobre la evolución de los mercados energéticos. Asimismo, subrayó la necesidad de fomentar la cooperación en investigación, innovación y desarrollo sostenible dentro de la industria del gas natural.

Como parte de su exposición, presentó publicaciones y herramientas de análisis del organismo, entre ellas reportes de prospectiva, boletines estadísticos e informes sobre el mercado internacional del gas natural. Estos documentos son utilizados como referencia por gobiernos, especialistas y actores del sector energético.

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Visión del Perú sobre el gas natural

Por su parte, el embajador Voto Bernales resaltó la importancia del gas natural para la economía de Perú . En ese sentido, destacó al Proyecto Camisea como principal referente del desarrollo del sector en el país.

Asimismo, subrayó el aporte del gas natural a la matriz energética nacional, incluyendo su uso en la generación eléctrica, el abastecimiento residencial e industrial y el impulso del gas natural vehicular. También mencionó el potencial del sector para atraer nuevas inversiones en petroquímica y reforzar la seguridad energética.

El embajador Voto Bernales destacó el papel del gas natural en la economía peruana y señaló al Proyecto Camisea como principal referente del sector. Foto: Pluspetrol

Mayor participación del Perú en el GECF

Durante la reunión, el secretario general del GECF invitó al Perú a incrementar su nivel de participación dentro del organismo. La propuesta contempla pasar de la condición de observador a la de miembro pleno.

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Esta posibilidad fue abordada en el marco del interés compartido por fortalecer la integración energética. Ambas autoridades coincidieron en la relevancia de ampliar la cooperación institucional y técnica en el sector gasífero.

Cooperación técnica e intercambio de información

Finalmente, las partes coincidieron en la necesidad de profundizar los mecanismos de cooperación técnica entre Perú y la secretaría del GECF. Esto incluye el fortalecimiento del intercambio de información entre ambas instituciones.

También se planteó ampliar los programas de capacitación y promover una mayor articulación en temas vinculados al análisis del mercado energético. El objetivo común es consolidar una relación más estrecha en torno al desarrollo del gas natural y la seguridad energética.

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