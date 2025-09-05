Perú

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad

La pareja confirma que celebrará una ceremonia simbólica en altamar y un matrimonio civil en Perú, mientras responden a los comentarios por los 24 años que tienen de diferencia

Cecilia Arias

Cecilia Arias

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái. Video: Magaly TV La Firme.

La relación entre Fiorella Rodríguez y Iván Micol ha desafiado las convenciones de la farándula peruana, consolidándose como una de las historias de amor más comentadas del espectáculo. La confirmación de su próxima boda en un crucero por Dubái ha generado gran expectativa, especialmente tras la revelación de la pedida de mano, un hecho que la propia Magaly Medina calificó como sorprendente.

La ‘Amistad’, sí, Fiorella Rodríguez, se nos casa. Pensar que había algunas incrédulas como yo, porque yo soy bastante incrédula con estas historias de amor con este españolito, Iván Micol. Ya con él, sí, le pidió matrimonio, le dio el anillo, pero sí, se van a casar", comentó Medina.

La conductora de espectáculos añadió: “Increíble que en estos tiempos una relación haya sobrevivido así, calladito, no más. Ahora resulta que están pensando irse en un crucero por Dubái y casarse ahí”, expresó Medina en su programa, subrayando la discreción con la que la pareja ha manejado su vínculo.

El inicio de este romance se remonta a agosto de 2022, cuando Micol contactó a Rodríguez a través de Instagram, en un momento en que ella acababa de finalizar una relación anterior.

El propio modelo español relató cómo surgió el primer acercamiento: “No sé, yo un día por Instagram vi su foto y, pues, me quedé un rato mirándola. Decidí entrar, le contacté y tal, no sabía que tenía pareja. Pasó el tiempo y volvimos a contactarnos”, recordó Micol durante una entrevista con Magaly Medina.

Fiorella Rodríguez e Iván Micol cuentan cómo se conocieron y cómo se dio su historia de amor. Video: Magaly TV La Firme

Fiorella y Micol responden ante los cuestionamientos por los 24 años de diferencia que tienen

La conexión virtual se transformó rápidamente en una relación sólida, marcada por videollamadas diarias en las que compartían actividades cotidianas y presentaban a sus familias a través de la pantalla.

La convivencia se formalizó en 2023, cuando Micol se mudó a Perú para vivir junto a Rodríguez y la hija de la exconductora, quien tiene casi la misma edad que el novio de su madre. “Todos juntos en un dúplex miraflorino mientras le conseguía espacio en el mundo del modelaje a su colágeno”, relató el informe presentado en el programa de Medina.

La diferencia de edad, de 24 años, ha sido un tema recurrente en la opinión pública, pero para Rodríguez no representa un obstáculo. “Mi padre le lleva a mi mami veinte años. En mi familia, de pronto por eso cuando me preguntan el impacto de la edad y tal, que lo sé, es un impacto alto, nunca, yo no he crecido con ese impacto alto por el tema de la diferencia de edad”, explicó la actriz, normalizando este tipo de relaciones en su entorno familiar.

Fiorella y Micol responden ante los cuestionamientos por los 24 años de diferencia que tienen. Video: Magaly TV La Firme

Fiorella Rodríguez responde a Magaly tras cuestionar relación con Iván Micol: “¡Tan acabada no estoy!"

El flechazo inicial entre ambos fue inmediato, según relató Micol en el set de ‘Magaly TV La Firme’. “La conexión fue muy bonita”, afirmó el modelo, quien confesó que desde el primer momento sintió una afinidad especial con Rodríguez. “El amor no depende del tiempo, depende de la conexión que tengas con esa persona. Y si con esa persona has encontrado algo, ¿por qué no expresarlo y vivirlo felizmente?”, reflexionó Micol sobre el sentido de su relación.

Durante la entrevista, Magaly Medina cuestionó a Micol sobre el primer impacto que tuvo al ver a Rodríguez en redes sociales, a lo que el español respondió: “Porque como nuestros perfiles son similares de moda y me salió su publicación y dije ‘uy, qué guapa’”.

La conversación derivó en un intercambio humorístico cuando Medina insinuó el uso de filtros en las fotos de la exconductora, a lo que Rodríguez replicó con picardía: “Pero me estás mirando de cerca compañera. ¡Tan acabada no estoy, qué te pasa! Tengo lo mío compañera, tengo mi gracia”, defendió la actriz, provocando risas en el set.

Las bodas que tendrán Fiorella Rodríguez e Iván Micol

La pareja ha dejado claro que su boda tendrá dos momentos: una ceremonia simbólica en un crucero por Dubái y una unión legal en Perú, oficiada por la amiga de la familia Marisol Pérez Tello.

Las bodas que tendrá Fiorella Rodríguez con Iván Micol. Video: Magaly TV La Firme

Lo cierto es que acá sí nos casamos con Marisol Pérez Tello, que es una de nuestras mejores amigas, nos va a casar ella acá. Sus documentos ya están viniendo, nos vamos a casar formalmente acá fin de año”, confirmó Rodríguez.

Sobre la imposibilidad de oficializar el matrimonio en altamar, Micol expresó su deseo de formalizar la unión: “En el crucero no se podía de forma oficial. Es simbólico. Quiero casarme de verdad… Te pediré matrimonio por todas partes de mundo”, aseguró el modelo, a lo que Rodríguez respondió: “Y yo te diré que sí mil veces”.

