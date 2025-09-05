Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

La abogada Silvana Carrión fue removida del cargo de procuradora ad hoc del caso Lava Jato tras más de 5 años al frente de este despacho. Así lo decidió el Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado en la sesión de hoy viernes 5 de setiembre.

La remoción es por la causal de “pérdida de confianza”, pese a que la gestión de Carrión ha logrado el cobro de más de 310 millones de soles a favor del Estado como reparación civil en sentencias por la trama de corrupción de Odebrecht. En total hay 1.500 millones de soles en reparaciones civiles con sentencia firme.

Silvana Carrión siempre ha estado en la mira de un sector político, pero dichas presiones se intensificaron cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó públicamente su destitución por cuestionar la acción legal que la Municipalidad de Lima inició contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima, en Estados Unidos.

En total han sido 3 oficios que envió López Aliaga al Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, los mismos que fueron aceptados en la sesión de hoy.

La decisión, trascendió, fue por unanimidad, con los votos de la procuradora general del Estado, María Caruajulca; el representante de la Contraloría, Eduardo Guardia Yzaguirre; y el representante del Ministerio de Justicia, Juan Cavero Lozano. Este último fue recientemente designado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Noticia en desarrollo...