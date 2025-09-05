Perú

Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado accede al pedido del alcalde de Lima pese a que Renovación Popular es investigado por los aportes de Odebrecht

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar

La abogada Silvana Carrión fue removida del cargo de procuradora ad hoc del caso Lava Jato tras más de 5 años al frente de este despacho. Así lo decidió el Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado en la sesión de hoy viernes 5 de setiembre.

La remoción es por la causal de “pérdida de confianza”, pese a que la gestión de Carrión ha logrado el cobro de más de 310 millones de soles a favor del Estado como reparación civil en sentencias por la trama de corrupción de Odebrecht. En total hay 1.500 millones de soles en reparaciones civiles con sentencia firme.

Silvana Carrión siempre ha estado en la mira de un sector político, pero dichas presiones se intensificaron cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó públicamente su destitución por cuestionar la acción legal que la Municipalidad de Lima inició contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima, en Estados Unidos.

En total han sido 3 oficios que envió López Aliaga al Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, los mismos que fueron aceptados en la sesión de hoy.

La decisión, trascendió, fue por unanimidad, con los votos de la procuradora general del Estado, María Caruajulca; el representante de la Contraloría, Eduardo Guardia Yzaguirre; y el representante del Ministerio de Justicia, Juan Cavero Lozano. Este último fue recientemente designado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Silvana CarriónRafael López AliagaOdebrechtProcuraduría General del Estadoperu-politica

Más Noticias

Crecen los emprendimientos juveniles en Perú en medio de la alta tasa de desempleo y la informalidad laboral

La mitad de los nuevos negocios están en manos de jóvenes, pero el 71 % de la población ocupada sigue en la informalidad y con pocas perspectivas de estabilidad

Crecen los emprendimientos juveniles en

Ibai tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026: “Lo que importa es que el pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos”

El 3-0 se repitió en contra de Perú, Bolivia, Venezuela y Chile, aunque sus desayunos siguen dando pelea en un torneo que ha captado la atención de millones en redes

Ibai tras la eliminación de

Precio del dólar con nueva caída: Así cerró el tipo de cambio hoy 5 de septiembre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con nueva

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Personas afectadas por publicidad solicitaron a las universidades que dejen de contactarlos, pero estas comunicaciones continuaron

Sancionan a la PUCP y

José Jerí dice que retiro AFP “no es prudente”, pero firmó proyecto por las 4 UIT

¿Cambió de opinión? El presidente del Congreso se pronunció en contra del retiro AFP, pero en abril firmó el proyecto de su bancada que busca justamente eso

José Jerí dice que retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la PUCP y

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Corte IDH ratifica que Ley de Amnistía en Perú es inaplicable por violar la Convención Americana

César Acuña exige Estado de sitio y que las Fuerzas Armadas tomen el control en Trujillo tras tercer atentado con explosivos

Congreso aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban 3.300 soles de pensión

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo reaparece en ‘América

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla

DEPORTES

Alan Cantero y su firme

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión