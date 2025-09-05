Cofopri lanza campaña de empadronamiento en Arequipa: todo sobre el proceso en Cerro Colorado

Cofopri inició el empadronamiento gratuito de lotes en Cerro Colorado, Arequipa. - Crédito: Difusión

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) lanzó el empadronamiento de 477 lotes urbanos en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, bajo el marco de la campaña nacional “Lote empadronado, por el título anhelado”. Esta acción pretende abrir el acceso a la titulación de predios para más de 1.800 habitantes del asentamiento humano Las Lomas de Cerro Colorado sector GR AQP, generando condiciones para que formalicen legalmente la posesión de sus terrenos.

Por este motivo, brigadistas de Cofopri realizan visitas a los predios seleccionados en el área, con el objetivo de recolectar información relevante y comprobar la ocupación real, así como validar la documentación de los posibles beneficiarios. Los pobladores deben mostrar a los empadronadores su Documento Nacional de Identidad (DNI), junto con cualquier prueba que respalde la posesión continuada del predio como constancias de antigüedad, recibos de servicios públicos o contratos.

Brigadistas visitan predios casa por casa para validar la ocupación y la documentación. - Crédito: Difusión

A lo largo de este proceso, que finalizará el miércoles 10 de septiembre, Cofopri enfatizó que no se debe realizar ningún pago por el trámite. La entidad recordó que ninguno de sus funcionarios está autorizado a solicitar dinero ni contraprestaciones de ningún tipo durante las visitas. Ante cualquier anomalía o sospecha, los ciudadanos pueden informarse o denunciar incidentes a través de la línea gratuita 0800-28028.

Qué es Cofopri

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es una institución estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Su función central es impulsar procesos de empadronamiento, saneamiento físico-legal y titulación de predios urbanos que se encuentran en situación informal. Esta labor facilita que más personas accedan de manera efectiva a la plena titularidad de sus lotes y gocen de garantías legales sobre su propiedad.

La entidad opera en diversas localidades del país, priorizando zonas donde existen históricos problemas de ocupación y ausencia de títulos legales. Con ese enfoque, brinda asesoría, realiza campañas informativas y ejecuta operativos masivos para empadronar y titular propiedades que carecen de reconocimiento formal ante las autoridades registrales.

Un brigadista de Cofopri informa a una vecina de Cerro Colorado sobre el proceso de empadronamiento gratuito para acceder al título de propiedad. - Crédito: Difusión

Cómo acceder a la campaña de empadronamiento

Para formar parte de la campaña de empadronamiento, es fundamental residir dentro de los sectores seleccionados para la regularización. Las personas interesadas deben recibir a los empadronadores en sus domicilios y suministrar la documentación necesaria, como el DNI, junto con certificados, recibos y otros medios que demuestren la posesión y la antigüedad del lote.

El proceso es gratuito, y la recomendación oficial es no entregar dinero ni documentos originales a los brigadistas, quienes portan identificación visible y están debidamente acreditados. Cofopri desarrolla jornadas informativas y coloca información sobre calendarios y zonas de visita en puntos estratégicos del distrito. Aquellos que requieran más detalles pueden contactarse mediante la línea 0800-28028 o acudir a las oficinas distritales de la entidad.

Cofopri recuerda que el trámite no requiere pagos ni entrega de documentos originales. - Crédito: Difusión

Cómo tramitar tu título de propiedad

El trámite para obtener el título de propiedad inicia con la verificación de datos recabados durante el empadronamiento. Cofopri evalúa la información y determina si el ocupante cumple con los requisitos legales de posesión y permanencia exigidos. En caso de validarse los datos, se procede a la elaboración del expediente técnico, que incluye informes de ubicación, planos y antecedentes de ocupación.

Posteriormente, se gestiona la inscripción del lote en la zona registral correspondiente. El beneficiario es notificado sobre los avances del procedimiento y, una vez culminadas las etapas técnicas y legales, recibe el título de propiedad. Este documento le otorga la potestad plena sobre el predio y lo habilita para acceder a créditos, programas sociales y otros servicios vinculados al ejercicio de la propiedad formal.

Aquellas personas cuyo trámite requiera subsanar omisiones o completar información pueden solicitar orientación sin costo en las sedes de Cofopri o consultar el estado de su expediente vía telefónica, a través de la línea gratuita 0800-28028.