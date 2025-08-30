Perú

Indecopi ahora demora más en registrar marcas, pero creará comisión para acelerar proceso

La entidad tiene cerca de 8 mil casos pendientes, pero promete que acelerará el registro y resolución de controversias

Edwin Montesinos Nolasco

El Indecopi ahora sesiona menos
El Indecopi ahora sesiona menos para atender registro de marcas, pero ya planean una medida para acelerar este proceso y acabar con los más de 8 mil proceso pendientes.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sido afectado en sus proceso. Según informa la entidad en diciembre de 2022, ya hace dos años y medio, se promulgó el Decreto Supremo N° 321-2022-EF, el cual ha causado una demora, especialmente, en la aprobación de registro de marcas.

Este Decreto Supremo redujo las sesiones de los órganos colegiados del Indecopi a solamente cuatro al mes, lo que ha afectado especialmente a la Comisión de Signos Distintivos, que antes contaba con veinte sesiones en ese mismo periodo. “Aunque en noviembre de 2024 el Congreso amplió ese límite a 10 sesiones mediante la Ley N° 6453/2023-CR, el crecimiento de la demanda y la complejidad técnica de los expedientes mantuvieron la acumulación de casos y el retraso en la emisión de resoluciones", apunta el Indecopi

Así, con el fin de contrarrestar los efectos causados tras la emisión del Decreto Supremo N° 321-2022-EF, así como para atender el incremento sostenido en los procedimientos relacionados con signos distintivos, el Indecopi anunció la creación de una Comisión Transitoria Excepcional. ¿Su principal objetivo? Resolver los cerca de 8 mil casos que actualmente se encuentran pendientes de pronunciamiento en la entidad.

Indecopi ha resuelto este años
Indecopi ha resuelto este años numerosos conflictos por marcas.

Indecopi acelerará registro de marcas

Según advierte la entidad el alto volumen de expedientes pendientes de resolverse obedece no solo al incremento de solicitudes de registro de marcas, que en lo que va del 2025 aumentó en más del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, sino también a la atención de controversias por uso indebido de marcas, así como oposiciones, disputas e infracciones vinculadas a signos distintivos.

Para eso, se creará la Comisión Transitoria Excepcional. “Este órgano colegiado funcionará durante un periodo de dos años y permitirá no sólo la resolución de casos pendientes, sino también la reducción de los plazos de atención, que son de 180 días hábiles de acuerdo a ley. La medida beneficiará a emprendedores, empresarios y usuarios en general que buscan proteger sus marcas e impedir usos indebidos en el mercado”, anunció la entidad.

También revelaron que esta comisión transitoria que estará integrada por cuatro especialistas de reconocida trayectoria y funcionará con recursos propios de la institución. “La instalación de este órgano excepcional reafirma el compromiso del Indecopi con la protección de la creatividad, la innovación y el emprendimiento en el país”, añadieron.

Indecopi recibe 108 pedidos de
Indecopi recibe 108 pedidos de registro de marca y algunos fueron aceptados.

Indecopi impulsa otras medidas

De igual manera, la entidad señaldo que el curso virtual “Protección al consumidor y a la propiedad intelectual”, impulsado por el plan de trabajo Indecopi Educa, en alianza con el Ministerio de Educación, viene transformando la manera en que los maestros abordan estos temas en sus aulas.

“Un ejemplo de ello es el de Sandra Dianderas Reátegui, docente de la Institución Educativa N.° 0392, en Independencia, quien motivada por las preguntas de sus estudiantes de inicial sobre consumo responsable aplicó lo aprendido en el curso para crear el proyecto ‘La bodeguita de Doña María’“, apuntaron.

Así, anunciaron que el curso virtual ‘Protección al consumidor y a la propiedad intelectual’ regresa este 2025 y estará disponible del 3 de septiembre al 20 de octubre, en modalidad totalmente virtual. Con una duración de 80 horas lectivas, está dirigido a docentes de Educación Básica de todos los niveles y áreas. Los participantes reciben formación en derechos y mecanismos de protección al consumidor, así como herramientas en propiedad intelectual aplicadas al registro de derechos de autor, signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, entre otros temas relevantes.

